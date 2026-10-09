/ऐन नवरात्रीत त्र्यंबकेश्वर मंदिर दोन महिने दर्शनासाठी बंद राहणार? का घेण्यात आला हा निर्णय

नाशिक येथे यंदाचा सिंहस्थ कुंभमेळा भरणार आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये अनेक विकासकामांचे व प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नाशिकचे त्र्यंबकेश्वर मंदिर दोन महिने बंद राहणार आहे. कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी मंदिर बंद राहणार असून पितृपक्षानंतर मंदिर बंद होण्याची शक्यता आहे.
नाशिकमधील प्रसिद्ध श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी दोन महिने बंद ठेवण्यात येणार आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रशासनाला हे मंदिर किमान दोन महिने बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा ध्वजारोहण सोहळा 31 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर येथे दर्शन पथ, अंतर्गंत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, कुशावर्तासह अन्य तीर्थ व प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार, घाटांची उभारणी, फरशी बदलणे, गोदावरी प्रवाही करण्याची योजना अशी एकाचवेळी अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत. दर्शन पथासाठी शासकीय इमारती जमीनदोस्त केल्या जात आहेत.
पितृपक्षानंतर लगेचच नवरात्र सुरू होतेय. या काळात मंदिरामध्ये भाविकाची गर्दी वाढत जाते. गर्दी वाढल्यानंतर या कामांमध्ये अडथळे येत असून स्थानिकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. कुशावर्त तीर्थ परिसरातील कामे ध्वजारोहणापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने अलीकडेच हे तीर्थ देखील भाविकांसाठी बंद करण्यात आले होते. त्यानंतर आता मंदिर ही भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.
गुरुवारी नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी त्र्यंबकेश्वरमधील विकासकामांची पाहणी करुन आढावा घेतला. यावेळी त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरातील विविध कामे भाविकांची मोठी वर्दळ असताना पूर्ण करणे अडचणीचे ठरत असल्याचं सांगण्यात आले. त्यामुळं मंदिरातील दैनंदिन पूजा-अर्चा सुरू ठेवून भाविकांसाठी दर्शन तात्पुरते बंद ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी मंदिर बंद ठेवण्याचा विचार आहे. विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयानंतर अंतिम तारीख निश्चित केली जाणार आहे. तसंच, मंदिर बंद ठेवण्याआधी भाविकांनी या निर्णयाची पूर्वकल्पना दिली जाणार आहे.