/नाशिकमध्ये शाळांना सुट्टी नाही; निर्णय रद्द

नाशिक जिल्ह्यात पावसाने तुफान हजेरी लावली असून हाहाकार माजवला आहे. यानंतर शहरात आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये गोदावरीला पुराचा मोठा धोका निर्माण झाला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली आहे. आतापर्यंत 10 हजार क्यूसेक्स वेगाने गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. गंगापूर धरणातून 13 हजार क्यूसेक्सने विसर्ग झाल्यास पंचवटी परिसरातील पूल पाण्याखाली जाऊ शकतात.
नाशिकमध्ये पुराचा धोका अत्यंत तीव्र आहे. तपोवनसह नदीकाठच्या नागरिकांना हायअलर्ट देण्यात आला आहे. नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी गोदावरी नदीपात्राजवळ किंवा पुलांवर जाणे पूर्णपणे टाळावे असं त्यांनी सांगितलं आहे. प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे ॲक्टिव्ह मोडवर असून नदीकाठच्या वस्त्यांवर विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे. दरम्यान पूर्वकाळजी म्हणून शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. नंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
त्र्यंबकमध्ये 194 मिमी पाऊस पडला असून, गंगापूर धरणात एका तासात 82 टीसीएम पाण्याची आवक झाली आहे. 23 पैकी 16 धरणं तुडुंब भरली असून दारणा गंगापूर सह 16 धरणातून विसर्ग सुरू आहे.
पावसाने तुफान हजेरी लावली असताना नाशिककरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गंगापूर धरणात 97 टक्क्यांपेक्षा पेक्षा जास्त पाणीसाठा झाला आहे. महापौर हिमगौरी आडके यांनी पाणीकपातीची घोषणा केली आहे.
पावसाचा जोर वाढल्याने नाशिकच्या धरणांमध्ये पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. 9 धरणांच्या विसर्गामध्ये सायंकाळी साडेसहा वाजता करण्यात आली मोठी वाढ करण्यात आली. गंगापूर 13 हजार 932, दारणा 15 हजार 498 तर कादवा धरणातून 10 हजार 965 क्यूसेक विसर्ग करण्यात आला. भावली, पालखेड, पुणेगाव, गौतमी गोदावरी, वालदेवी धरणातूनही पाणी सोडण्यात आलं आहे. नांदूरमध्यमेश्वर बंधाऱ्यातून तब्बल 55 हजार 778 क्यूसेकने मराठवाड्याकडे पाणी जात आहे.
नाशिक जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अडकलेल्या 17 जणांची सुटका करण्यात आली असून निवासाची जेवणाची प्रशासनाकडून सोय करण्यात आली आहे. चांदोरी, सायखेडा गावात जिल्हा परिषद सीईओ मुक्कामी आहेत. रात्रीतून आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास पोलिस आणि प्रशासन सज्ज आहे. दरम्यान सुरगाणा तालुक्यात भोरमाल परिसरात एका वयोवृद्धाचा मृत्यू झाला आहे. मुसळधार पावसात मोतीराम चव्हाण यांचा शेतात मृतदेह आढळला. सध्या जिल्ह्यात 7 रस्त्यावरून पाणी असल्याने रस्ते बंद आहेत.