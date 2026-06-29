Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /फडणवीसांची खुर्ची धोक्यात? शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे शिर्डीत नेमकं काय म्हणाले?

फडणवीसांची खुर्ची धोक्यात? शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे शिर्डीत नेमकं काय म्हणाले?

उद्धव ठाकरे आज शिर्डीच्या दौऱ्यावर असून साई मंदिरात साईबाबांचं दर्शन घेऊन बाहेर आल्यानंतर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना ठाकरेंनी केलेल्या विधानांमुळे चर्चांना उधाण आल्याचं दिसत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:18 PM IST
फडणवीसांची खुर्ची धोक्यात? शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे शिर्डीत नेमकं काय म्हणाले?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'माचिस' फेम अभिनेत्याला नातेवाईकांनीच गुंडाळलं; पिढीजात संपत्तीवर काकीचा डल्ला, वाद थेट न्यायालयात
family dispute27 min ago
2
Sanjay Raut33 min ago
3
Nasrapur36 min ago
4
uddhav thackeray41 min ago
5
pune44 min ago