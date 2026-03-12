नाशिकमधील शादाबच्या हत्या प्रकरणात धक्कादायक उलगडा! 15 दिवसांनी उघड झालेलं सत्य पाहून पोलीसही हादरले

Nashik Muder: नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील उगाव येथील एका तरुणाच्या खुनाचा धक्कादायक उलगडा पोलिसांनी केला आहे. बेपत्ता झालेल्या शादाब तांबोळी याचा मृतदेह चांदवड तालुक्यातील परसुल नदीच्या पुलाखाली सापडल्यानंतर हा खून असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या खुनाची सूत्रधार त्याची पत्नीच असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. प्रियकर आणि भावाच्या मदतीने हा खून केल्याचे समोर आले असून पोलिसांनी या प्रकरणी सात आरोपींना अटक केली आहे.
निफाड तालुक्यातील उगाव येथील रहिवासी शादाब रज्जाक तांबोळी हा युवक 18 फेब्रुवारीपासून बेपत्ता होता. त्याबाबत कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, 22 फेब्रुवारी रोजी चांदवड तालुक्यातील परसुल नदीच्या पुलाखाली एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन तपास केला असता हा मृतदेह शादाब तांबोळी याचाच असल्याचे निष्पन्न झाले.
मृतदेह आढळल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला. तांत्रिक तपास, कॉल डिटेल्स आणि घटनास्थळावरील पुरावे यांच्या आधारे पोलिसांना धक्कादायक माहिती मिळाली. या खुनामागे शादाबची पत्नी मुस्कान तांबोळी हिचाच हात असल्याचे तपासात उघड झाले. पतीच्या खुनासाठी तिने तिच्या प्रियकर आणि भावाची मदत घेतल्याचेही समोर आले.
मुस्कानचे ऋषभ मनोज वर्मा या तरुणासोबत प्रेमसंबंध असल्याचं समोर आलं. पती या संबंधात अडथळा ठरत असल्याने त्याला संपवण्याचा कट रचण्यात आला. या कटात तिने तिचा भाऊ आणि त्याच्या काही मित्रांना सामावून घेतलं. आरोपीनी शादाबला सोन्याच्या दागिन्यांच्या व्यवहाराच्या नावाखाली मनमाड-मालेगाव रोडवरील बंद पडलेल्या पोल्ट्री फार्मवर नेलं. यानंतर त्याची हत्या करुन मृतदेह लोखंडी वजन बांधून टाकून दिला होती.
पोलिसांनी सापळा रचून या प्रकरणातील आरोपींना ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या प्रकरणात एकूण सात आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
मुंबईतील दहिसर परिसरात किरकोळ वादातून एका तरुणाची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गुरुवारी सकाळी सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास दहिसर पश्चिमेतील गणपत पाटील नगर, स्ट्रीट क्रमांक पाचच्या शेवटी असलेल्या बंधाऱ्यावर दोन तरुणांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की एका तरुणाने दुसऱ्या तरुणावर चाकूने वार करत त्याची निर्घृण हत्या केली.
घटनेची माहिती मिळताच एमएचबी पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी अवघ्या एका तासाच्या आत आरोपीला अटक केली आहे. मृत तरुणाचे नाव भरत असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, हत्येसाठी वापरण्यात आलेला चाकूही पोलिसांनी जप्त केला आहे. या घटनेमागचे नेमके कारण काय आणि या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास एमएचबी पोलीस करत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही गणपत पाटील नगरमध्ये तिहेरी हत्याकांड घडले होते, ज्यामुळे संपूर्ण परिसर हादरला होता.