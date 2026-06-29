/फडणवीसांची खुर्ची धोक्यात? शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे शिर्डीत नेमकं काय म्हणाले?

उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्रातील सहा फुटीर आमदारांच्या मतदारसंघाच्या दौऱ्यामध्ये आज शेवटच्या टप्प्यामध्ये शिर्डीत आहेत. शिर्डीमध्ये आज सकाळी साई मंदिरात साईबाबांचं दर्शन घेतल्यानंतर उद्धव यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळेस ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खुर्ची धोक्यात येऊ शकते असं विधान पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केलं. एवढ्यावरच न थांबता या विधानावरील उत्तरावरुन त्यांना एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील का असा सवालही विचारण्यात आला असता त्यावरही ठाकरे व्यक्त झाल्याचं पाहायला मिळालं. कार्यकर्ता मेळाव्याआधी ठाकरेंनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे खासदार पुत्र श्रीकांत शिंदेंना केंद्रामध्ये मंत्रिपद मिळण्याच्या शक्यतेसंदर्भातील प्रश्नावरही प्रतिक्रिया नोंदवली.
देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची धोक्यात येऊ शकते असं तुम्ही म्हणाला? असा सवाल उद्धव ठाकरेंना शिर्डीमध्ये पत्रकारांनी विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना, "देवेंद्र फडणवीस यांची खुर्ची धोक्यात येऊ शकते हे मी तुम्हाला उदाहरणासह सांगितलं. नितीन गडकरी, शिवराज सिंग चौहान यांची उदाहरणं दिली. जसं देवेंद्र फडणवीस यांना देवा भाऊ म्हणतात तसं शिवराज सिंग चौहान यांना मामा म्हणायचे. त्यांना वाटत होतं शिवराज मामा पंतप्रधान पदाचा चेहरा होऊ शकतात. त्याच्यामुळे त्यांना वरती दिल्लीत घेतलं," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
"फोडाफोडी करत यशस्वी होणारे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होतील असं तुम्हाला वाटतं का?" असा पुढचा सवाल उद्धव ठाकरेंना पत्रकारांनी विचारला. या प्रश्नावर उद्धव ठाकरेंनी, "हा भाजपला धोका आहे. संघ ठरवेल तो भाजपचा मुख्यमंत्री होत होता. संघाची तेवढी पकड राहिली की नाही? फोडाफोडी आणि गद्दारीचा राजकारण संघाला मान्य आहे का?" असा प्रतिप्रश्न केला.
"केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल फेरबदल होईल श्रीकांत शिंदे यांना मंत्रीपद दिले जाईल," असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारण्यात आला. यावर उद्धव यांनी, "लायकी नसताना सुद्धा आपलं कार्ड मंत्री झालं पाहिजे ही शहा सेनेची इच्छा आहे. त्यामुळे शहा जाणे, ते जाणे, देवेंद्र जाणे आणि भाजप जाणे," असं खोचक उत्तर दिलं.
यानंतर कार्यकर्ता मेळाव्यामध्ये फडणवीसांसंदर्भात उद्धव यांनी भाष्य केलं. शिर्डीच्या जाहीर सभेतील भाषणात, "आज साईबाबांचं दर्शन घेतलं. मला विचारलं काय मागितलं तर सांगितलं राज्याचं आणि देशाचं रक्षण कर. तसेच देवेंद्रजींची खुर्ची शाबूत ठेव. रक्षण कर, अशी प्रार्थना केली. दिल्लीत आतापासूनचं देशाचं नेतृत्व कोण करणार अशी चर्चा सुरु आहे. देवेंद्रचा पत्ता कसा कट होणार यावर चर्चा सुरू आहे," असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.
उद्धव ठाकरेंनी कालच्या सभेमध्येही ऑपरेशन टायगर नव्हतं तर फडणवीसांची ताकद वाढू नये म्हणून करण्यात आलेलं ऑपरेशन फडणवीस होतं, असा टोला सहा खासदारांच्या बंडखोरीसंदर्भात बोलताना लगावल्याचं दिसून आलं होतं. फडणवीसांऐवजी उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या पाठिशी दिल्लीतील नेतृत्व उभं असल्याचं ठाकरेंना आपल्या विधानातून अधोरेखित करायचं होतं.