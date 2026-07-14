/राष्ट्रवादीच्या बॅनरवर घड्याळासह पुन्हा दिसणार शरद पवार, राष्ट्रवादी नेत्यांचा दावा, विलिनीकरणाचे संकेत?

वाल्मिक जोशी, जळगाव : तीन वर्षापूर्वी अजित पवारांनी शरद पवारांची साथ सोडली होती. त्यानंतर शरद पवारांनी अजित पवारांच्या पक्षाच्या बॅनरवर त्यांचा फोटो वापरण्याची बंदी घातलेली. पण, आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या बॅनरवर पुन्हा शरद पवारांचा फोटो दिसणारेय.. तशी परवानगीच स्वत: शरद पवारांनी दिल्याचा दावा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या जळगाव जिल्हाध्यक्षांनी केलाय. त्यामुळं हे दोन्ही राष्ट्रवादी विलिनीकरणाचे संकेत आहेत का? अशी चर्चा सुरू झालीय.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांनी दिलेली ही माहिती. त्यांच्या दाव्यानुसार आता जळगावात अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षांच्या बॅनरवर शरद पवार यांचा फोटो झळकणार आहे... संजय पवारांच्या या दाव्यामुळं दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनिकरणाची, एकत्रिकरणाची ही नांदी आहे का? याची राज्यात चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे बॅनर, पोस्टरवर रितसर फोटो वापरण्यासंदर्भात परवानगी द्यावी म्हणून संजय पवार यांनी शरद पवारांची भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी शरद पवारांनी फोटो वापरण्यास मान्यता दिल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांनी दिली.
राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षांनी पवारांच्या फोटो वापरू म्हणत दोन्ही राष्ट्रवादीचे एकत्र येणार असल्याचेच संकेत देवून टाकले.. संजय पवारांच्या या दाव्यावर जर आक्षेप घ्यायचाच असता तर तो शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं पहिला आक्षेप घेणं अपेक्षित होतं. पण, त्याऐवजी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतूनच त्यांच्याच जिल्हाध्यक्षांच्या दाव्याविरोधात मत उमटलं. शरद पवारांचा फोटो वापरणं हा संजय पवारांच्या वैयक्तिक स्थरावरील निर्णय असून पक्षाच्या बॅनरवर शरद पवारांचा फोटो वापरण्यात येणार नाही, असं म्हणत राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल पाटलांनी पवारांच्या फोटोला एकप्रकारे विरोध दर्शवला.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतील या मतभेदानंतर शरद पवारांची राष्ट्रवादीही मैदानात आलीय. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील आमदार अनिल पाटील या भूमिकेवर निशाणा साधला. अजित पवारांनंतर अनिल पाटील हे सुनेत्रा पवार, पार्थ पवारांच्या बाजुनं नसल्यांच सांगत, त्यांच्या पक्षनिष्ठेवरच प्रमोद पाटलांनी सवाल उपस्थित केला.
राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचे संकेत, जळगावमधून त्याची सुरुवात करण्याची तयारी संजय पवारांनी केली. परवानगी मिळाल्याचं सांगत, पक्षाच्या बॅनरवर अजित पवारांसोबत शरद पवारांचा फोटो वापरण्याच्या हालचालीही सुरू केल्या. त्याच्या या दाव्यानं दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणाची चर्चेलाही सुरुवात झाली.. पण, त्यानंतर लगेच अनिल पाटलांनी समोर येत, या चर्चेला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यामुळं पवारांच्या फोटोवरून सुरू झालेल्या या राजकारणावरून राष्ट्रवादी विलिनीकरणाबाबत अजित पवारांच्या पक्षात असलेले मतभेद पुन्हा एकदा जाहीर झालेयेत.