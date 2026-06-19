/कुंभमेळ्यात साधुंना हवेयत बंदूक परवाने, सरकारकडे केली मागणी

नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येणा-या साधूमहंतांनी सरकारकडं शस्त्र परवान्यांची मागणी केलीय. पालघरमध्ये साधू हत्याकांडामुळं असुरक्षित वाटत असल्याचं साधूंचं म्हणणं आहे. साधूमहतांनी थेट पिस्तूल आणि बंदुकीचे परवाने मागितल्यानं प्रशासन पेचात पडलंय.
नाशिकच्या देवभूमीत 2027मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होतोय. या कुंभमेळ्यासाठी जगभरातून लाखो साधू येणार आहेत. कुंभमेळ्यात येणा-या आखाड्यांमधील तर इतर धार्मिक समाजातील प्रमुख दहा साधू-महंतांनी थेट बंदुकीच्या परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात या साधूंच्या मुलाखती देखील पार पडल्या आहेत. कुंभमेळा सुरू होण्यापूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत शस्त्र परवाने मिळालेच पाहिजे अशी मागणी साधूंनी केलीय. शस्त्र परवान्यांच्या या स्पर्धेत काही कीर्तनकारही उतरलेत.
काही वर्षांपूर्वी पालघरमध्ये साधूंचं हत्याकांड झालं होतं. त्या हल्ल्याची भीती साधूमहंतांमध्ये आहे. तशीच परिस्थिती ओढवल्यास स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र हवं असल्याचं साधूसंत सांगतात. गुन्हेगारांकडं अत्याधुनिक शस्त्र असतात पण साधू निशस्त्र असल्याचं सांगण्यात येतंय.
प्रशासनाची चिंता वेगळीच आहे. साधूमहंतांच्या आखाड्यात आपसात वाद होतात. शस्त्र परवाने दिल्यास या वादावेळी शस्त्रांचा वापर तर होणार नाही ना याची चिंता प्रशासनाला आहे. त्यामुळं काही महंतांना पोलिसांनी शस्त्र परवाना मिळणार नाही असं सांगितलंय. तर मंत्री गिरीश महाजनांनी मात्र या प्रकरणाचा विचार केला जाईल असं सांगितलंय. कुंभमेळ्यासाठी येणा-या साधूमहंतांना स्वतःच्या सुरक्षेची चिंता वाटू लागलीये. ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. स्वतःच्या सुरक्षेसाठी शस्त्र परवाने मागून साधू महंतांनी प्रशासनाना आताच पेचात टाकलंय.
आगामी नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने तयारीला गती दिली आहे. देशभरातून तसेच विदेशातून लाखो भाविक येण्याची अपेक्षा असल्याने विविध विभागांकडून नियोजन सुरू करण्यात आले आहे.
गोदावरी नदी परिसरातील घाटांचे सुशोभीकरण, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर विशेष भर दिला जात आहे. भाविकांना सुरक्षित आणि सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.वाहतूक व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार केला जात असून पार्किंग, बस सेवा आणि आपत्कालीन मार्गांची आखणी केली जात आहे. गर्दीच्या काळात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.आरोग्य सुविधा मजबूत करण्यासाठी तात्पुरती रुग्णालये, वैद्यकीय पथके आणि रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांवरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.सुरक्षा व्यवस्थेसाठी पोलीस, राज्य राखीव दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. सीसीटीव्ही, ड्रोन आणि नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून संपूर्ण मेळा क्षेत्रावर लक्ष ठेवले जाईल.कुंभमेळ्यामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच स्थानिक व्यापार, हॉटेल व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधींनाही मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.