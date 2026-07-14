Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /राष्ट्रवादीच्या बॅनरवर घड्याळासह पुन्हा दिसणार शरद पवार, राष्ट्रवादी नेत्यांचा दावा, विलिनीकरणाचे संकेत?

राष्ट्रवादीच्या बॅनरवर घड्याळासह पुन्हा दिसणार शरद पवार, राष्ट्रवादी नेत्यांचा दावा, विलिनीकरणाचे संकेत?

तीन वर्षापूर्वी अजित पवारांनी शरद पवारांची साथ सोडली होती. त्यानंतर शरद पवारांनी अजित पवारांच्या पक्षाच्या बॅनरवर त्यांचा फोटो वापरण्याची बंदी घातलेली. पण, आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या बॅनरवर पुन्हा शरद पवारांचा फोटो दिसणारेय..  तशी परवानगीच स्वत: शरद पवारांनी दिल्याचा दावा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या जळगाव जिल्हाध्यक्षांनी केलाय. त्यामुळं हे दोन्ही राष्ट्रवादी विलिनीकरणाचे संकेत आहेत का? अशी चर्चा सुरू झालीय.  

Written ByPrashant Jadhav
Published: Jul 14, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:16 PM IST
राष्ट्रवादीच्या बॅनरवर घड्याळासह पुन्हा दिसणार शरद पवार, राष्ट्रवादी नेत्यांचा दावा, विलिनीकरणाचे संकेत?
Image Credit: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाचे वारे वाहू लागले आहेत, एका नेत्याने दावा केला (AI Photo)

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
राष्ट्रवादीच्या बॅनरवर घड्याळासह पुन्हा दिसणार शरद पवार, राष्ट्रवादी नेत्यांचा दावा, विलिनीकरणाचे संकेत?
NCP0 min ago
2
weather3 min ago
3
FDA10 min ago
4
Mumbai news24 min ago
5
maharashtra weather37 min ago