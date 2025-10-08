सोन्यासाठी चोरट्यांचा नवा गोरखधंदा, स्मशानात महिलेच्या अस्थींवर चोरट्यांचा डल्ला

Thieves new venture for gold: लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांची स्मशानातील सोनं ही गोष्ट तुम्ही ऐकलीच असेल.या गोष्टीतली भीमा नावाची व्यक्ती पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्मशानात पुरलेल्या मृतदेहाच्या तोंडातलं सोनं चोरु लागते. झटपट पैसै मिळवण्याच्या हव्यासापोटी भीमा ही चोरी करत असतो. जळगावातही असाच काहीसा प्रकार घडलाय.. त्यामुळे जळगाव नगरपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.
जळगावच्या मेहरूण येथील स्मशानभूमीत पाटील कुटुंब बसलेलं होतं. या कुटुंबावर मोठा विचित्र प्रसंग ओढावलाय.कारण मृत आईच्या अस्थिंसाठी हे कुटुंब ताटकळत बसलंय.. गायत्री नगर इथं राहणा-या आर. के. पाटील यांच्या आई छबाबाई यांचं वृद्धपकाळानं निधन झालं.. आईच्या इच्छेनुसार अंगावरील सोन्याच्या दागिन्यांसह त्यांच्या पार्थिला अग्नि देण्यात आला. अस्थी विसर्जनासाठी जेव्हा हे कुटुंब स्मशानभूमित दाखल झालं तेव्हा डोकं, पाय आणि हाताच्या अस्थी गायब असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं. अंगावरील सोन्यासाठी अज्ञात चोरट्यांनी छबाबाईंच्या अस्थी चोरुन नेल्या. या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात खळबळ उडालीये.आम्हाला सोनं नको पण मृत आईच्या अस्थि परत करा अशी मागणी पाटील कुटुंबानं केलीय.
पाटील कुटुंबानं या सगळ्या घटनेला जळगाव महापालिकेला जबाबदार धरलंय. स्मशानभूमी भोवती कुंपण, सीसीटीव्ही असतं तर अशी घटना घडल्या नसती असा दावा पाटील कुटुंबियांनी केलाय.. तर या घटनेवरून आमदार सुरेश भोळे यांनीही महापालिकेवर ताशेरे ओढले असून, मेलेल्या नागरिकांचीही अस्थी सुरक्षित नाही, ही लाजिरवाणी बाब असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
सोन्याचा दर आता सव्वा लाखांच्या उंबरठ्यावर आलाय.. त्यामुळे झटपट पैसा मिळवण्यासाठी सोनसाखळी चोरीच्या घटना वाढल्यात.. त्यातच आता चोरट्यांनी चक्क स्मशानातील अस्थींवरही डल्ला मारल्यामुळे संतापाची लाट उसळलीये.
