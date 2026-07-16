Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /नाशिकमध्ये पर्यटकांसह घडलेल्या भयानक घटनेनंतर वन विभागाने घेतला मोठा निर्णय; कडक नियमावली जाहीर

नाशिकमध्ये पर्यटकांसह घडलेल्या भयानक घटनेनंतर वन विभागाने घेतला मोठा निर्णय; कडक नियमावली जाहीर

नाशिकमध्ये पर्यटकांना मारहाण झाली. यामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. या घटनेनंतर प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला. नाशिकमध्ये पर्यटकांसाठी कडक नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 16, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:53 PM IST
नाशिकमध्ये पर्यटकांसह घडलेल्या भयानक घटनेनंतर वन विभागाने घेतला मोठा निर्णय; कडक नियमावली जाहीर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
केंद्र सरकारवर सडेतोड टीका करणाऱ्या शेखर सुमनचा भाजपात प्रवेश? VIDEO व्हायरल, नेमकं सत्य काय?
BJP7 min ago
2
Maharashtra Tourism9 min ago
3
nanded news13 min ago
4
stainless steel33 min ago
5
high court39 min ago