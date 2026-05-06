दादा भुसेंच्या नाशकात सामंतांचा 'उदय'; नाशिकचे संपर्कमंत्री म्हणून नियुक्ती

शिवराज यादव | Updated: May 6, 2026, 09:13 PM IST
शिवसेना संघटनेत मोठी उलथापालथ होत आहे. दादा भुसेंचा बालेकिल्ला असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या संपर्कमंत्रिपदी उदय सामंतांची नियुक्ती केली आहे. उदय सामंतांनी झेडपी निवडणुकीचं टार्गेट शिवसैनिकांना दिलं आहे. एवढंच नाही तर दादा भुसेंसमोर त्यांनी गटबाजी करणा-यांना दम दिला आहे.

नाशिक शिवसेनेत दादा भुसेंचा गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून वरचष्मा होता. सुरुवातीला मालेगावच्या राजकारणात लक्ष घालणा-या दादा भुसेंनी नंतर नाशिक जिल्ह्याच्या शिवसेनेच्या राजकारणावर वर्चस्व निर्माण केलं होतं. पण गेल्या काही महिन्यांपासून बदललेल्या राजकारणामुळं आता दादा भुसेंच्या नाशिक जिल्ह्यात सामंतांचा उदय होऊ लागलाय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेना संघटनेत संपर्कमंत्र्यांच्या नियुक्त्या करते. नाशिकचा संपर्कमंत्री म्हणून दादा भुसेंची नियुक्ती अपेक्षित असताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची संपर्कमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

नाशिक आणि दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेनं आता कंबर कसली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत संघटनात्मक फेरबदल केल्यानंतर, नवनियुक्त संपर्कमंत्री उदय सामंत यांनी आज नाशिकमध्ये पदाधिकाऱ्यांचा मोठा मेळावा घेतला. "पक्षात गटबाजी खपवून घेणार नाही" असा थेट इशारा सामंत यांनी यावेळी दिला, तर दुसरीकडे नाशिकच्या विकासासाठी कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीची घोषणाही केली. 

उदय सामंतांच्या पत्रकार परिषदेला दादा भुसे हे थोड्या उशिरानंच दाखल झाले. पत्रकार परिषद सुरु असताना दादा भुसे यांच्या चेह-यावरील तणाव स्पष्टपणे दिसत होता. दादा भुसेंच्या उपस्थितीत नाशिक जिल्हा परिषदेवर भगवा फडकवण्यासाठी तयारीचे आदेश उदय सामंतांनी दिले. तसंच गटबाजी करणा-यांची गय केली जाणार नाही असंही त्यांनी सुनावलं.

नाशिक जिल्हा परिषदेवर भगवा फडकवण्यासाठी शिवसेनेनं आता आपली रणनीती बदलली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिकच्या संपर्कमंत्रीपदाची जबाबदारी उदय सामंत यांच्या खांद्यावर सोपवल्यानंतर, आज सामंत यांनी नाशिक आणि दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचा मॅरेथॉन आढावा घेतला. या बैठकीत नाशिक जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते दादा भुसे सुद्धा उपस्थित होते. जिल्ह्यातील केवळ पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी गटप्रमुख ते जिल्हाप्रमुख पदापर्यंतच्या सर्व नियुक्त्या तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले

पक्षांतर्गत धुसफूस बाबत अद्याप पदाधिकाऱ्यांशी कार्यकर्त्यांशी चर्चा झालेली नाही मात्र पुढील काळात विजयी आणि पराभूत नगरसेवकांची लवकरच बैठक घेणार असल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. उदय सामंत यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधला. महायुतीमध्ये तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वय अगदी योग्य असल्याचे सांगत महापालिका निवडणुकीत मतदारांनी UBT गटाला नाकारलं असल्याचं सांगत आगामी काळात महायुती म्हणून आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

कुंभमेळा नियोजनापासून ते जिल्हा परिषद निवडणुकांपर्यंत सामंत यांनी नाशिकचा पूर्ण ताबा घेतल्याचं आजच्या बैठकीवरून स्पष्ट झालंय. आता या नव्या 'खांदेपालटा'चा शिवसेनेला नाशिकमध्ये किती फायदा होतो, हे येणारा काळच ठरवेल.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

