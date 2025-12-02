English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई, पुण्यानंतर आता 'या' शहरात म्हाडा काढणार लॉटरी, 402 घरं अन् किंमत...; वाचा A To Z संपूर्ण माहिती

MHADA Nashik Lottery 2025: म्हाडाकडून नाशिकमध्ये परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत. कशी असतील ही घरे जाणून घ्या. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 2, 2025, 08:27 AM IST
MHADA Nashik Lottery Online Applications Open For 402 Flats price location and check how to apply

Nashik Mhada Lottery: नाशिककरांना स्वस्तात व परवडणाऱ्या किंमतीत घरे उपलब्ध होणार आहेत. म्हाडाच्या नाशिक मंडळातर्फे नाशिक शहरातील या महत्त्वाच्या भागात घरे उपलब्ध होणार आहेत. म्हाडाकडून 402 घरांसाठी लॉटरी काढण्यात येणार आहे. तर, वांद्रे मुख्यालयात लॉटरीसाठीच्या ऑनलाइन अर्ज नोंदणी व स्वीकृतीला सोमवारी सुरुवात झाली आहे. कुठे असतील ही घरे आणि किती असेल किंमत जाणून घ्या.

नाशिक शहरातील चुंचाळे, पाथर्डी, मखमलाबाद, आडगाव, सातपुर शिवारात असलेल्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांतील 402 घरे अॅडव्हान्स कंट्रिब्युशन तत्वावर विकण्यासाठी लॉटरी काढली जाणार आहे. यापूर्वी म्हाडाच्या नाशिक मंडळाने 2025मध्ये तीन लॉटरीद्वारे 846 घरे विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली होती. 2025मध्ये आयोजित ही चौथी लॉटरी असून परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

म्हाडाकडून काढण्यात येणारी घरे ही अॅडव्हान्स कंट्रिब्युशन तत्वावर आहेत. म्हणजेच ही घरे अद्याप बांधलेली नाहीत. लॉटरीत विजेत्या ठरलेल्या अर्जदारांना घरांची विक्री किंमत पाच टप्प्यांत भरता येणार आहे.

घरांची किंमत किती?

या घरांच्या किंमती 14 लाख 94 हजार ते 36 लाख 75 हजार 23 रुपयांपर्यंत आहेत.

कुठे, किती घरे उपलब्ध होणार?

लॉटरीत अल्प उप्तन्न गटासाठी चुंचाळे शिवारात 138 घरे, पाथर्डी शिवारात 30, मखमलाबाद शिवारात 48, आडगाव शिवारातील 77 अशा एकूण 293 घरांचा लॉटरीत समावेश आहे.

मध्यम उत्पन्न गटासाठी सातपूर शिवारात 40, पाथर्डी शिवारात 35, आडगाव शिवारात 34 अशी एकूण 109 घरे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.

कोणती कागदपत्रे लागणार?

अर्जदारास 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीतील उत्पन्नाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे आयकर विवरणपत्र अथवा तहसील कार्यालयाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र यातील एक उत्पन्न पुरावा ग्राह्य धरला जाईल.

FAQ

1. नाशिक म्हाडा लॉटरी २०२५ कशासाठी आहे?

उत्तर: म्हाडाच्या नाशिक मंडळातर्फे नाशिक शहरातील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांतील एकूण ४०२ घरे स्वस्त आणि परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी ही लॉटरी काढली जात आहे.

2. लॉटरीसाठी अर्ज प्रक्रिया कधी सुरू झाली?

उत्तर: लॉटरीसाठीच्या ऑनलाइन अर्ज नोंदणी आणि स्वीकृतीला सोमवारी (दिनांक माहितीमध्ये स्पष्ट नाही, पण ज्या दिवशी लॉटरी जाहीर झाली त्या दिवशी) वांद्रे मुख्यालयात सुरुवात झाली आहे.

3. घरांची अंदाजित किंमत किती आहे?

उत्तर: या घरांच्या किंमती १४ लाख ९४ हजार रुपयांपासून ते ३६ लाख ७५ हजार २३ रुपयांपर्यंत आहेत.

