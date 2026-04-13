Nashik Crime : नाशिक IT कंपनीत तरुणींना धर्मांतर करण्यामागे महिलाच मास्टरमाइंड; पदार्फाश होण्यापूर्वीच मुंबईत करून घेतली बदली

Nashik Conversion Case : नाशिकच्या प्रसिद्ध आयटी कंपनीमधील धर्मांतराचं प्रकरणात दररोज मोठे खुलासे होत आहेत. तपासामध्ये अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की, कंपनीतील अत्याचार, विनयभंग आणि धर्मांतराच्या प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात एक महिला मास्टरमाइंड आहे. तरदुसरीकडे या प्रकरणात अटकेत असलेल्या संशयित कर्मचाऱ्याला कंपनीतून तूर्त निलंबित करण्यात आलं आहे. या प्रकरणातही एसआयटी तपास कर असून त्यांच्याकडून कंपनीतील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. तसंच संशयीत आरोपींची बॅक हिस्ट्री जमा केली जाते आहे. त्यापूर्वी या प्रकरणात या नव्या खुलासामुळे तपासाला वेग आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या महिला मास्टरमाइंडचं नाव निदा खान असं आहे. तिच्यावर गुन्हा नोंद होण्यापूर्वीच तिने नाशिकमधून पलायन केलं होतं. ती मूळची नाशिकचीच आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार तिने काहीच महिन्यांपूर्वी नाशिक कंपनीतून मुंबईत बदली करुन घेतली. पोलिसांनी निदा खान अटक केली. निदा खानसह पोलिसांनी दानिश शेख, तौसिफ अत्तारला अटक केली आहे. आरोपींनी नोकरीसाठी भरलेल्या इंटरव्ह्यू फॉर्ममधील वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करून महिलांना जाळ्यात ओढल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आरोपींनी पदोन्नती आणि पगारवाढीचे आमिष दाखवून, तसंच काही प्रकरणांत ब्लॅकमेल करून महिलांचे शोषण केलं. तपासादरम्यान धर्मांतराचा प्रयत्न आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचे आरोपही समोर येत असून, एसआयटी त्या दिशेने कसून चौकशी करत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुप्त माहितीच्या आधारे मार्च 2026 मध्ये पहिला एफआयआर दाखल झाली. त्यात नंतर अनेक तक्रारी समोर आल्यात. छळ, जबरदस्ती आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप . पीडितांनी केला आहे. अनेक महिला कर्मचारी आणि किमान एका पुरुष सहकाऱ्याने वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या, विशेषतः टीम लीड्सच्या एका गटाकडून सतत होणाऱ्या छळाचा आरोप केल्या आहेत.