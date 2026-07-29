Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /शेतकऱ्यांना त्रास झाला तर आम्ही सहन करून घेऊ, पण उद्योजकांना त्रास होऊ देऊ नका; गुलाबराव पाटलांच्या विधानाने वाद

शेतकऱ्यांना त्रास झाला तर आम्ही सहन करून घेऊ, पण उद्योजकांना त्रास होऊ देऊ नका; गुलाबराव पाटलांच्या विधानाने वाद

शेतकऱ्यांना थोडासा त्रास झाला तर आम्ही सहन करून घेऊ. पण उद्योजकांना त्रास होऊ देऊ नका असं विधान एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 29, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:28 AM IST
शेतकऱ्यांना त्रास झाला तर आम्ही सहन करून घेऊ, पण उद्योजकांना त्रास होऊ देऊ नका; गुलाबराव पाटलांच्या विधानाने वाद
Image Credit: गुलाबराव पाटलांच्या विधानाने वाद

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
शेतकऱ्यांना त्रास झाला तर आम्ही सहन करून घेऊ, पण उद्योजकांना त्रास होऊ देऊ नका; गुलाबराव पाटलांच्या विधानाने वाद
gulabrao patil6 min ago
2
Chicken Safety7 min ago
3
BJP14 min ago
4
rakhi sawant22 min ago
5
Russia news1 hr ago