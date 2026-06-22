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'थेट तिन्ही पक्षांवर माझा...', भाजपा बंडखोर गोकुळ गितेंकडून नाशिकमध्ये पराभवानंतर शिंदे सेनेच्या दराडेंचा गंभीर आरोप; 'या' नेत्याचं घेतलं नाव

नाशिकच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून होतं. या ठिकाणी भाजपाचे बंडखोर उमेदवार गोकुळ गित्तेंनी शेवटपर्यंत माघार घेतली नाही आणि त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालात दिसला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 22, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:38 AM IST
'थेट तिन्ही पक्षांवर माझा...', भाजपा बंडखोर गोकुळ गितेंकडून नाशिकमध्ये पराभवानंतर शिंदे सेनेच्या दराडेंचा गंभीर आरोप; 'या' नेत्याचं घेतलं नाव

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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