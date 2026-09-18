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नाशिकमध्ये धक्कादायक प्रकार सीसीटीव्हीत कैद, जाहिरातीला अडथळा ठरणाऱ्या झाडांची 10 हजारात सुपारी

जाहिरातीला अडथळा ठरत असलेल्या झाडांची कत्तल करणाऱ्या सहा संशयित आरोपींना पोलिसांनी अटक केलीय आहे.  नाशिक शहरातील उच्चभ्रू मानला जाणारा गंगापूर रोड...  रविवारी मध्यरात्री या रस्त्यावरील जेहान सर्कल ते बेडकुळे रस्त्यात असलेल्या दुभाजकातील साधारण ५५ झाडे अज्ञात चोरांनी कापून नेली होती. हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाला होता. या सीसीटीव्हीच्या आधारे गंगापूर पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे. 

Written ByPrashant Jadhav
Published: Sep 18, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:54 PM IST
नाशिकमध्ये धक्कादायक प्रकार सीसीटीव्हीत कैद, जाहिरातीला अडथळा ठरणाऱ्या झाडांची 10 हजारात सुपारी
Image Credit: नाशिकमध्ये धक्कादायक प्रकार सीसीटीव्हीत कैद, जाहिरातीला अडथळा ठरणाऱ्या झाडांची 10 हजारात सुपारी

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

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