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ज्या दिवशी लग्न ठरणार त्याचं दिवशी प्रेमाचा भयानक शेवट ! नाशिकमध्ये तरुणासह घडली मन सुन्न करणारी घटना

 नाशिकच्या कळवणमध्ये प्रेमसंबंधातून तरुणाची हत्या झाली आहे.  लग्नाची बोलणी करण्याच्या बहाण्याने बोलावून हत्या करण्यात आली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 16, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:27 PM IST
ज्या दिवशी लग्न ठरणार त्याचं दिवशी प्रेमाचा भयानक शेवट ! नाशिकमध्ये तरुणासह घडली मन सुन्न करणारी घटना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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