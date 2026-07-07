Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /नाशिक ढगफुटीबाबत पुणे वेधशाळेचा खळबळजनक खुलासा; जाणून शॉक व्हाल

नाशिक ढगफुटीबाबत पुणे वेधशाळेचा खळबळजनक खुलासा; जाणून शॉक व्हाल

नाशिकमध्ये ढगफुटीचा  कोणताही अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला नव्हता. पुणे वेधशाळेचा खळबळजनक खुलासा केला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 07, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:40 PM IST
नाशिक ढगफुटीबाबत पुणे वेधशाळेचा खळबळजनक खुलासा; जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Closed: 8 जुलैलाही सर्व शाळा,महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर, पालघरसाठी निर्णय जाहीर
Palghar Rain14 min ago
2
nashik23 min ago
3
Dance Bar Amendment Bill50 min ago
4
Mumbai news51 min ago
5
Ketan Agrawal1 hr ago