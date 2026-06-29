Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /फडणवीसांसोबत येण्यासाठी ठाकरेंचा पुढाकार? म्हणाले, माझ्याकडे काही...; फडणवीसांच्या PM पदासंदर्भातही सूचक विधान

फडणवीसांसोबत येण्यासाठी ठाकरेंचा पुढाकार? म्हणाले, 'माझ्याकडे काही...'; फडणवीसांच्या PM पदासंदर्भातही सूचक विधान

उद्धव ठाकरे हे आज शिर्डीच्या दौऱ्यावर असून त्यांच्या पक्षातून फुटून बाहेर पडलेले खासदार शिर्डीचे बंडखोर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या मतदारसंघात आज कार्यकर्ता मेळावा घेत आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:37 PM IST
फडणवीसांसोबत येण्यासाठी ठाकरेंचा पुढाकार? म्हणाले, 'माझ्याकडे काही...'; फडणवीसांच्या PM पदासंदर्भातही सूचक विधान
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'आता दुष्कृत्य करण्यासाठी कोण धजावणार नाही...' नसरापूर प्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा; दोन्ही DCM काय म्हणाले?
pune3 min ago
2
konkan news1 hr ago
3
pune1 hr ago
4
pune1 hr ago
5
shreyas iyer2 hrs ago