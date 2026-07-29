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३१ ऑक्टोबरपर्यंत उरका, नाही तर तीन महिने करता येणार नाही लग्न, जाणून घ्या कारण...

जर घरात मुला-मुलीचं लग्न ठरत असेल, तर थांबा! ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण येत्या काही दिवसांत बँड, बाजा आणि वरात... थेट तीन महिन्यांसाठी बंद होणार आहे! नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या सिंहस्थ कुंभपर्वाचा थेट फटका लग्नकार्यांना बसणार आहे. पाहूयात हा विशेष रिपोर्ट...

Published: Jul 29, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:08 PM IST
३१ ऑक्टोबरपर्यंत उरका, नाही तर तीन महिने करता येणार नाही लग्न, जाणून घ्या कारण...

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