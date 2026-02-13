उपमहापौरांच्या कार्यालयात टिपू सुलतानचा फोटो; महाराष्ट्रात हे चाललंय काय?

Tipu Sultan : उपमहापौर यांच्या कार्यालयात टिपू सुलतानचा फोटो लागला आहे. मासेगावमध्ये हा प्रकार घडला आगे. महानगर पालिकेच्या उपमहापौर यांच्या कार्यालयात लागलेल्या टिपू सुलतानच्या फोटो वरून वादळ उठले आहे. शिवसेनेच्या नगरसेवकांकडून निषेध करत, तत्काळ फोटो काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मालेगाव महानगर पालिकेच्या उपमहापौर शान ए हिंद यांच्या कार्यालयात टिपू सुलतान यांचा फोटो लागला आहे. हा फोटो आणि व्हिडिओ प्रकरण आता सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत असल्याने त्याची दखल शिंदे शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी घेतली असून महानगर पालिकेच्या आयुक्तांच्या कार्यालयात येत त्यांनी निषेध नोंदवत फोटो काढण्याची मागणी केली आहे. जो पर्यंत फोटो काढत नाहीत तो पर्यंत आम्ही जोरदार निदर्शन करत राहू यानंतर हे निदर्शन आंदोलनात परिवर्तन होईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
टिपू सुलतान फ्रीडम फायटर होते. भाजपचे एक खासदार यांनी देखील मान्य केले होते की टिपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात लढा दिला. महाराष्ट सरकराने देखील त्यांचा एका गॅजेट्स मध्ये त्यांची जयंती साजरी करावी अस सांगितलं आहे. तर, हे विरोध करणारे कोण आहेत अशा भाषेत उपमहापौर शान ए हिंद यांनी उत्तर दिले आहे.
मालेगावच्या महापौरपदी इस्लामच्या नसरीन बानो शेख यांची निवड झाली आहे. नसरीन बानो यांना 43 मतं मिळाली आहेत. तर विरोधातील शिवसेनेच्या उमेदवार लता घोडके यांना 18 मतं मिळाली. इस्लामच्या 35,समाजवादीच्या 5 तर काँग्रेसच्या 3 अशा एकूण 43 नगरसेवकांनी नसरीन बानो शेख यांना मतदान केले. तर, उपमहापौरपदी समाजवादी पार्टीच्या शान ए हिंद विजयी झाल्या आहेत. सपाच्या शान ए हिंद यांना 43 मतं मिळाली आहेत.