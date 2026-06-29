/त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात पेशवेकालीन कुंडाच्या तळाशी दिसलं शिवलिंग; काय आहे त्याचं महत्त्वं?

नाशिक | मोसमी पावसाच्या हंगामामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणांचं रुपडं पालटतं. हिरव्यागार डोंगररांगांमध्ये जणू रत्न मढवावीत तसे दिसणारे काळेभोर पाषाण, कातळ आणि त्यांचं सौंदर्य शब्दांतही मांडता येणार नाही इतकं कमाल. अशा या पावसाच्या दिवसांमध्ये निसर्गसौंदर्यानं बहरणारं एक ठिकाण म्हणजे नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर मंदिर आणि परिसर. 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक, अशा या त्र्यंबकेश्वराच्या दर्शनाला दरवर्षी मोठ्या संख्येनं भाविक येतात. अशाच काही भाविकांना इथं नुकतंच एक अद्भूत दृश्य पाहायला मिळालं. जिथं त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरातील ऐतिहासिक अमृतकुंडाच्या तळाशी असलेलं शिवलिंग अनेक वर्षांनंतर प्रथमच दर्शनास आलं.
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून संवर्धनाच्या कामाअंतर्गत अमृतकुंडातील पाणी उपसून स्वच्छता करण्यात आली. या स्वच्छतेच्या कामादरम्यान कुंडाच्या तळाशी असलेलं शिवलिंग स्पष्टपणे दिसून आलंय. सुमारे 65 फूट खोल असलेलं अमृतकुंड हे पेशवेकालीन असल्याचं मानलं जातं. याच कुंडातील पाण्याचा उपयोग श्री त्र्यंबकेश्वराच्या नित्यपूजा आणि अभिषेकासाठी केला जातो. सुरक्षेच्या कारणास्तव भाविकांना अमृतकुंडात प्रवेशास परवानगी नाही. मात्र, या दुर्मिळ दर्शनामुळे मंदिर प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधलं गेलं आहे.
उपलब्ध संदर्भ आणि माहितीनुसार त्र्यंबकेश्वर येथील अमृतकुंड (जे कुशावर्त तीर्थाशी संबंधित असल्याचं समजलं जातं) ते अत्यंत पवित्र आणि ऐतिहासिक स्थान आहे. त्र्यंबकेश्वर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असून, गोदावरी नदीच्या या तीवारकरी संप्रदाय आणि हिंदू धर्मात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
पौराणिक कथेनुसार, जेव्हा समुद्रमंथन झालं, तेव्हा त्यातून अमृत कलश बाहेर पडला. या अमृतासाठी झालेल्या ओढाताणीदरम्यान अमृताचे काही थेंब पृथ्वीवर ज्या मोजक्या ठिकाणी पडले, त्यामध्ये त्र्यंबकेश्वरचाही समावेश होता. ज्या ठिकाणी हे थेंब पडले, त्याला 'अमृतकुंड' म्हटलं जातं.
भौगोलिक आणि स्थानिक परंपरेनुसार, त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या अगदी जवळ असलेले कुशावर्त तीर्थ हेच मुख्य अमृतकुंड मानले जाते. इथं अशीही आख्यायिका सांगितली जाते की, ऋषी गौतम यांच्यावर गोहत्येचे पातक आले त्यातून मुक्त होण्यासाठी त्यांनी भगवान शिवाची तपश्चर्या करून गंगा मातेला (गोदावरी) पृथ्वीवर आणलं. गंगेचा प्रवाह तीव्र असल्याने तिला एका जागी संकलित करण्यासाठी गौतम ऋषींनी कुश (एक प्रकारचं पवित्र गवत) चा वेढा तयार केला. त्यामुळे नदीचा प्रवाह तिथे स्थिरावला, म्हणून याला 'कुशावर्त' म्हणतात आणि हेच आहे येथील मुख्य अमृत कुंड.
त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरातील ऐतिहासिक अमृतकुंडाच्या तळाशी असलेलं शिवलिंग अनेक वर्षांनंतर प्रथमच दर्शनास आलं#nashik #news #travel pic.twitter.com/5CH7YhM0xp— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 29, 2026
अमृतकुंडाचं बांधकाम ऐतिहासिक आहे. त्याचं पक्कं बांधकाम होळकर घराण्याच्या काळात श्रीमंत राघोबादादा पेशवे यांचे फडणवीस रावजी महादेव पारनेरकर यांनी 1750-1768 च्या सुमारास करून घेतल्याचं सांगितलं जातं. या कुंडाच्या चारही बाजूंनी सुंदर दगडी पायऱ्या (घाट) असून बाजूला वर जाण्यासाठी आणि बसण्यासाठी ओवऱ्या (दगडी व्हरांडे) आहेत.