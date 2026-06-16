/ज्या दिवशी लग्न ठरणार त्याचं दिवशी प्रेमाचा भयानक शेवट ! नाशिकमध्ये तरुणासह घडली मन सुन्न करणारी घटना

Nahsik Crime News : नाशिकमध्ये तरुणासह घडली मन सुन्न करणारी घटना घडली आहे. ज्या दिवशी लग्न ठरणार त्याचं दिवशी असं काही तरी घडेल याचा त्याने स्वप्नातही विचार केला नव्हता. एका तरुणाच भयानक अंत झाला आहे. विशेष म्हणजे लग्नाची बोलणी करण्यासाठी मुलीचा घरी गेला असताना त्याची हत्या झाली आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
प्रेमसंबंधाच्या वादातून एका 24 वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने भोसकून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक घटना कन्हेरवाडी (ता. कळवण) येथे घडली. लग्नाची बोलणी करण्यासाठी बोलावून तरुणाचा जीव घेणाऱ्या या क्रूर कृत्यामुळे संपूर्ण कळवण तालुका हादरला असून, परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. मृत तरुण सचिन मोतीराम चौरे (रा. नरूळ, ता. कळवण) याचे एका युवतीसोबत प्रेमसंबंध होते. या संबंधांना दोन्ही कुटुंबांची संमती होती.
याच संदर्भात लग्नाची बोलणी करण्यासाठी मुलीकडची मंडळी कन्हेरवाडी येथे सचिनच्या बहिणीच्या घरी आली होती. बोलणी सुरळीत सुरू असताना, मुलीचे मावसभाऊ मोहन बागुल, योगेश बागुल आणि मुलीचा मेहुणा संदीप महादू पवार (रा. चणकापूर) यांनी सचिनला बोलण्याच्या बहाण्याने एका खोलीत नेले. खोलीत नेताच, काही समजण्याच्या आतच त्यांनी नियोजनबद्धरीत्या सोबत आणलेल्या धारदार शस्त्राने सचिनच्या डोक्यावर आणि छातीवर सपासप वार केले. रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळलेल्या सचिनचा उपचारापूर्वीच दुर्दैवी मृत्यू झाला
घटनेची माहिती मिळताच कळवण पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजेंद्र टेंभेकर आणि त्यांच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी तिन्ही संशयित आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे या घटनेमुळे नातेवाईकांनी रुग्णालय व पोलीस ठाण्याबाहेर मोठी गर्दी केली होती. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे.
या प्रकरणी मोतीराम एकनाथ चौधरी यांच्या फिर्यादीवरून कळवण पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजि. नं. १४७/२०२६ नुसार भारतीय न्याय संहिता कलम १०३ (१), ३५२, ३५१ (२), (३) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस उपविभागीय अधिकारी किरण कुमार सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जगदीश बोरसे वनी पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गायत्री जाधव, पीएसआय कुटे, सुरगाणा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील, अभोणा पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक योगिता कोकाटे, पोलीस हवालदार प्रशांत तिडके, पुंडलिक डंबाळे, निलेश शेवाळे, पंकज शेवाळे, संदीप गवळी, सह आदी पोलीस करीत आहेत
भरदिवसा झालेल्या या हत्याकांडामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे आरोपींना कडक शिक्षा व्हावी यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. नागरिकांना नम्र विनंती आहे की, त्यांनी कायदा हातात घेऊ नये आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, दोषींना कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर शिक्षा होईल याची आम्ही खात्री देतो." असे आवाहन देखील खगेन्द्र टेंभेकर पोलीस निरीक्षक कळवण यांनी केले आहे.
नाशिकच्या तपोवन रोडवर गोदावरी नदीच्या किनारी एका काळया रंगाच्या सुटकेसमध्ये अज्ञात महिलेचा मृतदेह आढळला आहे. या घटनेला नाशिक मध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. घटनास्थळी पोलिसांकडून पंचनामा सुरू करण्यात आला आहे. हा मृतदेह नेमका कोणत्या महिलेचा आहे या संदर्भात पोलिसांकडून माहिती घेतली जात असून फॉरेन्सिक टीम कडून तपास केला जात आहे. चार ते पाच दिवसांपूर्वीचा मृतदेह आढळल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली.