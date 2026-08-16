'नगर - मनमाड महामार्ग डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युदधनितीमुळे रखडला', सुजय विखे पाटलांचं वक्तव्य, म्हणाले 'ट्रम्प वेडा माणूस...'

नगर दक्षिणचे माजी खासदार तसेच भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुजय विखे पाटील नेहमीच आपल्या मिश्किल वक्तव्यामुळे चर्चेत असतात. आज राहूरी येथे तिरंगा रॅली दरम्यान झालेल्या कार्यक्रमातही सुजय यांनी नगर - मनमाड महामार्गाच्या कामावरून थेट अमिरेकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंम्प यांच्या युदधनितीमुळे रस्ता रखडल्याच भाष्य केलंय.
'मी मेंदूचा डॉक्टर आहे; परंतु राजकारणात आलो आणि माझाच मेंदू खराब झाला,” अशी मिश्कील टिप्पणी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुजय विखे पाटील यांनी केली. नगरमध्ये तब्बल 40 हजार कोटी रुपयांची विकासकामे आपण केली आहेत. मात्र, नगर–मनमाड महामार्गाच्या कामात सध्या दिरंगाई होत असल्याच सांगताना युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डांबराचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून, त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर झाला आहे, असे विखे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महामार्गाच्या कामाबाबत केवळ आंदोलन करणे किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल करणे हा उपाय नाही. रस्त्याच्या कामासंदर्भात नागरिकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी काही काळ संयम ठेवावा, असे आवाहन सुजय विखे पाटील यांनी केले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा वेडा माणूस मी कधीही पाहिला नाही. त्यांनी केलेल्या युद्धामुळे रस्त्यांसाठी लागणारे डांबर थेट दिल्लीवरून आणावे लागते. त्यामुळे अनेक रस्त्यांची कामे खोळंबली आहेत,” असा दावा भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुजय विखे पाटील यांनी केला. नगर–मनमाड महामार्गाच्या कामालाही या परिस्थितीचा फटका बसला असून, “नगर–मनमाड रस्ता फक्त सुजय विखेच पूर्ण करू शकतो,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे रस्त्याच्या कामावरून सुरू असलेल्या टिकेला विखे यांनी मिश्किल भाषेत प्रत्युत्तर दिल्याच पहायला मिळाल.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सुजय विखे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सुजल विखे पाटील हे स्वतःच्या संस्थेतून मंत्री झाले आहेत. त्यांचे वडील मोठे नेते आहेत मात्र त्याना वन थर्ड मंत्रीपद दिले आहे. सुजय विखे पाटील हे भाजपात गेल्यामुळे असे झाले आहेत त्यांनी आमच्या सोबत विरोधात यावे आणि काम करावे, असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.