बाप आहात तर माग बापासारखे वागा; संजय राऊत देवेंद्र फडणवीसांवर संतापले, म्हणाले 'तुमचा दत्तक मुलगा...'

नाशिक असं कधी दिसेल अशी कल्पनाही कधी केली नव्हती. नाशिकमधील खड्डे देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. आम्ही एका रस्त्यावर गेलो होतो तेथील नागरिकी आमची काय अवस्था आहेत सांगत होते. नाशिक शहरातील प्रशासनाने रस्त्यावर लोकांना स्विमिंग पूल तयार करुन दिला आहे. भाजपाचे 80 नगरसेवक टाकता येतील इतके मोठे खड्डे आहेत. दुसऱ्या खड्ड्यात मिंधे गटाचे टाकता येतील अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. नाशिक शहरात खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आज पालिकेवर जन आक्रोश महामोर्चा काढणार आहे. संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकमध्ये आंदोलन केलं जाणार आहे. याआधी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी फडणवीसांना नाशिक दत्तक घेतलं आहे हे विसरलंत का? बाप आहात तर माग बापासारखे वागा असंही सांगितलं.
'प्रशासन, पालकमंत्री, कुंभमेळा मंत्री काय करत आहेत? इतका निर्ढावलेपणा कुठून येतो. 10 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 10 लोक खड्ड्यात पडून मरतात. पण आयुक्तांनी माफी मागितली का? महापौरांनी मागितली का? इतर प्रमुख पदाधिकारी,गिरीश महाजन यांनी माफी मागितली का? ऑपरेशन सिंदूरमध्ये 6 सैनिक शहीद झाले, नाशिकमध्ये 10 लोक मरण पावले. म्हणजे किती मोठं युद्ध सुरु आहे. फक्त 5 लाखांची नुकसान भरपाई दिली जात आहे. आमच्या जीवाची किंमत 5 लाख आहे का? 1 कोटी दिले पाहिजे. जखमींना 50 लाख द्या", अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे.
"काही लोक कोमात आहेत. उपचारासाठी गरीब लोक पैसे कुठून आणणार. 10 लाखांची बिल येत आहे. ठेकेदरांच्या कपाट्यात जे कमिशनचे बैसे पडलेत ते द्या. महापालिकेवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा. कोर्टात जाऊन खासगी गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. हत्येचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. आमचे 15 नगरसेवक सातत्याने आवाज उठवत आहे. आम्ही रस्त्यावर काम करणारे आहेत. आदित्य ठाकरे चाकणला गेले होते. आजा मोर्चा नाशिककरांच्या सुरक्षेसाठी आहे," असं ते म्हणाले.
"आम्हाला मुलांना शाळेत पाठवायला भीती वाटते असं पालक सांगत आहेत. यावर कोणी संवेदनशीलपणे बोललं का? आयुक्तांची बदली झाली पाहिजे. ही त्यांची जबाबदारी आहे. सगळ्यांना नाशिकच्या रस्त्यावर फिरवा, त्यांना शहरातील लोक कसे फिरत आहेत ते समजेल. रिक्षा, वाहतूक कऱणारे मोर्चात सहभागी होतील. हे आंदोलन संपल्यावर जिथे खड्डे आहेत, तिथे भाजपा नेत्यांच्या घऱासमोर आंदोलन करणार," असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
"येथे जे मंत्री आहेत त्यांना कुंभमेळा मंत्री नाही तर कुंभकर्ण म्हटलं पाहिजे. सरकारही त्याच भूमिकेत आहे. मोदी, फडणवीस 2046 च्या विकासाचे मुद्दे मांडत आहेत. पण इथे नाशिक चंद्रावरचं शहर आहे असं खड्डे पाहून वाटत आहे. चंद्रावर गेलेली माणसं सुखरुप परत आली. पण येथे मरत आहेत. नाशिक म्हणजे चंद्र आहे याची लाज वाटत नाही का? महापालिकेत किती भ्रष्टाचार आहे. कुंभमेळ्याचं 15 हजार कोटींचं बजे 45 हजार कोटींवर गेलं आहे. आता ते 55 हजार शौचालयं बांधणार असून 10 हजार व्हीआयपी आहेत. त्यांना काय वेगळं होतं का, सोन्याचं होतं? शौचालयातही पैसे खात आहेत," असा आरोप त्यांनी केला.
'हे स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवतात. ज्या पक्षाने राम मंदिराची लूट केली, अलंकार चोरले, दानपेट्या चोरल्या, सीतेची मंगळसूत्रं चोरली त्या प्रति अयोध्येत यांच्याकडून काय अपेक्षा करायची. यांची माफीही लोक स्विकारणार नाहीत," अशी टीका त्यांनी केली.
"कुठलं प्रशासन आणून ठेवलं आहे. फडणवीस शेडींला गाठ मारुन विकासाची भाषणं करतात, त्यांनी आधी खड्डेमुक्त करावं. नाशिक दत्तक घेतलं आहे हे विसरलंत का? शुद्धीवर येण्यासाठी इलेक्ट्रिक शॉक दिले पाहिजे. बाप आहात तर माग बापासारखे वागा. तुमचा दत्तक मुलगा गिरीश महाजन पैसे घेत आहे," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
"प्रशासन मुर्दाड, निर्दयी आहे. 72 नगरेसकांची डोळ्यांची बुबळं बाहेर आली आहेत का? येथील आमदार आंदोलन करत आहेत. राजीनामा द्या ना, ही कसली नौटंकी? आम्ही तक्रार करतो तेव्हा पालिकेचे अदिकारी धमक्या देतात असं लोक सांगत आहेत. नागरिकांसोबत ही गुंडगिरी? मी म्हणाले अधिकाऱ्यांची नावं द्या, त्यांना गुंडगरी दाखवतो. कोणी धमक्या दिल्या सांगा ना? नाशिक सोडून पळायला लावतो. सत्तेचा माज आला आहे का?," अशी विचारणा त्यांनी केली.
जामनेर कनेक्शनचा भ्रष्टाचार पॅटर्न आहे, फडणवीस यांनी तो आणला आहे. बोगस टेंडर, वर्क ऑर्डर काढत आहेत. 10 लाख बोगस नोटा पकडल्या त्या पण त्यांच्यात असतील. हाच भाजपाचा पॅटर्न आहे असा आरोप त्यांनी केला.