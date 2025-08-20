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नरेंद्र दराडेंचा पराभव शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला! शिवसेनेच्या पराभवाने मविआच्या नेत्यांना गुदगुल्या!

विधान परिषद निवडणुकीत नरेंद्र दराडेंचा पराभव झाला. हा पराभव शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 23, 2026, 12:19 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:19 AM IST
नरेंद्र दराडेंचा पराभव शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला! शिवसेनेच्या पराभवाने मविआच्या नेत्यांना गुदगुल्या!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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