त्र्यंबकेश्वर मंदिरात VIP दर्शन! 2500 रुपयांच्या पावतीवर थेट 'गर्भगृह' दर्शन; पण ही योजना का सुरु केली? दडलेला काळाबाजार कसा उघड झाला?

नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वराच्या तात्काळ दर्शनासाठी आता अधिकृतरित्या अडीच हजारांची देणगी पावती भरावी लागते
योगेश खरे, नाशिक
नाशिकच्या प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरात दर्शनासाठी तासनतास रांगेत उभं राहण्याचा त्रास आता वाचणार आहे. कारण, देवस्थान ट्रस्टने सुरू केलेल्या 2500 रुपयांच्या 'तात्काळ दर्शन' पावतीला भाविकांनी पहिल्या दोन दिवसांतच उदंड प्रतिसाद दिलाय. पण ही योजना का सुरू करावी लागली? यामागे दडलेला दलालांचा काळाबाजार कसा उघड झाला? जाणून घ्या.
देशभरातून लाखो भाविक नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी येत असतात. पण याच गर्दीचा फायदा घेऊन काही दलाल भाविकांची लूट करत असल्याचं समोर आलं होतं. या दलालांना चाप लावण्यासाठी त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देवस्थानने प्रायोगिक तत्त्वावर 2500 रुपयांची देणगी पावती सुरू केली आणि या योजनेला पहिल्या दोन दिवसांतच भाविकांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला आहे.
नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वराच्या तात्काळ दर्शनासाठी आता अधिकृतरित्या अडीच हजारांची देणगी पावती भरावी लागते. ज्या भाविकाला अतितातडीचं दर्शन घ्यायचंय त्यानं अडीच हजारांची देणगी पावती फाडायची. त्या भाविकाला अवघ्या तीन मिनिटांत दर्शन दिलं जातं... या अतितातडीच्या दर्शन सुविधेला भाविकांमधून मोठा प्रतिसाद मिळतोय. पहिल्याच दिवशी जवळपास 54 भाविकांनी याचा लाभ घेतला. दिवसभरात असे 500 पासेस दिले जाणार आहेत. यातून मंदिर प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात पैसेही मिळणार आहेत.
- यासाठी उत्तर दरवाजाच्या बाजूला असलेल्या संस्थांनच्या खिडकीवर आपल्याला 2500 रुपयांचा पास मिळू शकेल
- या सुविधेमुळे अवघ्या तीन ते पाच मिनिटात दर्शन करून आपण मंदिराबाहेर पडू शकता
- यासाठी लवकरच पूर्ण संगणकीय यंत्रणा करून आधार कार्डच्या पुराव्यानेच ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे
- दर्शनातील जमणाऱ्या या निधीतून दररोज सर्व भाविकांना एक लाडू आणि पाण्याची बाटली उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे
गेल्या मंगळवार आणि बुधवारी या योजनेबद्दल होणारी चौकशी बघता गुरुवारी देवस्थानने अधिकृत फलकच मंदिरात लावला. पहिल्याच दिवशी 2500 रुपयांची ही पावती घेणाऱ्या 54 भाविकांना थेट एस्कॉर्ट देत गर्भगृहाच्या दरवाजापर्यंत नेऊन दर्शन दिले गेले. तासाला केवळ पाच मिनिट हे दर्शन उपलब्ध आहे. गुरुवार ते रविवार असलेल्या सुट्टीच्या या चार दिवसात भाविकांची संख्या हजारापेक्षा अधिक होऊ शकते
ज्या भाविकांना दर्शन रांगेत थांबायचं नाही त्या भाविकांनी या सुविधेचं स्वागत केलंय. झटपट दर्शन मिळत असल्यानं भाविकांच्या चेह-यावर समाधानाचे भाव दिसतायेत. झटपट दर्शनाच्या नावाखाली भाविकांची होणारी लूट थांबवण्याचा हा प्रयत्न आहे. सुरुवातीला तरी या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचं दिसत आहे.
विश्वस्तांना आपल्या अधिकारात एका दिवसात केवळ 20 जणांना पाठवण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. यापुढे कुठलीही तक्रार संस्थांबाबत येणार नाही याची सर्वतोपरी काळजी संस्थान घेताना दिसत आहे. त्र्यंबकेश्वर देवस्थानने घेतलेल्या या निर्णयामुळे दलालांची दुकानदारी आता बंद होणार आहे. 2500 रुपयांची ही देणगी थेट मंदिराच्या विकासासाठी वापरली जाणार असल्याने भाविकही समाधानाने या सुविधेचा लाभ घेत आहेत.