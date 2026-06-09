/Vidhan Parishad: एकनाथ शिंदे नाराज? मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली नाराजी? फडणवीसांनी थेट फोन फिरवला अन्...; उद्या निर्णयाची शक्यता

Eknath Shinde on Nashik Gokul Geete: नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील बंडखोरीचा तिढा सोडवण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. गणेश गीते यांचे बंधू गोकुळ गीते यांनीही माघार घ्यावी यासाठी उदय सामंत आणि गिरीश महाजन यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान नाशिकमधील तिढा अद्याप कायम असून, नाशिकच्या जागेवरून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चाही केली आहे.
नाशिकच्या जागेवरून एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी गोकुळ गीते यांच्यासोबत फोनवरून चर्चा केली आहे. गोकुळ गीते यांची पुन्हा एकदा समजूत काढली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर गीतेंच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. उद्यापर्यंत नाशिकचा तिढा सुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नाशिक विधान परिषदेच्या निवडणुकीत बंडखोरीचा तिढा सोडवण्याच्या महायुतीच्या हालचाली अजूनही सुरूच आहेत. यामध्ये महायुतीच्या नेत्यांना काहीअंशी यशही मिळाल्याचं पाहायला मिळत आहे. भाजप बंडखोर प्रसाद हिरे यांनी माघार घेत महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना पाठिंबा दिला आहे. दुसरीकडे गोकुळ गीते मात्र निवडणूक लढवण्यावर ठाम आहेत. दरम्यान गोकुळ गीते आणि महायुतीच्या नेत्यांची विमानतळावर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे गीतेंच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याच्या लक्ष लागलं आहे.
नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील बंडखोरीचा तिढा सोडवण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीसमोर उभे राहिलेले बंडखोरीचे संकट अखेर अंशतः टळलंय. भाजप बंडखोर प्रसाद हिरे यांनी माघार घेतलीय. गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबई ते नाशिक सुरू असलेल्या वेगवान राजकीय घडामोडींना आज यश आलं. भाजपचे बंडखोर उमेदवार प्रसाद हिरे यांनी अधिकृतपणे निवडणुकीतून माघार घेण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री गिरीश महाजन आणि उदय सामंत यांच्यासोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर हिरे यांनी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रसाद हिरे यांची मनधरणी करण्यात यश आलं असलं तरी दुसरे अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांचा अर्ज अद्याप कायम आहे. गणेश गीते यांचे बंधू गोकुळ गीते यांनीही माघार घ्यावी यासाठी उदय सामंत आणि गिरीश महाजन यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही कोणावरही दबाव टाकत नसून विनंती करत आहोत असे सांगत उदय सामंत यांनी गीते देखील सकारात्मक निर्णय घेतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
दरम्यान अर्ज भरल्यापासून महायुतीच्या नेत्यांची भेट न घेणाऱ्या गोकुळ गीते आणि महायुतीच्या नेत्यांची संध्याकाळी नाशिक विमानतळावर भेट झाली आहे. यावेळी गोकुळ गिते आणि गिरीश महाजनांमध्ये जवळपास तासभर चर्चा झालीय. या चर्चेनंतर तोडगा निघणार असं बोललं जात आहे.