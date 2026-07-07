/नाशिक ढगफुटीबाबत पुणे वेधशाळेचा खळबळजनक खुलासा; जाणून शॉक व्हाल

Nashik Cloudburst Alert : नाशिकसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रासाठी पुढील 48 तासा अत्यंत महत्त्वाचे आणि संवेदनशील असणार आहेत असा इशारा देण्यात आला होता. हवामान विभागानं नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्राला 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला. नाशिकच्या पश्चिम पट्ट्यात ढगफुटीसदृश पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर नाशिक जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे ''हाय अलर्ट'' मोडवर आलं. नाशिकमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली. लोकांना वर्क फ्रॉम होम देण्यात आले. मात्र, नाशिकला देण्यात आलेल्या ढगफुटीबाबत पुणे वेधशाळेचा खळबळजनक खुलासा केला आहे.
हवामान विभागाने नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांना पुढील काही तासांसाठी मध्यम ते अतिजोरदार पावसाचा ''नाऊकास्ट'' इशारा दिलाय. यामध्ये त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ, दिंडोरी आणि नाशिक तालुक्यात अतिवृष्टीची, तर विशेषतः त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरीच्या पश्चिम भागात ढगफुटीची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी याविषयी माहिती दिली होती.
या पार्श्वभूमीवर, खबरदारीचा उपाय म्हणून काही निर्बंध घालण्यात आले. 7 जुलै रोजी नाशिक शहरासह या पाचही तालुक्यांमधील शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर देवस्थान आणि सप्तश्रृंगी देवी मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आली. तसंच, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक शहरातील आठवडे बाजारही बंद राहणार आहे. त्याचवेळी धबधबे, गडकिल्ले आणि नदीकाठच्या भागात जाण्यास सक्त मनाई करण्यात आली.
प्रशासनानं पर्यटकांना आणि भाविकांना मोठा फटका बसू नये आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी त्र्यंबकेश्वर व सप्तश्रृंगी गडावरील दर्शन बंद ठेवले. धबधबे आणि गर्दीच्या ठिकाणी आज रात्रीपासूनच कडक पोलीस बंदोबस्त आणि नाकाबंदी तैनात करण्यात आली. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी NDRF सज्ज असून, शहरात एक SDRF तुकडी तैनात करण्यात आलीय. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला.
पालघरमध्ये धुमाकूळ घालणारा पावसाचा मुख्य 'भोवरा' नाशिकऐवजी गुजरातच्या सुरत आणि दक्षिण दिशेला अकोल्याकडे सरकला. ज्यामुळे नाशिकवरील ढगफुटीचे मोठे संकट टळलं असं सांगण्यात आले. ढगफुटी झाली नसली तरी घाटमाथ्यावरील पाऊस पडत आहे.
नाशिक घाटमाथ्यावर हवामान खात्याने फक्त रेड अलर्ट दिला होता, ढगफुटीचा कोणताही अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला नव्हता, असा खुलासा पुणे वेधशाळेनं केलाय...मुळात एक दोन दिवसात ढगफुटीचा असा कोणताही अंदाज वर्तवताच येत नाही सअशी माहिती पुणे वेधशाळेचे हवामान तज्न डॉ. एस. डी सानप यांनी दिली आहे. मुंबई-पुणेसह पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू असलेला मान्सूनचा जोर येत्या 48 तासात पूर्णपणे ओसरेल, असा अंदाज पुणे वेधशाळेनं वर्तवला आहे.