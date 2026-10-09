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ऐन नवरात्रीत त्र्यंबकेश्वर मंदिर दोन महिने दर्शनासाठी बंद राहणार? का घेण्यात आला हा निर्णय

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर  मंदिर दोन महिने बंद राहणार आहे. पितृपक्षानंतर मंदिर राहण्याची शक्यता . 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 09, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 09:39 AM IST
ऐन नवरात्रीत त्र्यंबकेश्वर मंदिर दोन महिने दर्शनासाठी बंद राहणार? का घेण्यात आला हा निर्णय
Image Credit: Trimbakeshwar Temple

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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