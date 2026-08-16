/श्रावण सोमवारसाठी त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शन वेळेत बदल, या गोष्टींना सक्त मनाई, पोलिसांचा मोठा निर्णय; तर वाहतुकीतही बदल

श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविकांची कायमच गर्दी असते. पण श्रावण महिन्यात ही गर्दी वाढते. 17 ऑगस्टला पहिला श्रावण सोमवार असल्याने भाविकांच्या गर्दीत प्रचंड वाढ होते. अशा परिस्थितीत वाहतुकीपासून, मंदिर वेळेपासून अनेक नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. श्रावणात मंदिरात पहाटे पाच ते रात्री 9 वाजेपर्यंत भाविकांना दर्शन घेता येणार आहे. याचा अर्थ त्र्यंबकेश्वर मंदिर श्रावणात 17 तास खुले राहणार आहे.
- त्र्यंबकेश्वर शहरात सर्व खासगी वाहनांना प्रवेशबंदी
- नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्गावर वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय
- खासगी वाहने खंबाळे येथील बाह्य वाहनतळावर थांबविण्यात येणार
- खंबाळे येथून भाविकांसाठी एस.टी. महामंडळाच्या अतिरिक्त बसेसची सुविधा
- कार, टॅक्सी, रिक्षा व इतर खासगी वाहनांनी खंबाळे वाहनतळाचा वापर करण्याचे आवाहन
- पहिल्या, दुसऱ्या व चौथ्या सोमवारी 1 ते 1.50 लाख भाविक येण्याचा अंदाज
- तिसऱ्या सोमवारी तब्बल 4 ते 4.50 लाख भाविक येण्याची शक्यता
- नाशिक वरून जाणाऱ्या जव्हार-मोखाडा-पालघरकडील वाहतूक पर्यायी मार्गाने
- नाशिक → गोवर्धन → गिरणारे → धोंडेगाव → देवरगाव → वाघेरा फाटा → आंबोली फाटा → जव्हार या मार्गाने वाहतूक वळविणार
- वाहतूक नियमनाचा कालावधी पहिला सोमवार : 16 ऑगस्ट सकाळी 6 ते 17 ऑगस्ट रात्री 8
- दुसरा सोमवार : 22 ऑगस्ट सकाळी 6 ते 24 ऑगस्ट रात्री 8
- तिसरा सोमवार : 29 ऑगस्ट सकाळी 6 ते 31 ऑगस्ट रात्री 8
- चौथा सोमवार : 5 सप्टेंबर सकाळी 6 ते 7 सप्टेंबर रात्री 8
- एस.टी. बसेस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन, पोलीस व अत्यावश्यक वाहने नियमनातून वगळली
- स्थानिक रहिवाशांच्या ओळखपत्र असलेल्या वाहनांना प्रवेश
- ज्येष्ठ नागरिक, हृदयरोगी, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि लहान मुलांनी गर्दीच्या काळात त्र्यंबकेश्वरला येणे टाळण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
* श्रावण यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा मोठा निर्णय
* मंदिरात बॅग, पिशव्या नेण्यास प्रतिबंध
* सुरक्षेच्या कारणास्तव भाविकांनी कमीत कमी साहित्य घेऊनच दर्शनासाठी यावे
* भाविकांनी मौल्यवान वस्तू सोबत आणू नयेत, पोलिसांचे आवाहन
* श्रावण यात्रा काळात २ ते ३ लाख भाविक येण्याची शक्यता
* १३ ऑगस्ट ते १० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत श्रावण यात्रा
* मंदिर परिसरात सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक
* बेवारस वस्तू आढळल्यास स्पर्श न करता तात्काळ पोलिसांना माहिती द्या
* संशयास्पद व्यक्ती किंवा हालचाल दिसल्यास पोलिसांच्या निदर्शनास आणून द्या
* भाविकांनी वाहने केवळ अधिकृत पार्किंगमध्येच पार्क करावीत
* अफवांवर विश्वास न ठेवता अफवा पसरवणाऱ्यांची माहिती पोलिसांना द्यावी
* नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी यांचे भाविकांना आवाहन