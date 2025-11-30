'कुंभमेळा नाशिककरांवर संकट बनून कोसळला', राऊतांचा BJP वर घणाघात; 'सिंहस्थाच्या नशेने...'

Sanjay Raut Slams BJP Over Nashik Kumbh Mela 2026: "कुंभमेळ्याच्या साधुग्रामसाठी दोन हजारांवर झाडांची कत्तल होत आहे. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली स्थानिक भूमिपुत्रांची घरे व व्यवसायांवर बुलडोझर चालवले. यात श्रीरामांची करुणा, सत्य, संयम कोठेच दिसत नाही," असा घणाघात राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे केवळ तपोवनातील वृक्षतोड नाही तर या कुंभमेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर 'कुंभमेळा नाशिकच्या भूमिपुत्रांवर संकट बनून कोसळला' असंही राऊत म्हणालेत. कुंभमेळा नाशिकच्या भूमिपुत्रांवर संकट बनून कोसळला म्हणजे नेमकं काय झालंय हे ही राऊतांनी सांगितलं आहे.
राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीवर निशाणा साधला आहे. "लोकांना इतके धार्मिक बनवा की, ते आपल्या गरिबीलाच ‘भाग्य’ समजतील.'; सआदत हसन मंटो... भारतात सध्या हेच वातावरण आहे," असं म्हणत राऊत यांनी 'सामना'मधील 'रोखठोक' सदरातून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं आहे. "प्रयागराजचा कुंभमेळा झाला. त्या धर्म सोहळ्यात हजारो कोटी खर्च झाले. आता अयोध्येत धर्मध्वजारोहण सोहळा पार पडला. राममंदिरावर पंतप्रधानांनी भगवा ध्वज फडकवला. धर्मध्वजारोहण हा अनोखा आणि दैवी क्षण आहे. राममंदिराच्या कळसावरील हा धर्मध्वज असत्यावरील सत्याच्या विजयाची साक्ष देत राहील असे आपले पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. पंतप्रधान पुढे म्हणतात, “2047 पर्यंत विकसित भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सर्वांना आपल्यातील ‘राम’ जागवण्याची गरज आहे.” भारतीय जनता पक्षाने लोकांना इतके धार्मिक करून सोडले आहे की, भाजपला मतदान केले नाही तर देशात हिंदू आणि हिंदुत्व राहणार नाही हा विचार त्यांच्या रक्तात भिनला आहे," असं राऊत म्हणालेत.
"प्रयागराजचा कुंभमेळा, अयोध्येतील धर्मध्वजारोहण आणि आता पुढे होणारा नाशिकचा कुंभमेळा या सगळ्यात भाजप धर्मात राजकारण आणून आपला राजकीय स्वार्थ साधणार हे नक्की. लोकांना धर्माच्या गुंगीची भांग पाजून भाजप राजकारण करेल व जनता गरिबी सहन करून त्या धुंदीत आणि गुंगीत नाचत राहील," असंही राऊत म्हणालेत.
"नाशिकचा कुंभमेळा आता वादात सापडला आहे. नाशिकच्या तपोवन परिसरात कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी दोन हजार झाडे तोडली जाणार आहेत. ही झाडे तोडून तेथे साधुग्राम उभे करण्याची योजना आहे. ही झाडे तोडण्यास पर्यावरणवादी विरोध करीत आहेत. कुंभमेळा येईल आणि जाईल. साधू येतील व जातील. त्यासाठी नाशिक असे उजाड का करता? साधुग्राम ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. झाडे न तोडताही ती व्यवस्था होऊ शकते. रुंदीकरणाच्या नावाखाली नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम या सरकारने सुरू केले. रस्त्याच्या दुभाजकापासून दोन्ही बाजूला 50 मीटरचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. पिंपळगाव, बहुला, बेळगाव ढगा, महिरावणी, तळेगाव, अंजनेरी, खंबाळे, पेगलवाडी अशा गावांतील लोकांची घरेदारे, व्यवसाय या रुंदीकरणात उद्ध्वस्त होत आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळा नाशिकच्या भूमिपुत्रांवर संकट बनून कोसळला आहे. नाशिकच्या स्थानिक लोकांना अशा प्रकारे निराधार, बेरोजगार करणारा कुंभमेळा कोणते धर्मकार्य पार पाडणार आहे?" असा सवाल राऊतांनी विचारला आहे.
"पंतप्रधान अयोध्येतील धर्मध्वजारोहण सोहळ्यात सांगतात, “रावणाविरोधातील लढाईत रामरथाप्रमाणे भारताचा विकास रथ गतिमान करण्यासाठी संयम, सत्य, सद्वर्तन, शक्ती आणि करुणेची गरज आहे.” अर्थात ही करुणा धर्म सोहळ्याच्या आयोजनात कोठेच दिसत नाही. प्रयागराजमध्ये शेकडो लोक चिरडून मरण पावले. नाशिक कुंभमेळ्यात लोकांच्या घरादारांवरून बुलडोझर फिरवला, झाडांच्या कत्तली केल्या त्या फक्त धर्मातील राजकारण पुढे नेण्यासाठी," असं राऊत म्हणालेत.
"कुंभमेळा म्हणजे भक्ती आणि अध्यात्मावर लक्ष केंद्रित करण्याचा क्षण. तेथे श्रद्धेला महत्त्व आहे, पण आता कुंभमेळ्यात दांभिकता शिरली आहे. सामाजिक कार्य करणारे माझे मित्र संजय नहार यांनी मला सांगितले, सिंहस्थात दांभिकता आणणाऱ्यांना ‘नाशिक’च्याच महान कुसुमाग्रजांची सिंहस्थावरील कविता वाचून दाखवा. सगळ्यांचेच खरे चेहरे उघडे पडतील. केवळ डुबकी मारण्याने कर्म बदलणार नाहीत. सत्याचा विजय होणार नाही. सत्कर्म करावे लागतील. महाराष्ट्रातील भजन मंडळांना भाजप सरकारने 4.50 कोटी रुपये मंजूर केले. हेदेखील राजकारणच. लोकांनी विकासावर बोलू नये. भजनात दंग राहावे. त्याच वेळी महाराष्ट्रातील 600 मराठी शाळा सरकारी अनास्थेमुळे बंद पडत आहेत. मराठीची, महाराष्ट्राची धर्मध्वजा खाली उतरवणारे सिंहस्थाच्या नशेने चूर झाले. कुंभमेळ्याचा पैसा गुजरातला चालला आहे. सिंहस्थाच्या नावाने सुरू असलेल्या ‘खेळा’वर कुसुमाग्रज म्हणतात
नाशकात कुसुमाग्रजांनी अनुभवलेला हा सिंहस्थ. ते चित्र आता तरी बदलो, धर्मध्वज पवित्र राहो!" असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.