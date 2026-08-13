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दर 12 वर्षांनी भरणाऱ्या नाशिकच्या कुंभमेळ्याचे नामकरण होणार; आता सिंहस्थ कुंभमेळा नव्हे तर...

दर बारा वर्षानी भरणारा नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील सिंहस्थ कुंभमेळाबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 13, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:19 AM IST
दर 12 वर्षांनी भरणाऱ्या नाशिकच्या कुंभमेळ्याचे नामकरण होणार; आता सिंहस्थ कुंभमेळा नव्हे तर...
Image Credit: The Nashik Mahakumbh Mela is set to be renamed

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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