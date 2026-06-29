फडणवीसांसोबत येण्यासाठी ठाकरेंचा पुढाकार? म्हणाले, 'माझ्याकडे काही...'; फडणवीसांच्या PM पदासंदर्भातही सूचक विधान

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघांच्या दौऱ्यावर असून आज ते शिर्डीमध्ये आहेत. शिर्डीत आज त्यांनी साई मंदिरामध्ये जाऊन साईबाबांचं दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. शिर्डीचे बंडखोर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या मतदारसंघात आज ठाकरे कार्यकर्ता मेळावा घेत असून त्याआधीच त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या पंतप्रधानपदाच्या दावेदारीसंदर्भात भाष्य केलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस आणि मी दोन दोन कोपऱ्याला झाल्यामुळे मधले जे सगळे गोंधळ घालतात ते त्यांच्या लक्षात येत नाहीये, असं सूचक विधान राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी शिर्डीमध्ये आजच्या प्रचारसभेआधी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना केलं आहे. पत्रकारांशी बोलताना उद्धव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसंदर्भातील काही रंजक प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात.
सोबत यायला हवं का? देवेंद्र फडणवीस आणि तुम्ही सोबत यावं यासाठी तुम्ही पुढाकार घेणार? असं विचारलं असता उद्धव ठाकरेंनी, "तो त्यांचा प्रश्न आहे. मी त्यांचा हितचिंतक आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनातली बात मी करतोय. पुढाकार घेण्याबाबत माझ्याकडे काही नाहीये त्यांच्याकडे ऊपरवाले की मर्जी आहे," असं उत्तर दिलं.
देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधानपदाची इच्छा व्यक्त केली तर तुम्ही पाठिंबा द्याल का? असा थेट प्रश्न उद्धव यांना विचारण्यात आला. यावर उद्धव यांनी, "आता जर देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं आणि जाहीर केलं की पंतप्रधान पदाची ते तयारी करतात ते राहतील का पक्षात (भाजपामध्ये)? फडणवीस यांनी पंतप्रधानपदाची तयारी करत आहोत हे जाहीर करणे म्हणजे आत्मघात करणं आहे. 2029 ला तुम्ही प्रश्न विचारला त्यावेळी मी उत्तर देईल. जेव्हा ते जाहीर करतील तेव्हा मी त्याच्यावर उत्तर देईल," असं उत्तर दिलं. "जर मराठी माणूस पंतप्रधानपदी बसत असेल तर शिवसेना सोबत का नको राहायला? महाराष्ट्राचा माणूस पण गद्दार नाही," असं सूचक विधान उद्धव यांनी केलं.
'गद्दार खासदार गेला मी हा शुभ शकून मानतो', असं उद्धव ठाकरेंनी शिर्डीमधील जाहीर सभेत म्हटलं आहे. "कारण हा गद्दार काँग्रेसमध्ये गेला त्यांच सरकार गेलं आता मिंधे सेनेते गेला, त्याचं सरकार जाणार. काही गोष्टी होतात त्यातून चांगलं होतं. गद्दार तिकडे गेला आपलं सरकार आलं होतं. आता पुन्हा गेला आपलं पुढे सरकार येणार आहे," असं उद्धव म्हणाले. "आज साईबाबांचं दर्शन घेतलं. मला विचारलं काय मागितलं तर सांगितलं राज्याचं आणि देशाचं रक्षण कर. तसेच देवेंद्रजींची खुर्ची शाबूत ठेव. रक्षण कर, अशी प्रार्थना केली. दिल्लीत आतापासूनचं देशाचं नेतृत्व कोण करणार अशी चर्चा सुरु आहे. देवेंद्रचा पत्ता कसा कट होणार यावर चर्चा सुरू आहे," असं उद्धव ठाकरेंनी शिर्डीच्या जाहीर भाषणात म्हटलं आहे.