  • Nashik Crime : नाशिक IT कंपनीत तरुणींना धर्मांतर करण्यामागे महिलाच मास्टरमाइंड; पदार्फाश होण्यापूर्वीच मुंबईत करून घेतली बदली

Nashik Crime : नाशिक IT कंपनीत तरुणींना धर्मांतर करण्यामागे महिलाच मास्टरमाइंड; पदार्फाश होण्यापूर्वीच मुंबईत करून घेतली बदली

Nashik Conversion Case : नाशिकच्या प्रसिद्ध आयटी कंपनीमधील धर्मांतराचं प्रकरणात दररोज मोठे खुलासे होत आहेत. तपासामध्ये अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की, कंपनीतील अत्याचार, विनयभंग आणि धर्मांतराच्या प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात एक महिला मास्टरमाइंड आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 13, 2026, 01:43 PM IST
Nashik Crime : नाशिक IT कंपनीत तरुणींना धर्मांतर करण्यामागे महिलाच मास्टरमाइंड; पदार्फाश होण्यापूर्वीच मुंबईत करून घेतली बदली

Nashik Conversion Case : नाशिकच्या प्रसिद्ध आयटी कंपनीमधील धर्मांतराचं प्रकरणात दररोज मोठे खुलासे होत आहेत. तपासामध्ये अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की, कंपनीतील अत्याचार, विनयभंग आणि धर्मांतराच्या प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात एक महिला मास्टरमाइंड आहे. तरदुसरीकडे या प्रकरणात अटकेत असलेल्या संशयित कर्मचाऱ्याला कंपनीतून तूर्त निलंबित करण्यात आलं आहे. या प्रकरणातही एसआयटी तपास कर असून त्यांच्याकडून कंपनीतील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. तसंच संशयीत आरोपींची बॅक हिस्ट्री जमा केली जाते आहे. त्यापूर्वी या प्रकरणात या नव्या खुलासामुळे तपासाला वेग आला आहे. 

कोण आहे महिला मास्टरमाइंड?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या महिला मास्टरमाइंडचं नाव निदा खान असं आहे. तिच्यावर गुन्हा नोंद होण्यापूर्वीच तिने नाशिकमधून पलायन केलं होतं. ती मूळची नाशिकचीच आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार तिने काहीच महिन्यांपूर्वी नाशिक कंपनीतून मुंबईत बदली करुन घेतली. पोलिसांनी निदा खान अटक केली. निदा खानसह पोलिसांनी दानिश शेख, तौसिफ अत्तारला अटक केली आहे. आरोपींनी नोकरीसाठी भरलेल्या इंटरव्ह्यू फॉर्ममधील वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करून महिलांना जाळ्यात ओढल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 

आरोपींनी पदोन्नती आणि पगारवाढीचे आमिष दाखवून, तसंच काही प्रकरणांत ब्लॅकमेल करून महिलांचे शोषण केलं. तपासादरम्यान धर्मांतराचा प्रयत्न आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचे आरोपही समोर येत असून, एसआयटी त्या दिशेने कसून चौकशी करत आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुप्त माहितीच्या आधारे मार्च 2026 मध्ये पहिला एफआयआर दाखल झाली. त्यात नंतर अनेक तक्रारी समोर आल्यात. छळ, जबरदस्ती आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप . पीडितांनी केला आहे. अनेक महिला कर्मचारी आणि किमान एका पुरुष सहकाऱ्याने वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या, विशेषतः टीम लीड्सच्या एका गटाकडून सतत होणाऱ्या छळाचा आरोप केल्या आहेत. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

