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'नगर - मनमाड महामार्ग डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युदधनितीमुळे रखडला', सुजय विखे पाटलांचं वक्तव्य, म्हणाले 'ट्रम्प वेडा माणूस...'

‘मी मेंदूचा डॉक्टर; राजकारणात आलो आणि माझाच मेंदू खराब झाला’, अशी मिश्कील टिप्पणी भाजपचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी केली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 16, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:18 PM IST
'नगर - मनमाड महामार्ग डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युदधनितीमुळे रखडला', सुजय विखे पाटलांचं वक्तव्य, म्हणाले 'ट्रम्प वेडा माणूस...'
Image Credit: Sujay Vikhe Patil

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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