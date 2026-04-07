Nashik Crime : सापाची कात अन् पक्ष्यांचे अवयव, पेनड्राईव्हमध्ये 7 महिलांचे 120 अश्लील व्हिडीओ; नाशिकचा दुसरा खरात'रवींद्र एरंडे'बद्दल धक्कादायक खुलासे

Nashik Crime : नाशिकमधील दुसरा खरात रवींद्र एरंडे याच्याबद्दल पोलीस तपासात धक्कादायक खुलासे होत आहे. त्याच्या ऑफिसमध्ये सापाची कात आणि पक्ष्यांचं अवयव, कवडी जप्त करण्यात आली आहे. तोही खरातप्रमाणे महिलांना आमिष दाखवून भोंदूगिरी करायचा अस तपासात समोर आलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 7, 2026, 11:26 AM IST
Nashik Ravindra Erande Case :  महाराष्ट्रात नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातचे प्रकरण गाजत असताना नाशिकमधीलच दुसरा खरात रवींद्र एरंडेबद्दल धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. नाशिकमधील रवींद्र एरंडेच्या कार्यालयातून काही दिवसांपूर्वी टॅब चोरीला गेला होता. याप्रकरणी तपास करण्यात आल्यानंतर मोठं रॅकेट उघड झालं. पोलीस तपासात एरंडे याच्या कार्यालयातील ऑफिस बॉयमुळे हे प्रकरण उघडकीस आलंय. या प्रकरणात पोलिसांनी झाडाझडती आणि तपास केल्यावर धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. 

सापाची कात अन् पक्ष्यांचे अवयव, पेनड्राईव्हमध्ये 7 महिलांचे 120 अश्लील व्हिडीओ

नाशिक सातपूर महिला लैंगिक शोषण प्रकरणात कोर्टाने रवींद्र एरंडेला 10 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांना तपासात आरोपीच्या ऑफिसमधून धक्कादायक गोष्टी हाती लागल्या आहेत. एक पेनड्राईव्ह सापडले आहे, ज्यात 7 महिलांचे तब्बल 120 अश्लील व्हिडीओ आढळून आले आहे.  या पुराव्याबद्दल आरोपीने कबुली देखील दिल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. एरंडेच्या ऑफिसमध्ये पोलिसांना प्राण्यांचे अवयव आणि सापाची कातडी सापडले आहेत. आता पोलीस तपास करत आहे, एरंडे याचा उपयोग कशासाठी करत होता. 

एरंडे महिलांना नोकरी देण्याच्या आमिष दाखवून लैंगिक शोषण करायचा आणि अश्लील व्हिडीओ काढायचा. याच व्हिडीओच्या जोरावर तो महिलेंना ब्लॅकमेल करत असे. हे प्रकरण नोकरीच्या आमिषाने सुरू झालेला आता एका मोठ्या सेक्स स्कँडलकडे वळताना दिसत आहे. 

 

एरंडेकडून 4 मोबाईल आणि 1 टॅब जप्त केल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. आतापर्यंतच्या तपासात पोलिसांनी 8 वेगवेगळ्या महिलांची ओळख पटली असून यातील काही व्हिडीओ हे 7 ते 8 वर्षांपूर्वीचे आहे, असं तपासात समोर आलंय. पोलीस तपास करत आहेत की, हे व्हिडीओ वैयक्तिक वापरासाठी होते की त्याचा वापर तो महिलांकडून पैसे उकळण्यासाठी करायचा, त्यांचे लैंगिक शोषण करायचा याचा तपास पोलीस करत आहेत. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात सध्या एकाच महिलेने तक्रार नोंदवली आहे. पण व्हिडीओंची संख्या पाहता पीडित महिलांची संख्या मोठी असल्याचा शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

