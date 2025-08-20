/नरेंद्र दराडेंचा पराभव शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला! शिवसेनेच्या पराभवाने मविआच्या नेत्यांना गुदगुल्या!

Vidhan Parishad Election : विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला. या पराभवाचं आत्मचिंतन करण्याऐवजी मविआच्या नेत्यांना नाशिकमध्ये शिवसेनेच्या नरेंद्र दराडेंच्या झालेल्या पराभवानं गुदगुल्या होऊ लागल्यात. नरेंद्र दराडेंचा पराभव शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला आहे, दरम्यान यानंतर आदित्य ठाकरेंनी मिमिक्री करत एकनाथ शिंदेंना डिवचलं आहे.. तर दुसरीकडे संजय राऊत आणि सतेज पाटलांनी देखील शिवसेनेच्या जखमेवर मिठ चोळलं आहे.
आदित्य ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची केलेली ही मिमिक्री विरोधकांना नाशिकच्या निकालाची किती आनंद झालाय हे सांगण्यासाठी पुरेशी आहे. नाशिकमध्ये महायुतीच्या अधिकृत उमेदवाराचा अपक्ष उमेदवारानं पराभव केला. भाजपची अदृश्य शक्तीशिवाय हे शक्यच नाही हे सगळ्यांना माहिती आहे. एकनाथ शिंदेंच्या उमेदवाराच्या पराभवाची नाशिकमध्ये स्क्रिप्ट लिहिल्यानं आदित्य ठाकरेंना अक्षरक्षः उकळ्या फुटत होत्या. एकनाथ शिंदेंनी दोनच दिवसांपूर्वी ट्रेलर असल्याचा इशारा ठाकरेंना दिला होता. त्याला आदित्य ठाकरेंनी मिमिक्रीनं उत्तर दिलंय.
नाशिकमधील पराभवावर संजय राऊत बोलणार नाही असं होणार नाही. गोकुळ गीतेंनी दराडेंना पाठिंबा दिला तरी गोकुळ गीतेंचा विजय कसा झाला असा टोला राऊतांनी लगावला आहे. भाजपनं शिवसेनेचा करेक्ट कार्यक्रम केल्याचा टोला काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी लगावलाय. शिवसेनेनं जळगावमध्ये युतीधर्म पाळला पण नाशिकमध्ये भाजपनं दगाफटका केल्याचं सतेज पाटील यांनी सांगितलं. शिवसेनेच्याही हा पराभव जिव्हारी लागलाय. भाजपची एवढी मतं अपक्ष उमेदवाराला कशी पडली असा सवाल शिवसेनेचे नेते विचारु लागलेत. नाशिकचा निकाल हा शिवसेना-भाजप यांच्यातील अंतर्गत संघर्षाची परिणीती होती. नाशिकमधील पराभवामुळं स्वतः पराभूत झालेल्या मविआच्या नेत्यांना मात्र गुदगुल्या होत होत्या.
महायुती (57)
भाजप: 32 + 3 (राज्यपाल नियुक्त) = 35
शिवसेना : 9 + 2 (राज्यपाल नियुक्त) = 11
राष्ट्रवादी काँग्रेस : 8 + 2 (राज्यपाल नियुक्त) = 10
अपक्ष (गोकुळ गिते - नाशिक): 1
एकूण निवडून आलेले: 50
राज्यपाल नियुक्त जागांसह एकूण ताकद: 57
महाविकास आघाडी (15)
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे): 6
काँग्रेस: 5
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार): 2
अपक्ष (सुधाकर आडबाले, किरण सरनाईक): 2
एकूण: 15
अपक्ष (सत्यजीत तांबे) - 1