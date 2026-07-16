/विवेक कोल्हेंनी घेतली अमित शहांची भेट, अहिल्यानगरच्या राजकारणात चर्चांना उधाण

नवी दिल्ली : नवी दिल्ली येथे देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्र अमित शाह यांची आमदार विवेक कोल्हे यांनी आपल्या कुटुंबियांसमवेत सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे तसेच ईशान कोल्हे उपस्थित होते. एकूणच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत ही भेट अत्यंत महत्वाची मानली जाते आहे. या भेटीनंतर जिल्ह्यातील अनेक राजकीय समीकरणं बदलणार का अशा चर्चांना उधाण आले आहे.
विवेक कोल्हे यांना भाजपकडून विधान परिषदेची जागा दिल्यानंतर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. या आमदारकीमुळे कोल्हे कुटुंबियांचे जिल्ह्यातील वर्चस्व वाढले आहे. अमित शहा यांची मर्जी असल्यामुळे विरोधक आणि भाजपमधील विरोधक अस्वस्थ झाले आहेत. त्यामुळे ही भेट आणि यापूर्वीची अमित शहा यांची कोपरगाव येथील प्रकल्प उद्घाटनाची भेट यामुळे एकूण राजकीय परिस्थिती बदलल्याची जोरदार चर्चा जिल्ह्याच्या राजकारणात होत आहे.
मागील वर्षी कोल्हे कारखाना कार्यस्थळावर देशातील पहिला सहकारी सीबीजी प्रकल्प उद्घाटन करण्यासाठी अमित शाह कोपरगाव येथे आले होते. त्यानंतर विवेक कोल्हे यांच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाचे कौतुक करत त्यांना अनेकदा अमित शाह यांच्या समवेत चर्चा करण्याचा योग आला. नुकतेच विवेक कोल्हे हे विधानपरिषद आमदार म्हणून नियुक्त झाले आहे त्यांच्या या निवडीमागे अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा राजकीय दृष्टिकोन व्यापक असल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषक वर्तवितात. एकूणच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत ही भेट अत्यंत महत्वाची मानली जाते आहे. यावेळी देशातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल, ग्रामीण विकास, शेतकरी हित, सहकारी संस्थांचे आधुनिकीकरण, कृषीपूरक उद्योग, युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती तसेच महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला अधिक बळकटी देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती मिळते आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा ग्रामीण भागाला अधिकाधिक लाभ मिळावा, सहकारी संस्थांना सक्षम करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे तसेच शेतकरी केंद्रित विकासाला गती देण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली.
आमदार विवेक कोल्हे यांनी विविध विकासकामे, सहकार क्षेत्रातील सुरू असलेले उपक्रम आणि भविष्यातील नियोजनाची माहिती अमित शाह यांना दिली. तसेच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी केंद्र शासनाचे सहकार्य व आपले मार्गदर्शन लाभत रहावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. यावेळी अमित शाह यांनी कोल्हे परिवाराच्या सहकार क्षेत्रातील कार्याची दखल घेत शुभेच्छा दिल्या. देशाच्या प्रगतीत सहकार क्षेत्राची भूमिका अधिक प्रभावी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सदिच्छा, विकास आणि सहकाराच्या दृढ संकल्पाला बळ देणारी ही भेट अत्यंत फलदायी ठरल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.