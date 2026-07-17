/नाशिकच्या प्रसिद्ध धबधब्यावर घडली भयानक घटना; 10 जण फिरायला म्हणून गेले आणि भलतंच घडलं; एकाचा मृत्यू

Nashik Dugarwadi Waterfall Youth Drowns : नाशिक जिल्ह्यातील भावली डॅमवर पर्यटकांना मारहाण झाली. तसेत महिला पर्टकाची छेड काढल्याचही आोरप केला जात आहे. प्रकरणी एकूण 12 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पर्यटकांसह घडलेल्या या घटनेनंतर नाशिक नगर जिल्हा पर्यटन क्षेत्रांसाठी वन विभागाने नवीन कडक नियमावली जाहीर केली आहे. पोलिसांची गस्त देखील वाढवण्यात आली आहे. असे असताना अनेक पर्यटक धोकादायक ठिकाणी पर्यटनासाठी जात आहेत. नाशिकच्या प्रसिद्ध धबधब्यावर भयानक घटना घडली आहे. 10 जणांचा ग्रुप नाशिकच्या प्रसिद्ध धबधब्यावर फिरण्यासाठी आला होता. एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे.
नाशिक मधील पर्यटन स्थळांवरील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दुगारवाडी धबधब्यावर गेलेल्या वीस वर्षीय युवकाचा बुडून मृत्यू झाला आहे. अभिजीत नवनाथ पवार असे धबधब्यावर बुडून मृत्यू झालेल्या 20 वर्षीय युवकाचे नाव आहे. त्र्यंबकेश्वर जवळ असलेल्या दुगारवाडी धबधब्यावर 10 जणांचा ग्रुप फिरण्यासाठी आला होता. यात 7 तरुण आणि 3 तरुणींचा समावेश होता. याच ग्रुपसोबत अभिजीत देखील आला होता.
सर्वांसोबत अभिजीतही धबधब्याखाली भिजण्याचा आनंद लुटत होता. यावेळी पाण्याचा अंदाज न आल्याने अभिजीत पाण्याच्याच्या प्रवाहात बुडाला. त्याच्या मित्रांनी तातडीने ही माहिती येथील वनविभाग आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना दिली. सदर घटनेची माहिती मिळताच त्र्यंबक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. अभिजीतला पाण्याच्या प्रवाहातून बाहेर काढण्यात आले. त्याच्या मित्रांनी ही माहिती येथील वनविभाग आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना दिली. सदर घटनेची माहिती मिळताच त्र्यंबक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. सुरुवातीला पोलिसांनी सीपीआर देऊन अभिजीतचे प्राण वाचवण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर तात्काळ त्याला त्र्यंबक उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषीत केले.