English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'9 कोटीच्या कामाचं 300 कोटींचं टेंडर'; 'गुजरातला 25 हजार कोटी जाणार'; कुंभमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप

Nashik Kumbh Mela 2026 Funds Of 21 crore: "कुंभमेळा म्हणजे विकास नाही, कुंभमेळा म्हणजे नाशिकबाबत भाजपने केलेली वचनपूर्ती नाही हे नाशिककरांनी समजून घेतले पाहिजे." 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 30, 2025, 09:15 AM IST
'9 कोटीच्या कामाचं 300 कोटींचं टेंडर'; 'गुजरातला 25 हजार कोटी जाणार'; कुंभमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप
खासदाराचा खळबळजनक दावा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडिया आणि एपीवरुन साभार)

Nashik Kumbh Mela 2026 Funds Of 21 crore: "नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी 25 हजार कोटी गिरीश महाजन खिशात घेऊन बसले, पण हे सर्व पैसे शेवटी गुजरातच्याच ठेकेदारांकडे जातील," असं खळबळजनक विधान राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे. 'सामना'मधील 'रोखठोक' या सदरातील लेखातून राऊतांनी ही टीका केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

बहुतेक सर्व ठेके गुजरातच्याच लोकांना

"नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 25 हजार कोटींचे बजेट मंजूर केले आहे. प्रयागराज कुंभमेळ्याचे बजेट 20 हजार कोटी होते. रस्ते, स्वच्छता, नदीतल्या बोटी, सुरक्षा, साधूंची व्यवस्था, श्रद्धाळूंची व्यवस्था यावर हा खर्च होतो. प्रयागराजमधील या सर्व कामांचे ठेके गुजरातच्या लोकांना मिळाले. हे ठेके गुजरातच्याच लोकांना मिळावेत यासाठी उत्तर प्रदेश प्रशासनावर दबाव होता. आता नाशिकच्या कुंभमेळ्याचे सूत्रधार मंत्री गिरीश महाजन आहेत. 25 हजार कोटी कुंभमेळ्याचे म्हणून त्यांच्या खिशात आहेत. नाशकातदेखील सध्या गुजरातच्या ठेकेदारांचा वावर वाढला आहे. म्हणजे नाशिक कुंभमेळ्याचे बहुतेक सर्व ठेके गुजरातच्याच लोकांना दिले जातील," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

कुंभमेळ्याचे अर्थशास्त्र हे कमिशनबाजी, भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकले

"महाराष्ट्राचे मंत्री गिरीश महाजन व त्यांचे लोक या ठेक्यातून फार तर मोठी टक्केवारी वसूल करतील. कुंभमेळा नाशकात, बजेट महाराष्ट्र सरकारचे, पण हा सर्व पैसा शेवटी गुजरातचे ठेकेदार घेऊन जाणार आहेत. श्रीरामाच्या पावन भूमीत मराठी माणसाच्या हाती काहीच पडणार नाही. कुंभमेळ्याचे अर्थशास्त्र हे कमिशनबाजी, भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकले आहे आणि धर्माच्या नावाखाली हे चालवून घेतले जाते," असं राऊत म्हणालेत.

नक्की वाचा >> 'कुंभमेळा नाशिककरांवर संकट बनून कोसळला', राऊतांचा BJP वर घणाघात; 'सिंहस्थाच्या नशेने...'

9 कोटींचं काम 300 कोटींचं टेंडर

"कुंभमेळ्याच्या पैशांवर भाजपला राजकारण करायचे आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि ठेकेदारीवर नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुका लढवायच्या आहेत. कुंभमेळा म्हणजे विकास नाही, कुंभमेळा म्हणजे नाशिकबाबत भाजपने केलेली वचनपूर्ती नाही हे नाशिककरांनी समजून घेतले पाहिजे. ज्या गिरीश महाजन यांना कुंभमेळ्याचे मंत्री केले आहे ते 25 हजार कोटी रुपये घेऊन गुजराती ठेकेदारांच्या गोतावळ्यात बसले आहेत. कुंभमेळ्यात कोणत्या पातळीवर भ्रष्टाचार सुरू झाला ते सीसीटीव्हीच्या एका टेंडरवरून समोर आले. सीसीटीव्हीचे काम नऊ कोटींचे, पण ते सरळ 300 कोटींवर नेऊन आपल्या ठेकेदारांना टेंडर दिले. प्रत्येक कामात आता हेच घडणार व याच पैशांवर नाशिक महानगरपालिकेची निवडणूक लढवून ‘धर्मध्वजा’ फडकवली जाणार. संपूर्ण देशात यापेक्षा वेगळे काही चाललेले दिसत नाही. राम-रावण युद्धात सत्याचा विजय झाला, पण आता भाजपने श्रीरामांचे सरळ अपहरण केले व रावणाच्या मार्गाने देशाला नेत आहे. धर्मध्वज वगैरे ढोंग आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Sanjay RautslamsBJPNashik kumbh mela 2026religion based politics

इतर बातम्या

2026 पासून बँकिंग क्षेत्रात सर्वात मोठा बदल! आरबीआयने रद्द...

भारत