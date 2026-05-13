/अशोक खरात प्रकरणी मोठी कारवाई! मोठा मासा गळाला, शिवनिका संस्थानचा सचिव नामकर्ण आवारेला अटक

Namkarna Aware arrested in Ashok Kharat Case: नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. शिवनिका संस्थानचा सचिव नामकर्ण आवारेला सिन्नर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. भोंदू अशोक खरातच्या कबुलीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. अशोक खरातने केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी पोलिसांनी नामकर्ण आवारेला अटक केली आहे. सिन्नरच्या जगदंबा माता पतसंस्थेत खरातने उघडलेल्या 32 खात्यांना आवारे याची सहमती असल्याचे तपासात निष्पन्न झालं आहे. नामकर्ण आवारे सिन्नर तालुका औद्योगिक वसाहतीचा चेअरमन आणि जगदंबा माता पतसंस्था कुंदेवाडीचा संस्थापक आहे.
नाशिकच्या सिन्नरमधील तथाकथित भोंदू बाबा अशोक खरात याच्या अडचणीत आता मोठी वाढ झाली आहे. लैंगिक शोषणाच्या आरोपानंतर आता खरातच्या होम ग्राउंड असलेल्या सिन्नरमध्ये आर्थिक घोटाळ्यांचे धागेदोरे समोर येत आहेत. जगदंबा पतसंस्थेतील बनावट खात्यांच्या प्रकरणात आज सिन्नर न्यायालयात खडाजंगी झाली. अखेर न्यायालयाने खरातला ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
सिन्नरचा भोंदू बाबा अशोक खरात... सिन्नरच्या मातीत लहानाचा मोठा झालेला खरात आता सिन्नरच्या पोलिसांच्या अटकेत आहे. आधी लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप झाले आणि आता त्याच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे काळे चिट्ठे एकामागून एक उघड होत आहेत. जगदंबा पतसंस्थेत तब्बल 32 बनावट खाती उघडून कोट्यवधींचे व्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत सिन्नर पोलिसांनी कालच खरातला ताब्यात घेतले होते. आज त्याला सिन्नर येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एल. सी. वाडीकर यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले
सुनावणी दरम्यान तपास अधिकारी आणि सरकारी वकिलांनी खरातच्या कारनाम्यांचा पाढाच वाचला.
खरातचे 32 बनावट खात्यांचे गूढ
त्याची 22 मालमत्तांची खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात
4 गायब FD पावत्यांचा शोध
पैशांचा नेमका स्त्रोत काय
2 जगदंबा पतसंस्थेत 32 बनावट खाती कुणाच्या नावावर उघडली? यामागे पतसंस्थेतील आणखी कोणत्या बड्या धेंडांचा हात आहे? याचा तपास होणे बाकी आहे. तपासादरम्यान 4 मुदत ठेव म्हणजेच FD च्या पावत्या अद्याप गायब असून, सिन्नरमध्ये खरेदी केलेल्या 22 मालमत्तांसाठी पैसा आला कुठून? याचा शोध घेण्यासाठी 7 दिवसांच्या कोठडीची मागणी सरकारी वकिलांनी केली
2016 पासून ही खाती सुरू असताना आताच कारवाई का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हे प्रकरण केवळ मीडिया हाइपमुळे उभे केले गेल्याचा दावाही बचाव पक्षाने केला. मात्र, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अशोक खरातला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे
न्यायालयात हजर असताना हा हायप्रोफाईल भोंदू बाबा अत्यंत हतबल होऊन हात जोडून उभा होता. मात्र, कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या खरातचे आर्थिक साम्राज्य आता पोलिसांच्या रडारवर आहे. या ५ दिवसांच्या कोठडीत आणखी किती बडे मासे गळाला लागतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.