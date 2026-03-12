English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • नाशिकमधील शादाबच्या हत्या प्रकरणात धक्कादायक उलगडा! 15 दिवसांनी उघड झालेलं सत्य पाहून पोलीसही हादरले

नाशिकमधील शादाबच्या हत्या प्रकरणात धक्कादायक उलगडा! 15 दिवसांनी उघड झालेलं सत्य पाहून पोलीसही हादरले

Nashik Muder: नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील उगाव येथील एका तरुणाच्या खुनाचा धक्कादायक उलगडा पोलिसांनी केला आहे. बेपत्ता झालेल्या शादाब तांबोळी याचा मृतदेह चांदवड तालुक्यातील परसुल नदीच्या पुलाखाली सापडल्यानंतर हा खून असल्याचे स्पष्ट झाले.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 12, 2026, 04:43 PM IST
Nashik Muder: नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील उगाव येथील एका तरुणाच्या खुनाचा धक्कादायक उलगडा पोलिसांनी केला आहे. बेपत्ता झालेल्या शादाब तांबोळी याचा मृतदेह चांदवड तालुक्यातील परसुल नदीच्या पुलाखाली सापडल्यानंतर हा खून असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या खुनाची सूत्रधार त्याची पत्नीच असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. प्रियकर आणि भावाच्या मदतीने हा खून केल्याचे समोर आले असून पोलिसांनी या प्रकरणी सात आरोपींना अटक केली आहे. 

18 फेब्रुवारीपासून बेपत्ता होता शादाब 

निफाड तालुक्यातील उगाव येथील रहिवासी शादाब रज्जाक तांबोळी हा युवक 18 फेब्रुवारीपासून बेपत्ता होता. त्याबाबत कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, 22 फेब्रुवारी रोजी चांदवड तालुक्यातील परसुल नदीच्या पुलाखाली एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन तपास केला असता हा मृतदेह शादाब तांबोळी याचाच असल्याचे निष्पन्न झाले. 

'अरे माझी पर्स पडली,' महिलेने Ex प्रियकराला थांबवायला लावली बाईक, नंतर पतीसह चाकूने वार करुन केलं ठार, नागपुरातील घटना

 

मुस्कान तांबोळी हिचाच हात असल्याचे तपासात उघड 

मृतदेह आढळल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला. तांत्रिक तपास, कॉल डिटेल्स आणि घटनास्थळावरील पुरावे यांच्या आधारे पोलिसांना धक्कादायक माहिती मिळाली. या खुनामागे शादाबची पत्नी मुस्कान तांबोळी हिचाच हात असल्याचे तपासात उघड झाले. पतीच्या खुनासाठी तिने तिच्या प्रियकर आणि भावाची मदत घेतल्याचेही समोर आले.

लोखंडी वजन बांधून नदीत फेकला मृतदेह

मुस्कानचे ऋषभ मनोज वर्मा या तरुणासोबत प्रेमसंबंध असल्याचं समोर आलं. पती या संबंधात अडथळा ठरत असल्याने त्याला संपवण्याचा कट रचण्यात आला. या कटात तिने तिचा भाऊ आणि त्याच्या काही मित्रांना सामावून घेतलं. आरोपीनी शादाबला सोन्याच्या दागिन्यांच्या व्यवहाराच्या नावाखाली मनमाड-मालेगाव रोडवरील बंद पडलेल्या पोल्ट्री फार्मवर नेलं. यानंतर त्याची हत्या करुन मृतदेह लोखंडी वजन बांधून टाकून दिला होती. 

सात आरोपींना अटक 

पोलिसांनी सापळा रचून या प्रकरणातील आरोपींना ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या प्रकरणात एकूण सात आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

