/३१ ऑक्टोबरपर्यंत उरका, नाही तर तीन महिने करता येणार नाही लग्न, जाणून घ्या कारण...

योगेश खरे, झी २४ तास, नाशिक : जर घरात मुला-मुलीचं लग्न ठरत असेल, तर थांबा! ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण येत्या काही दिवसांत बँड, बाजा आणि वरात... थेट तीन महिन्यांसाठी बंद होणार आहे! नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या सिंहस्थ कुंभपर्वाचा थेट फटका लग्नकार्यांना बसणार आहे. पाहूयात हा विशेष रिपोर्ट...
३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गुरूचा सिंह राशीत प्रवेश होणार असून, नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या सिंहस्थ कुंभपर्वाला सुरुवात होणार आहे. हा काळ केवळ साधना आणि अध्यात्माचा असल्याने, ३१ ऑक्टोबर ते २४ जानेवारी २०२७ या तीन महिन्यांत लग्नाचे शुभमुहूर्त कॅलेंडरमधून पूर्णपणे गायब असतील.
पण मग या काळात लग्नच करता येणार नाही का? तर, धर्मशास्त्रानुसार, अत्यंत निकडीच्या प्रसंगी 'आपत्कालीन मुहूर्त' काढता येतो. पूर्वी बालविवाहाच्या काळात शारीरिक बदलांना आपत्काल मानलं जायचं; मात्र आजच्या काळात वयाची अट, नोकरीची निकड किंवा परदेश गमन या अपरिहार्य कारणांना 'आपत्काल' मानून विशेष मुहूर्त काढला जाऊ शकतो.
या तीन महिन्यांच्या 'नो-वेडिंग' सीझनचा मोठा फटका मॅरेज इंडस्ट्रीला बसणार आहे. हॉल चालक, केटरर्स, बँडबाजा, फोटोग्राफर्स आणि इव्हेंट मॅनेजर्सचे धंदे तीन महिने ठप्प राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे सध्या सिंहस्थाच्या आधी किंवा थेट नंतरच्या तारखा बुक करण्यासाठी मोठी धावपळ सुरू आहे. विशेषतः नाशिकमधील इगतपुरी आणि गंगापूर धरण परिसर 'डेस्टिनेशन वेडिंग'साठी हाऊसफुल्ल होतोय...
थोडक्यात काय, तर यंदाच्या कुंभपर्वामुळे लग्नाचा सोहळा आणि त्याच्याशी जोडलेली कोट्यवधींची उद्योगसाखळी पुरती ढवळून निघणार आहे. त्यामुळे जर तुमचंही लग्न ठरत असेल, तर आत्ताच वेळेत नियोजन करा... नाहीतर तीन महिने वाट पहावी लागेल!