/कायद्याचा बाल्लेकिल्ला, नाशिक जिल्हा, भावली डॅम जीवघेणा हल्ला प्रकरणी पोलिसांनी ९ नराधमांना ठोकल्या बेड्या

नाशिक : पर्यटनाची नगरी नाशिकच्या भावली धरणावर फिरायला गेलेल्या एका निष्पाप कुटुंबाला ३० किलोमीटरपर्यंत मरण यातना भोगाव्या लागल्या. एका तरुणीची छेड काढली, त्याला जाब विचारला म्हणून १० ते १५ नराधमांनी या कुटुंबाचा थरारक पाठलाग केला. लोखंडी रॉड, लाकडी दांडके घेऊन गाडीवर जीवघेणा हल्ला केला. अगदी गाडीच्या काचा हाताने फोडल्या आणि ३० किलोमीटरपर्यंत मर्डर करायच्या उद्देशाने हा थरार सुरू होता. अखेर या प्रकरणी ९ नराधमांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत, पण या घटनेने पर्यटकांच्या सुरक्षेचा धिंडवडा उडवला आहे. पाहुयात आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट
धबधब्याचं पाणी... निसर्गाची सुंदर उधळण... आणि याच निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी नाशिकचं एक कुटुंब इगतपुरीच्या भावली धरणावर जातं. दोन वाजता कुटुंब पोहोचतं, मुलं आनंदात असतात. पण तितक्यात या निसर्गरम्य ठिकाणी दबा धरून बसलेले वासनांध टवाळखोर या कुटुंबातील एका महिलेची छेड काढतात. कमेंट पास करतात. महिला जेव्हा कपडे बदलायला जाते, तेव्हा तिच्यावर अश्लील शेरेबाजी केली जाते.अंगावर काटा आणणारा हा थरार इथूनच सुरू होतो. स्वाभिमानी पतीने या टवाळखोरांना जाब विचारला. आणि हाच जाब विचारणं त्या गुंडांच्या एवढं जिव्हारी लागलं की, त्यांनी थेट या कुटुंबाचा गेम करायचा प्लॅन आखला! समोरच्या दुकानावर उभे असलेले ८-१० जण एकत्र आले. त्यांनी थेट हातापाई सुरू केली.
#WATCH | Nashik, Maharashtra | A Nashik family was chased by a group of people for around 15 km after a woman resisted alleged sexual harassment. 9 accused have been taken into custody. https://t.co/EEW9TQ7TND pic.twitter.com/aUJRY9Maaj— ANI (@ANI) July 14, 2026
कुटुंबाने जीव वाचवण्यासाठी गाडी पळवली. पण पाठीमागून दुचाकी आणि ''''बलेनो'''' गाडीतून आलेल्या गुंडांनी सिनेस्टाईल थरार सुरू केला. गाडीचा काच हाताने फोडला, दगडफेक केली, लोखंडी रॉडने गाडी बडवली. एवढंच नाही, तर एक नराधम चालत्या गाडीला लटकला! टोलनाका आला, तिथेही हल्ला केला. अखेर टोलनाक्याचे ब्रॅकेट तोडून या कुटुंबाला मुंबईच्या दिशेने पळ काढावा लागला. परिसरात मोबाईलला रेंज नव्हती, पोलिसांशी संपर्क होत नव्हता. ३० किलोमीटरपर्यंत मृत्यू मागून धावत होता!
या भयंकर हल्ल्यानंतर कुटुंब कसंनसं नाशिकच्या अंबड पोलीस स्टेशनला पोहोचलं. सुरुवातीला ''''झिरो एफआयआर'''' दाखल झाला आणि नंतर गुन्हा इगतपुरी पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि पोलीस प्रशासन खडबडून जागं झालं. नाशिकचे पोलीस अधीक्षक डी. एस. स्वामी यांनी स्वतः सूत्रं हातात घेतली आणि रात्रभर कोंबिंग ऑपरेशन राबवून ९ आरोपींना बेड्या ठोकल्या!
अटक करण्यात आलेले गुंड हे इगतपुरी, नांदगाव सदो आणि माणिकखांब परिसरातील आहेत. मुख्य आरोपी भोईर हा कुख्यात गुन्हेगार असून अजून २ ते ३ जण फरार आहेत. खरंतर हे केवळ कार्यकर्ते असून अजून अनेक व्हाईट कॉलर गुंड इगतपुरी मध्ये फिरत आहेत. पालघर भागात आणि इगतपुरी पोलीस त्यांच्या मागावर आहेत
पोलीस आता कठोर कारवाईचा दावा करत आहेत. मात्र महामार्गावर पर्यटकांची लूट करणारे वाहतूक पोलीस आणि त्र्यंबकेश्वर मध्ये त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या मुलांचा प्रचंड त्रास असल्याचं समोर आल आहे संवेदनशील भागात बंदोबस्त वाढवलाय. पण भरदिवसा, आपल्या कुटुंबासोबत फिरायला गेलेल्या नागरिकांवर जर असा जीवघेणा हल्ला होत असेल, तर पर्यटकांनी जायचं कुठे? पोलिसांनी या नराधमांना अशी अद्दल घडवावी की पुन्हा कोणाही महिलेकडे डोळे वर करून बघण्याची यांची हिंमत झाली नाही पाहिजे.