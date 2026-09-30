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पूजा खेडकरच्या वडिलांकडे सापडलं मोठं घबाड, 13 कोटींची मालमत्ता अन् अनेक जिल्ह्यांत जमिनी, गुन्हा दाखल

पूजा खेडकरच्या वडिलांवर ACB चा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ज्ञात उत्पन्नापेक्षा 102 टक्के अधिक अपसंपदा आढळल्याचा ACBचा दावा

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 30, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 12:27 PM IST
पूजा खेडकरच्या वडिलांकडे सापडलं मोठं घबाड, 13 कोटींची मालमत्ता अन् अनेक जिल्ह्यांत जमिनी, गुन्हा दाखल
Image Credit: Dilip Khedkar

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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