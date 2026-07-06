/शाळा, आठवडे बाजारपासून त्र्यंबकेश्वर - सप्तशृंगी देवीचे मंदिर पूर्णपणे बंद; नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये ढगफुटीच्या इशाऱ्यानंतर आपत्कालीन व्यवस्था अर्लट मोडवर

नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये ढगफुटीची भीती असल्याने खबरदारी म्हणून उद्या नाशिक शहर वगळून ग्रामीण भागात त्र्यंबक आणि इगतपुरी भागात शाळा आठवडे बाजार पूर्णपणे बंद राहणार आहेत, अशी घोषणा नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, उद्या हवामान विभागाने ढगफुटीचा इशारा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतात जाणे टाळावे असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. तर त्र्यंबकेश्वर उद्यापासून परवा सकाळपर्यंत बंद राहणार आहेत.
नाशिकमध्ये आजही चांगलाच पाऊस पडतोय, तर नागरिकांनी काळजी घ्यावी आणि गरज नसल्यास घराबाहेर पडू नये असं आवाहन करण्यात आलंय. देवस्थानांवर भाविकांनी येणे टाळावे, असंही आवाहन करण्यात आलंय. मंगळवारी ७ जुलैला 50p मी मी पाऊस होण्याची शक्यता असल्यानं सप्तशृंगी देवीचे मंदिर बंद ठेवण्यात येणार येणार आहे. तसंच कालवे बंद करून त्यातून पाणी वाहून जाण्याची आपत्कालीन व्यवस्था युद्धपातळीवर करण्यात येत आहे. पाच तालुक्यातील दिंडोरी, नाशिक, त्र्यंबक, इगतपुरी आणि पेठ शाळांना सु्ट्टी जाहीर केली आहे. कॉलेजेसही बंद असणार आहेत.
ज्या ठिकाणी दरड कोसळण्याची असे काही रस्ते बंद करणार येणार असून त्याची माहिती यादी पीडब्ल्यूडी विभाग, पोलीस, राष्ट्रीय महामार्गाकडे असणार आहे. दरम्यान दुगारवाडी धबधबा, हरिहर गड, पहिने, पर्यटने स्थळे पुढील आदेशापर्यंत पर्यटकांसाठी बंद असणार आहे. असे आदेश वनपरीक्षेत्र अधिकारी शेखर देवकर यांनी दिले आहेत. नाशिकमध्ये उद्या असणाऱ्या हाय अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे.
शिवाय खबरदारी म्हणून ठिकठिकाणी होमगार्ड तैनात असणार आहे. नाशिक शहरात SDRF तैनात आहेत. रेल्वे विभागाला सतर्क राहण्यास सांगितलं आहे. विशेषतः इगतपुरी तालुक्यात खबरदारी घेण्याचं आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे. तर नागरिकांनी सतर्क राहा आणि धबधबे, किल्ले, डोंगरावर कुठेही फिरायला जाऊ नका असे आवाहन त्यांनी केलं आहे.