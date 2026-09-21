/नाशिकमध्ये पर्यटकांसह घडला अत्यंत धक्कादायक प्रकार; छगन भुजबळांनी पोलिसांना दिले कठोर कारवाईचे निर्देश

नाशिक क्राईम न्यूज : राज्यात पर्यटन स्थळ विकसित करण्याचा मानस राज्य सरकारने केला आहे. मात्र याच पर्यटन स्थळांवर आता गावगुंडांनी कब्जा केला आहे. नाशिक जिल्ह्यात गेल्या तीन महिन्यात पर्यटकांवर हल्ल्याच्या तीन घटना घडल्या आहेत. शनिवारी त्र्यंबकेश्वर-जव्हार रस्त्यावरील आंबेई गावाजवळ एका गुंड टोळक्याने ट्रेकर्सची गाडी अडवून थेट पैशांची खंडणी मागितली पैसे देण्यास नकार दिल्याने या टोळक्याने कार चालकाला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. या मारहाणीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
रविवारी सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी नाशिकमधील डॉक्टर, उद्योजक आणि काही महिला ट्रेकर्स एका वाहनाने जव्हार घाटाजवळील आंबेई डोंगराकडे निघाले होते. गाडी आंबेई गावाजवळ पोहोचताच अचानक काही स्थानिक गुंडांच्या टोळक्याने त्यांची गाडी अडवली. "तुमच्या गाडीने आमच्या गाडीला कट मारला आहे आणि नुकसान केले आहे," असा आरोप या टोळक्याने केला. आमचे नुकसान झाले यासाठी पैसे द्यावे अशी मागणी करू लागले.
यानंतर ट्रेकर्सच्या ग्रुपने तातडीने गाडीतून उतरून टोळक्यांच्या गाडीची पाहणी केली. टोळक्यांच्या गाडीचे काहीही नुकसान झाले नसल्याचं आढळून आले. यावरून हे गुंड बनाव करत कसून हा प्रकार केवळ पैशांची उकळपट्ट्या (खंडणी) करण्यासाठीच केला जात असल्याचे स्पष्ट झाले.
ट्रेकर्सनी पैसे देण्यास नकार देताच या गुंडांचा पारा चढला. त्यांनी तातडीने फोन करून आपल्या इतर गुंड साथीदारांना घटनास्थळी बोलावून घेतले. साथीदार येताच टोळक्याने उच्छाद मांडत टेम्पो चालकाला गाडीतून बाहेर खेचले आणि त्याला बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली.
गाडीत महिला, डॉक्टर आणि उद्योजक असतानाही गुंडांनी चालकाला रक्तबंबाळ करेपर्यंत मारहाण केली. अखेर ट्रेकर्सच्या ग्रुपने एकवटून आक्रमक भूमिका घेत गुंडांना खडसावल्यानंतर, हे टोळके तेथून पळ काढण्यात यशस्वी झाले.
गेल्या तीन महिन्यात इगतपुरी आणि त्रंबकेश्वर या पर्यटन स्थळी घडलेली ही तिसरी घटना आहे. साधारण जुलै महिन्यात इगतपुरी जवळ असलेल्या भावली धरणावर पर्यटनासाठी गेलेल्या एका परिवारावर असाच हल्ला करण्यात आला होता. तर ऑगस्ट महिन्यात हरिहर किल्ल्यावरून परतणाऱ्या कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या टेम्पो ट्रॅव्हलरवर घोटी-त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील बोरीचीवाडी येथे हल्ला करून चालकाला मारहाण व वाहनाची तोडफोड करण्यात आली होती. आणि आता सप्टेंबर महिन्यात घडलेल्या घटनेन पर्यटन स्थळांवर गुंडगिरी वाढत असल्याचं समोर आला आहे. यामुळे पोलिसांनी आता या ठिकाणी चौख बंदोबस्त ठेवण्याची मागणी पर्यटकांकडून केली जात आहे.
संतापजनक घटनेची माहिती मिळताच नाशिकचे नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी तात्काळ पावले उचलली आहे. त्यांनी नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी यांच्याशी संपर्क साधून या टोळक्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांची गय न करता कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.