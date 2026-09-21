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नाशिकमध्ये पर्यटकांसह घडला अत्यंत धक्कादायक प्रकार; छगन भुजबळांनी पोलिसांना दिले कठोर कारवाईचे निर्देश

नाशिकला  हादरवणारी घटना घडली आहे. टोळक्याची गुंडगिरी पहायला मिळाली. ट्रेकर्सच्या वाहनांवर हल्ला करण्यात आला आहे. चालकाला बाहेर ओढून तुफान मारहाण करण्यात आली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 21, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:20 PM IST
नाशिकमध्ये पर्यटकांसह घडला अत्यंत धक्कादायक प्रकार; छगन भुजबळांनी पोलिसांना दिले कठोर कारवाईचे निर्देश

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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