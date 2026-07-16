/नाशिकमध्ये पर्यटकांसह घडलेल्या भयानक घटनेनंतर वन विभागाने घेतला मोठा निर्णय; कडक नियमावली जाहीर

Nashik Tourisam : नाशिक जिल्ह्यातील भावली डॅमवर पर्यटकांना मारहाण केल्या प्रकरणी एकूण 12 आरोपींना अटक करण्यात आली. नाशिकमध्ये पर्यटकांसह घडलेल्या भयानक घटनेनंतर वन विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. नाशिक नगर जिल्हा पर्यटन क्षेत्रांसाठी वन विभागाने नवीन कडक नियमावली जाहीर केली आहे.
पावसाळी पर्यटनासाठी नाशिकमधील गड-किल्ले आणि धबधब्यांवर जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आहे. नाशिक वन विभाग पश्चिम भागाने पर्यटकांसाठी अत्यंत कडक नियमावली जाहीर केली आहे. ब्रह्मगिरी, अंजनेरी, हरिहर गड, दुगारवाडी धबधबा आणि नेकलेस फॉल या क्षेत्रांमध्ये मद्यप्राशनास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून हुल्लडबाजांवर थेट कायदेशीर कारवाई होणार आहे. इतकेच नव्हे, तर गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हरिहर गडावर पर्यटकांच्या संख्येची मर्यादा आणि वेळेचे कडक बंधन घालण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील प्रसिद्ध हरिहर गडावर ट्रेक करण्यासाठी संपूर्ण राज्यातून ट्रेकर येतात . श्रावण पर्यटनात गडावरील वाढती गर्दी पाहता, सुरक्षेच्या कारणास्तव वन विभागाने नवीन कठोर नियमावली केली आहे. आता प्रत्येक दिवशी फक्त 300 पर्यटकांनाच प्राधान्याने गडावर सोडण्यात येईल. इतकेच नाही तर दुपारी 2 वाजल्यानंतर कोणालाही हरिहर गडावर प्रवेश दिला जाणार नाही.
गडावर 20 पेक्षा जास्त लोकांचा मोठा ग्रुप येत असल्यास, त्यांनी 9423952395 या क्रमांकावर किमान 72 तास आधी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.नाशिक जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांवर होणारी पर्यटकांची अलोट गर्दी आणि होणारे अपघात टाळण्यासाठी वन विभागाने कडक पावले उचलली आहेत. दुगारवाडी धबधबा आणि नेकलेस फॉल येथे पर्यटनाची वेळ सकाळी 8 ते दुपारी 4.30 अशी मर्यादित आहे. दुपारी तीन वाजेनंतर पर्यटकांना प्रवेश बंदी लागू करण्यात आली आहे. वन व्यवस्थापनाकडून नियुक्त केलेले सुरक्षा रक्षक आणि गाईड यांच्याशी पर्यटकांनी वाद टाळावा नियम पाळावे. वन विभागाने ठरवून दिलेले अधिकृत शुल्कच काउंटरवर भरावे. नियम न पाळल्यास कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
या नियमांनुसार ब्रह्मगिरी, अंजनेरी, हरिहर गड, दुगारवाडी आणि पहिने परिसरातील पर्यटन क्षेत्रात मद्यप्राशन करण्यास सक्त मनाई आहे. मद्यधुंद अवस्थेत आढळल्यास किंवा गैरवर्तन केल्यास थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, अपघात टाळण्यासाठी पर्यटन क्षेत्रातील धोकादायक ठिकाणी सेल्फी काढण्यास, व्हिडिओ अथवा रील्स बनवण्यास वन विभागाने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. नगर जिल्ह्यातील कळसुबाई तसेच सांदन व्हॅली वर तर पूर्णपणे प्रवेश बंदी पावसाळ्यामध्ये जाहीर करण्यात आली आहे.
ग्रामीण पोलिसांनी या परिसरात असलेली जेवणाची दुकान मद्यपान तसेच उलटबाजी करणाऱ्या तरुणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पथक नेमली आहेत. त्यामुळे आता वीकेंड हा पर्यटकांसाठी कठोर नियमावलीचा ठरणार आहे. पर्यटकांवर होणारे हल्ले आणि पर्यटन स्थळी पर्यटकांच्या अडकण्याच्या घटना बघता वनविभाग पोलीस प्रशासन सतर्क झाला आहे. आता गरज आहे पर्यटकांनी काळजी घेण्याची गरज आहे.