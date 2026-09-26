माझ्या पप्पाला का मारलं? वागस्करांच्या मुलांचा रडत रडत विखेंना सवाल; पोलीस लाठीचार्जमध्ये मृत्यू?, अधीक्षक म्हणाले 'ते तर तिथे...'

अहिल्यानगरच्या भिंगार उपनगरात गणेश विसर्जन मिरवणुकीत मंडळाच्या सदस्याचा मृत्यू झाल्याने संतापाची लाट आहे. शुक्लेश्वर मंडळाचे सदस्य दीपक वागस्कर यांचा पोलिसांच्या लाठीचार्जमध्ये मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. दीपक यांच्या मृत्यूनंतर भिंगार शहर बंद ठेवण्यात आलं होतं. राज्याचे महसूल व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील अंत्यविधीसाटी पोहोचले असता, यावेळी कुटुंबीयांनी आपला संताप व्यक्त करत कठोर कारवाईची मागणी केली. यावेळी त्यांच्या मुलानेही विखेंना माझ्या पप्पांना का मारलं? असा प्रश्न विचारत टाहो फडला.
अंत्यविधीवेळी राधाकृष्ण विखे पाटील सांत्वन करण्यासाठी उपस्थित होते, तेव्हा मृत दीपक यांच्या लहान मुलाने "माझ्या पप्पाला का मारलं?" असा प्रश्न विचारत टाहो फोडला. यादरम्यान इतर कुटुंबीय विखेंकडे, तुमच्या पोलिसांनी काय केलं ते आम्हाला सांगा, त्यांना कडक शिक्षा द्या, फाशी झाली पाहिजे. एका माणसाचा जीव गेला आहे. आमचं माणूस परत येणार आहे का? असे संतप्त सवाल विचारत होते.
अहिल्यानगरच्या जवळच असलेल्या भिंगार येथे गणपती विसर्जन वामन जयंतीला केले जाते. 24 तारखेला विसर्जन मिरवणूक सुरु झाल्यानंतर रात्री उशिरा भिंगार उपनगरात अचानकपणे पोलिसांनी लाठीचार्ज केला असा आरोप आहे. यानंतर काही वेळाने दीपक वागस्कर यांचा मृत्यू झाला. दीपक वागस्कर यांचा मृत्यू पोलिसांच्या लाठी चार्जनंतर झाल्याने कार्यकर्ते संतापले होते.
भिंगार शहरात गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू बातमी समजताच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी घटनास्थळी भेट दिली. मिरवणूक सुरू असताना पोलिसांनी अचानकपणे विनाकारण लाठीचार्ज केला, गणेशभक्तांकडे असलेल्या गुलालाच्या गोण्या हिसकावून घेतल्या ,भगवे ध्वज हिसकावून घेतले असा आरोप करत जगताप यांनी देखील पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला.
मात्र दीपक वागस्कर यांचा मृत्यू पोलिसांच्या लाठीचार्जमुळे झालेला नसल्याचा दावा पोलीस अधीक्षकांनी केला आहे. गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या सौम्य लाठीचार्ज केला त्यावेळी घटनास्थळी दीपक वागस्कर नव्हते. दीपक वागस्कर यांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्पष्ट होईल. सर्व गणेश भक्तांनी शांतता पाळावी , जर कोणी दोष असेल तर कारवाई केली जाईल असं पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी म्हटलं आहे.
व्हिडिओमध्ये दिसणारी ट्रॅक्टरची ट्रॉली धोकादायक होती आणि त्यावर गणेशभक्त नाचत होते. ट्रॉली कोसळून मोठा अपघात होण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांकडून गणेशभक्तांना ट्रॉलीच्या खाली उतरण्याची विनंती करण्यात येत होती. मात्र, डीजेच्या मोठ्या आवाजामुळे पोलिसांचं म्हणणं गणेश भक्तांना ऐकू येत नसल्याने पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून काठीच्या सहाय्याने गणेश भक्तांना खाली उतरण्याची विनंती केली जात होती, असा दावा पोलीस अधीक्षकांनी केला आहे.