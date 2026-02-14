हृदय पिळवटणारी घटना! वाहतूक कोंडीमुळे महिलेची रस्त्याच्या कडेला, मातीच्या ढिगाऱ्यावरच प्रसूती

Woman Gives Birth On The Side Of The Road In Yeola: गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकच्या पुणे-इंदोर महामार्गावर सतत वाहतूक कोंडी पहायला मिळत आहे. जवळजवळ दररोजच नागरिकांना या वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. अशात एक हृदय पिळवटणारी घटना घडली आहे. वाहतूक कोंडीत अडकल्यामुळे, एका महिलेची रस्त्याच्या कडेला मातीच्या ढिगार्यावरच प्रसूती झाल्याची बातमी समोर आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे वेळीच वैद्यकीय मदत मिळाल्यामुळे आईचा आणि बाळाचा जीव वाचला.
नाशिकच्या येवला शहरातून जाणाऱ्या पुणे- इंदोर महामार्गावर सावरगाव शिवारात पहाटेच्या सुमारास एका परप्रांतीय महिलेची रस्त्याच्या कडेला मातीच्या ढिगार्यावरच प्रसूती झाली. 24 तासाहून अधिक काळ वाहतूक कोंडीत सदरची महिला व तिचे कुटुंब अडकले होते. दरम्यान पहाटे येवल्यातून मनमाड कडे जाताना सावरगाव जवळ या महिलेला प्रसूती कळा सुरू झाल्या होत्या मात्र वाहतूक एकाच जागी थांबली असल्याने महिलेला प्रसूती कळा सहाय्य झाल्या. सदरची महिला वाहनातून खाली उतरताच तिची रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मातीच्या ढिगार्यावर प्रसूती झाली.
दरम्यान, ही गंभीर बाब सावरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संभाजी पवार यांच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने वैद्यकीय मदत व रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्याने महिला व तिच्या बाळाचा जीव वाचवला. गेले काही दिवस नागरिकांना या महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. पुणे - इंदोर महामार्गावर वाढलेल्या वाहतूक कोंडीतून सुटका केव्हा होणार हा सवाल निर्माण झाला आहे.
दरम्यान 2025 मध्ये अशीच एक घटना घडली होती. मुंबईतील राम मंदिर स्थानकावर एका तरुणाने गर्भवती महिलेची प्रसूती केली होती. मुंबईच्या धावत्या लोकलमध्ये एका गर्भवती महिलेला प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. लोकल राम मंदिर रेल्वे स्थानकावर थांबली, पण कोणतीही वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नव्हती. विकास बेदरे नावाच्या तरूणाने त्याच्या वैद्य मैत्रिणीला व्हिडिओ कॉल केला आणि तिच्या मार्गदर्शनाच्या मदतीने वैद्यकीय क्षेत्रातील कोणताही अनुभव नसताना त्या महिलेची प्रसूती केली.