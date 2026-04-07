Nashik Crime : सापाची कात अन् पक्ष्यांचे अवयव, पेनड्राईव्हमध्ये 7 महिलांचे 120 अश्लील व्हिडीओ; नाशिकचा दुसरा खरात'रवींद्र एरंडे'बद्दल धक्कादायक खुलासे

Nashik Ravindra Erande Case : महाराष्ट्रात नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातचे प्रकरण गाजत असताना नाशिकमधीलच दुसरा खरात रवींद्र एरंडेबद्दल धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. नाशिकमधील रवींद्र एरंडेच्या कार्यालयातून काही दिवसांपूर्वी टॅब चोरीला गेला होता. याप्रकरणी तपास करण्यात आल्यानंतर मोठं रॅकेट उघड झालं. पोलीस तपासात एरंडे याच्या कार्यालयातील ऑफिस बॉयमुळे हे प्रकरण उघडकीस आलंय. या प्रकरणात पोलिसांनी झाडाझडती आणि तपास केल्यावर धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.
नाशिक सातपूर महिला लैंगिक शोषण प्रकरणात कोर्टाने रवींद्र एरंडेला 10 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांना तपासात आरोपीच्या ऑफिसमधून धक्कादायक गोष्टी हाती लागल्या आहेत. एक पेनड्राईव्ह सापडले आहे, ज्यात 7 महिलांचे तब्बल 120 अश्लील व्हिडीओ आढळून आले आहे. या पुराव्याबद्दल आरोपीने कबुली देखील दिल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. एरंडेच्या ऑफिसमध्ये पोलिसांना प्राण्यांचे अवयव आणि सापाची कातडी सापडले आहेत. आता पोलीस तपास करत आहे, एरंडे याचा उपयोग कशासाठी करत होता.
एरंडे महिलांना नोकरी देण्याच्या आमिष दाखवून लैंगिक शोषण करायचा आणि अश्लील व्हिडीओ काढायचा. याच व्हिडीओच्या जोरावर तो महिलेंना ब्लॅकमेल करत असे. हे प्रकरण नोकरीच्या आमिषाने सुरू झालेला आता एका मोठ्या सेक्स स्कँडलकडे वळताना दिसत आहे.
याच्याबद्दल पोलीस तपासात धक्कादायक खुलासे होत आहे. त्याच्या ऑफिसमध्ये सापाची कात आणि पक्ष्यांचं अवयव, कवडी जप्त करण्यात आली आहे. तोही खरातप्रमाणे महिलांना आमिष दाखवून भोंदूगिरी करायचा अस तपासात समोर आलं आहे.
एरंडेकडून 4 मोबाईल आणि 1 टॅब जप्त केल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. आतापर्यंतच्या तपासात पोलिसांनी 8 वेगवेगळ्या महिलांची ओळख पटली असून यातील काही व्हिडीओ हे 7 ते 8 वर्षांपूर्वीचे आहे, असं तपासात समोर आलंय. पोलीस तपास करत आहेत की, हे व्हिडीओ वैयक्तिक वापरासाठी होते की त्याचा वापर तो महिलांकडून पैसे उकळण्यासाठी करायचा, त्यांचे लैंगिक शोषण करायचा याचा तपास पोलीस करत आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात सध्या एकाच महिलेने तक्रार नोंदवली आहे. पण व्हिडीओंची संख्या पाहता पीडित महिलांची संख्या मोठी असल्याचा शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.