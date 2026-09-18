/नाशिकमध्ये धक्कादायक प्रकार सीसीटीव्हीत कैद, जाहिरातीला अडथळा ठरणाऱ्या झाडांची 10 हजारात सुपारी

नाशिक : जाहिरातीला अडथळा ठरत असलेल्या झाडांची कत्तल करणाऱ्या सहा संशयित आरोपींना पोलिसांनी अटक केलीय आहे. नाशिक शहरातील उच्चभ्रू मानला जाणारा गंगापूर रोड... रविवारी मध्यरात्री या रस्त्यावरील जेहान सर्कल ते बेडकुळे रस्त्यात असलेल्या दुभाजकातील साधारण ५५ झाडे अज्ञात चोरांनी कापून नेली होती. हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाला होता. या सीसीटीव्हीच्या आधारे गंगापूर पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे.
नाशिक महानगर पालिकेने शहरात सुभिकरणासाठी अनेक विदेशी प्रजातीचे झाडे लावली आहेत. याची संवर्धन आणि संगोपनाची जबाबदारी ही महानगर पालिकेची आहे. मात्र अज्ञात चोरांनी रविवारी रात्री जेहान सर्कल ते बेडकुळे दरम्यान असलेल्या दुभाजगातील ५५ झाडांची कत्तल केल्याची घटना घडली होती. याची साधारण किंमत 2 लाख 75 हजार रुपये इतकी असल्याच मानपकडून सांगण्यात आलं आहे. याप्रकरणी श्रीकांत किसन इरणक यांनी गंगापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून अज्ञात व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जाहिरातीला अडथळा ठरत असलेल्या झाडांची कत्तल करणाऱ्या सहा संशयित आरोपींना पोलिसांनी अटक केलीय आहे. नाशिक शहरातील उच्चभ्रू मानला जाणारा गंगापूर रोड... रविवारी मध्यरात्री या रस्त्यावरील जेहान सर्कल ते बेडकुळे रस्त्यात असलेल्या दुभाजकातील साधारण ५५ झाडे अज्ञात चोरांनी कापून नेली… pic.twitter.com/mfhRBD3Scs— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 18, 2026
झाड कापण्याची संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली होती. या सीसीटीव्हीच्या आधारे गंगापूर पोलिसांनी तपास सुरू केला होता. सीसीटीव्ही त दिसणाऱ्या व्यक्तीचे विश्लेषण करून अखेर गुरुवारी सहा संशयित आरोपींना अटक केली आहे. प्राथमिक चौकशी केली असता या वृक्षतोडीमागे जाहिरात एजन्सीचे कारस्थान असल्याचे पोलीस तपासात पुढे आले आहे. सदर परिसरात स्ट्रीट लाईटवर जाहिरातींचे फलक लावायचे होते. मात्र अडथळा ठरणाऱ्या झाडांमुळे हे फलक झाकले जात असल्याने संशयित खैरनार याला अवघ्या १० हजार रुपये देऊन या झाडांची कत्तल केली असल्याचं पोलिसांनी सांगितले आहे.
संशयित आरोपींना चार दिवसांची पोलीस कोठडी
गंगापूर पोलिसांनी अटक केलेल्या अभिमन खैरनार (३७), दिलीप बेंडकुळे (३ दीपक, दाते (२५), रोहिदास खुरखुटे (४५), अर्जुन चारोस्कर (३८) आणि मच्छिंद्र देशमुख (४४) या संशयितांना न्यायालयाने चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. यातील मच्छिंद्र देशमुख हा नम्रता अॅडव्हर्टायझिंगचा संचालक असल्याचे पोलीस निरीक्षक सुरेश आव्हाड यांनी सांगितले. जाहिरात फलकांच्या आड येणारी झाडे हटविण्यासाठी देशमुखने झाडे कापण्यासाठी ही सुपारी दिली होती, अशी माहिती समोर आली आहे.