Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

12 Apr 2026, 08:06 वाजता
भोंदू खरातच्या कार्यालयाची SITकडून झडती
Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरातच्या तिसऱ्या गुन्ह्याप्रकरणी एसआयटीने त्याच्या कार्यालयाची पुन्हा एकदा झडती घेतली. त्या माध्यमातून पथकाने भक्कम पुरावे गोळा केले असून फॉरेन्सिक टीम अहवालातील माहिती आता बाहेर येत आहे. विशिष्ट औषधाची बाटली, कुजलेले पेढे, केबिनच्या आतील कडी यावरील खालच्या हाताचे ठसे मिळून आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये...पीडितांवर अत्याचाराचे काही अनुषंगिक पुरावेही तपास पथकाच्या हाती लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, खरात याची पत्नी कल्पना अजूनही फरारच आहे...पीडित महिलांची त्याच्या केबीनमध्ये खरातसोबत झटापट झाली नसल्याची बाब अहवालात नमूद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले, मात्र खरातच्या ओकस प्रॉपर्टी कार्यालयात जप्त केलेली औषधाची बाटली, कुजलेले पेढे, सेनेटायझरची एक बाटली, केबीनच्या आतील कडी या महत्त्वाच्या वस्तूंवर किंवा दरवाज्यावर सापडलेले ठसे भोंदू खरातचेच असल्याचे उघड झाले आहे. या वस्तूंचा वापर करून खरात पीडितांना आपण सांगू ते करण्यास भाग पाडत होता, असा आरोप आहे. पीडितांचे ठसे या वस्तूंवर आढळून आले नसले, तरी पीडितांवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न खरातने केल्याचे अन्य काही पुरावे एसआयटीच्या हाती लागले आहेत
12 Apr 2026, 07:36 वाजता
अमेरिका-इराणमधील शांतता चर्चा निष्फळ
Iran-America Islamabad Talks : अमेरिका-इराणमधील शांतता चर्चा निष्फळ...21 तासांच्या चर्चेत कुठलाही तोडगा नाही...पाकिस्तानमधील शांतता बैठक तोडग्याविनाच...अमेरिका-इराण संघर्ष चिघळणार?...अमेरिका आणि इराणचे शिष्टमंडळ पाकिस्तानातून निघाले
12 Apr 2026, 07:31 वाजता
आशा भोसलेंवर रुग्णालयात उपचार सुरू
Asha Bhosle : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना उपचारासाठी ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.. ह्रदयविकार आणि फुप्फुसांच्या संसर्गामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे.. ब्रीच कॅंडी रूग्णालयाचे डॉ. प्रतित समदानी यांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..आशा भोसलेंची नात जनाई भोसलेंनी एक्सपोस्ट करत याबाबतची माहिती दिलीये.