'थेट तिन्ही पक्षांवर माझा...', भाजपा बंडखोर गोकुळ गितेंकडून नाशिकमध्ये पराभवानंतर शिंदे सेनेच्या दराडेंचा गंभीर आरोप; 'या' नेत्याचं घेतलं नाव

विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये एकीकडे राज्यभरात महायुतीचा बोलबाला असतानाच नाशिकमध्ये मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे पराभूत झाले आहे. संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या नाशिकमधून भाजपाचे बंडखोर उमेदवार गोकूळ गित्ते निवडून आले आहेत. गोकूळ गित्तेंना दराडेंपेक्षा 109 मतं अधिक मिळाली आहेत. गोकूळ गित्तेंनी उमेदवारी मागे घ्यावी यासाठी अगदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपासून ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंपर्यंत सर्वांनी प्रयत्न केले. मात्र गित्तेंनी शेवटपर्यंत उमेदवारी मागे घेतली नाही. पण या अनपेक्षित निकालामुळे नरेंद्र दराडे चांगलेच संतापले असून पराभव झाल्यानंतर त्यांनी महायुतीमधील सर्वांना गद्दारी केली. आमचा विश्वास घात केला असा आरोप वरिष्ठ नेत्यांवर केला आहे. मतमोजणी केंद्रावरुन निघताना प्रसारमाध्यमांना त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
मतमोजणी केंद्राबाहेर सकाळी पावणे दहाच्या सुमारास गोकुळ गित्तेंच्या कार्यकर्त्यांनी विजयी जल्लोष करण्यास सुरुवात केली. अनपेक्षित पराभवामुळे मतमोजणी केंद्रावर आलेले नरेंद्र दराडे चांगलेच संतापले. प्रसारमाध्यांशी बोलताना, "सर्वांनी गद्दारी केली. विश्वासघात केला. आमच्या व्यासपीठावर येऊन भाषणं केली की आम्हाला उमेदवारी करायची नाही. आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत म्हणाले. दराडेंना मतं द्या असं सांगितलं. मग ऑटोमॅटिक मतं पडू शकतात काय?" असा संतप्त सवाल दराडेंनी उपस्थित केला. "गिरीश महाजनांनी देखील गद्दारी केली का?" असा सवाल प्रसारमाध्यमांनी विचारले. त्यावर, "सगळ्यांनीच गद्दारी केली. गिरीश महाजनांचं नाव घ्यायचा माझा काही संबंध नाही. सगळ्यांनी गद्दारी केली आहे. तुमच्या मंत्र्यांनी? सगळ्यांनी विश्वासघात केला आहे," असं दराडे म्हणाले.
पुढे बोलताना दराडेंनी, "मतांची संख्या पाहिली तर भाजपाची 200 मतं आहेत. शिंदे गटाची 170 मतं आहेत. राष्ट्रवादीची 105 मतं आहेत. यांची टोटल केली तर 475 मतं होतात. भाजपाच्या लोकांना विचारा तुम्ही काय केलं? सर्वांनीच मदत केली ना. सगळे प्रामाणिक राहिले असते तर समोरच्याचं डिपॉझिट जप्त झालं असतं. आमचा विश्वासघात करत गेले. आमची समजूत काढण्यात आलं. आम्ही सरळ निवडणूक लढा सांगितलं होतं. वरिष्ठांनी आम्हाला सांगितलं नाही, महाराष्ट्रात मेसेज चुकीचं जाईल त्यामुळे आपल्याला सरळ लाढायचं नाही. सगळ्या जिल्ह्यात गद्दारी झाली आहे," असं म्हटलं.
तुमचा थेट आरोप कोणावर आहे? असा सवाल विचारला असताना दराडेंनी, "थेट तिन्ही पक्षांवर माझा आरोप आहे. जे पक्षाचे उमेदवार होते त्यांनी गद्दारी केली," असं म्हटलं. "आता मी इथून थेट मुंबईला जात आहे," असंही दराडे म्हणाले आहेत.
नाशिमध्ये एकूण 618 इतकं मतदान झालं. त्यापैकी 13 मतं अवैध ठरली. 605 मतांपैकी 303 चा कोटा होता. भाजपाचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार गोकुळ गित्ते यांना 357 मतं मिळाली. तर महायुतीच्या नरेंद्र दराडेंना 248 मतं पडली. प्रसाद हिरेंना एकही मत मिळालं नाही.
गोकुळ गीते यांनी सकाळी मतमोजणी केंद्रावर प्रवेश करतानाच विजयाचा विश्वास व्यक्त केला होता. "मी जरी महायुतीचा धर्म पाळून प्रचार थांबवला असला तरी प्रत्यक्षात माझ्या कार्यकर्त्यांनी प्रचार सुरू ठेवलेला होता. गुप्त पद्धतीने प्रचार सुरू असल्याने मला विश्वास आहे की मतदार मला शंभर टक्के मतदान करून निवडून देतील," असं गीते म्हणाले होते.