/शेतकऱ्यांना त्रास झाला तर आम्ही सहन करून घेऊ, पण उद्योजकांना त्रास होऊ देऊ नका; गुलाबराव पाटलांच्या विधानाने वाद

वीजेसंदर्भात शेतकऱ्यांना थोडासा त्रास झाला तर आम्ही सहन करून घेऊ. पण उद्योजकांना त्रास होऊ देऊ नका असं विधान एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलं आहे. जळगावच्या एका कार्यक्रमात मंत्री गुलाबराव पाटलांनी केलेल्या या विधानामुळे वाद निर्माण झाल आहे. यानंतर विरोधक त्यांच्यावर टीका करत आहेत. रोहिणी खडसे यांनी तर त्यांना आठवडाभर उपाशी ठेवलं पाहिजे असं म्हटलं आहे.
जळगावच्या चिंचोली येथील वीज उपकेंद्राच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाप्रसंगी मंत्री गुलाबराव पाटील बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटलं की, "एक वेळ शेतकरी म्हणून आम्ही सहन करून घेऊ. पण उद्योजकाला लाईटचा फार त्रास होतो. उद्योगाची वीज बंद झाली तर त्याला मोठे नुकसान सहन करावं लागतं. उद्योग बंद असताना देखील मजुरांची मजुरी द्यावी लागते, उत्पादन निघत नाही".
विजेच्या अडचणीमुळे नवीन उद्योजक देखील उद्योग सुरू करावा की नाही याबाबत विचार करतात असं गुलाबराव पाटील म्हणाले. "आमची हात जोडून विनंती आहे की, शेतकऱ्यांना थोडासा त्रास झाला तर आम्ही सहन करून घेऊ. पण उद्योजकांना त्रास होऊ देऊ नका. एवढीच आमची हात जोडून विनंती आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी गुलाबराव पाटलांच्या विधानावर नाराजी व्यक्त केली आहे. पालकमंत्री महोदयांना चांगलं आठवडाभर उपाशी ठेवलं पाहिजे. मग अन्न धान्य पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे महत्त्व त्यांना कळेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनीही गुलाबराव पाटलांवर टीका केली आहे. एक तर शेतकऱ्यांना उरली सुरली, कृष्टी, खरकटी वीज दिली जाते. कारण विजेचे वाटप सगळ्यांना झाल्यानंतर उरली तर शेतकऱ्यांना दिली जाते. ती वीज कमी दाबाची असते. निकृष्ट दर्जाची असते आणि ती वीजसुद्धा देत असताना जर का सरकारमधील मंत्र्यांचा जर का अशा प्रकारचा आविर्भाव असेल तर शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कसा आहे?. अशा पद्धतीने जर शेतकऱ्याला गृहित धरायला लागला तर गुलाबराव तुम्ही ग्रामीण भागातून निवडून येता, याचे भान ठेवा. शेतकरीच तुमचा पुढचा कार्यक्रम करुन टाकतील, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.