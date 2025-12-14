समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; 3 जण जागीच ठार, 9 जण जखमी; किया कारचा टायर फुटला आणि...

Accident At Nashik On Samruddhi Highway : समृद्धी महामार्गावर नाशिकजवळ भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात 3 जण जागीच ठार झाले आहेत तर, 9 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या अपघतात किया कारचा चेंदामेंदा झाला आहे. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत बचाव कार्य सुरु केले. अपघातग्रस्त कल्याण येथून एका लग्न सोहळ्यासाठी नाशिकला आले होते.
सिन्नरजवळ समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. किया कारचा टायर फुटल्यामुळे हा अपघात झाला. किया करेन्स ही कार महामार्गावर उलटून ट्रकला धडकली. या अपघातात दोघेजण दगावले असून एकूण नऊ जखमींचा समावेश आहेत. तीन प्रौढ आणि आठ लहान मुले असे एकूण 11 जण या गाडीतून प्रवास करत होते. प्रौढांमधील एक पुरुष तर एक महिला यामध्ये दगावले आहेत. सिन्नर तालुक्यातील फर्दापूर येथे विवाह सोहळ्यानिमित्त आलेल्या कल्याण येथील नातेवाईकांवर ही दुर्दैवी वेळ ओढवली आहे. सिन्नर तालुक्यातील पाटोळे शिवारात येणाऱ्या समृद्धी महामार्गावर हा भीषण अपघात घडला. यात किया कारचा पूर्णतः चक्काचूर झाल्याचे बघायला मिळते आहे.
जखमींवर सिन्नरच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून तिघांना उपचारासाठी नाशिक येथे हलवले होते. दोन खाजगी बस आणि एक चार चाकी असा तीन वाहनातून प्रवास सुरू होता. बालकांचा समावेश असलेल्याच गाडीला अपघात झाल्याने शोकाकुल आणि भयावह वातावरण आहे. एक वाजता अपघात झाल्यानंतर समृद्धी महामार्गावरील खाजगी बस चार वाजेपर्यंत देखील जखमी पर्यंत पोहोचू शकलेल्या नाहीत. घटनेचा अधिक तपास सिन्नर पोलीस करत आहेत. महत्तम डोक्याला इजा झालेल्या बालकांवर सिन्नर मध्ये उपचार सुरू आहेत.