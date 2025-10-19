English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महारष्ट्रातील एका जिल्ह्यात भरातातील सर्वात मोठे सोन्याचे मार्केट आहे. याला 160 वर्षांची सोन्याची परंपरा आहे. या सराफा बाजारात सोन्याची शुद्धता आणि दर्जा असल्याने देशभरातून लोक सोने खरेदी करण्यासाठी येतात.

वनिता कांबळे | Updated: Oct 19, 2025, 11:33 PM IST
महाराष्ट्रात एकही सोन्याची खाण नसताना 'या' जिल्ह्यात आहे भारतातील सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ; रोज 100 KG सोन्याची विक्री, जगभरातून....

Jalgaon Golden City : दिवाळी निमित्ताने लक्ष्मीपूजन, दिवाळी पाडवा या सणांना मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी केले जाते. महाराष्ट्रात एकही सोन्याची खाण नाहा. मात्र, महाराष्ट्रात एक असा जिल्हा आहे जिथे भारतातील सर्वात मोठी  सोन्याची बाजारपेठ आहे. ही बाजारपेठ जगप्रसिद्ध आहे. या सोन्याची बाजारपेठतच भारतातील सोन्याचे दर ठरतात. या सोन्याची बाजारपेठ रोज 100 KG सोन्याची विक्री होते. जाणून घेऊन ही भरातातील ही सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ महाराष्ट्रात नेमकी आहे तरी कुठे?

महाराष्ट्रातील जळगाव येथे भारतातील सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ आहे.  केवळ महाराष्ट्रातूनच नाही तर संपूर्ण भारतातील लोक सोने खरेदी करण्यासाठी जळगावात येतात. जळगावला त्याच्या अद्वितीय दागिन्यांमुळे आणि शुद्धतेमुळे सोन्यासाठी विशेष प्रतिष्ठा आहे. सोने खरेदी करण्यासाठी लोक मोठ्या संख्येने जळगावच्या सराफा बाजारात येतात. सराफा बाजार देशभर प्रसिद्ध आहे. सोन्याच्या शुद्धतेमुळे आणि व्यापारावरील विश्वासामुळे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि दक्षिण भारतातील ग्राहक सोने खरेदी करण्यासाठी जळगावात येतात.

जळगावची सुवर्णनगरी

जळगावला सुवर्णनगरी म्हणूनही ओळखले जाते. या बाजाराला 160 वर्षांची परंपरा आहे. 1864 मध्ये राजमल लखचंद ज्वेलर्सने जळगावच्या सराफा बाजाराची पायाभरणी केली. त्यानंतर हा बाजार झपाट्याने वाढला. आज जळगाव शहरात 160 हून अधिक सोन्याची दुकाने आहेत. संपूर्ण जगळगाव जिल्ह्यात ही संख्या 700 पेक्षा जास्त आहे.

शुद्धता आणि गुणवत्ता

जळगाव सराफा बाजारात सोन्याची शुद्धता आणि गुणवत्ता खूप महत्त्वाची आहे. येथे उत्पादित केलेले दागिने हे कारागिरीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. जे त्याचे सौंदर्य आणि तेज वाढवते. येथे उत्पादित केलेले दागिने बंगाली कारागिरीचे अनुकरण करतात. सोन्याच्या गुंतागुंतीच्या कोरीवकाम, हिरे आणि शुद्धतेमुळे, जळगाव सराफा बाजारात दररोज 100 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त सोने विकले जाते.

खान्देश प्रदेशात जलद औद्योगिक विकास झाला. ब्रिटीश काळात येथील लोकांकडे संपत्ती येऊ लागली आणि सोन्याचा बाजार स्थिर झाला. आर.सी. बाफना यांनी जळगावमध्ये शोरूम संस्कृतीचा पाया घातला. परिणामी, केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर शेजारच्या गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील लोक सोने खरेदी करण्यासाठी येथे येऊ लागले.
जळगावमध्ये सुमारे सहा ते सात हजार कारागीर सोन्याचे दागिने बनवण्याचे काम करतात. गुजराती, बंगाली आणि राजस्थानी कारागीर यामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. सुमारे दीड हजार कारागीर सोने आणि चांदीचे कोरीवकाम करतात. या बाजारपेठेमुळे अंदाजे दहा हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे. जळगावच्या सोन्यासह त्यांची कारागिरी सात समुद्रापार प्रवास करत आहे.

FAQ

1 महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात भारतातील सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ आहे?
महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यात भारतातील सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ आहे. ही बाजारपेठ जगप्रसिद्ध आहे आणि येथे भारतातील सोन्याचे दर ठरतात.

2 जळगावची सोन्याची बाजारपेठ कशी ओळखली जाते?
जळगावला 'सुवर्णनगरी' म्हणून ओळखले जाते. केवळ महाराष्ट्रातूनच नाही, तर संपूर्ण भारतातील लोक सोने खरेदी करण्यासाठी येथे येतात.

3 जळगाव सराफा बाजारात दररोज किती सोन्याची विक्री होते?
जळगाव सराफा बाजारात दररोज १०० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त सोन्याची विक्री होते. ही बाजारपेठ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि दक्षिण भारतातील ग्राहकांसाठी प्रसिद्ध आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Diwali 2025 Special Jalgaon Golden Citylargest gold market in MaharashtraIndia largest gold marketno gold mines in Maharashtra

