English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नाशिकमध्ये खळबळ! 64 वर्षीय व्यक्तीकडून 7 वर्षांच्या मुलासोबत unnatural S*x, इस्त्रीचे कपडे घेऊन येणाऱ्या मुलांसोबत...

Nashik Crime News: नाशिक जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका अल्पवयीन मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 8, 2025, 07:32 PM IST
नाशिकमध्ये खळबळ! 64 वर्षीय व्यक्तीकडून 7 वर्षांच्या मुलासोबत unnatural S*x, इस्त्रीचे कपडे घेऊन येणाऱ्या मुलांसोबत...
nashik crime news 64 year old man sexually assult 7 year old boy in manmad

Nashik Crime News: मालेगाव येथे तीन वर्षीय चिमुकलीवरील अत्याचार आणि त्यानंतर झालेली निर्घृण हत्या यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. मालेगावपाठोपाठ आता मनमाड शहरातही एक भयंकर घटना उघडकीस आली आहे. एका 64 वर्षीय व्यक्तीने अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून पोलिसांनी 64 वर्षांच्या व्यक्तीला अटक करुन गुन्हा दाखल केला आहे. (Nashik Crime News)

Add Zee News as a Preferred Source

मालेगाव पाठोपाठ आता मनमाड शहरात ही अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली असून या प्रकरणी मनमाड पोलिस ठाण्यात 938/25 ॲट्रॉसिटीपोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाबा भागवत असं या नराधम आरोपीचे नाव आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित आरोपी बाबा भागवत वय वर्ष 64 याचे लॉन्ड्रीचे दुकान आहे. या दुकानात इस्त्रीचे कपडे घेऊन येणाऱ्या लहान मूलांसोबत संशयित आरोपी अश्लील चाळे करायचा. त्यांना जवळ घ्यायचा आणि अनैसर्गिक पद्धतीने त्यांच्यासोबत वर्तन करायचा. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार करण्यात आली आहे. तक्रारदाराने दिलेल्या फिर्यादीत याच्या कुटुंबातील लहान सात वर्षांच्या बालकासोबत अनैसर्गिक अत्याचाराची घटना घडल्याने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीमला पाचारण करत तेथील सर्व पुरावे हे गोळा केले आहेत. संशयित आरोपीला मनमाड पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल असे आश्वासन देखील पोलिसांनी दिले आहे.

नाशिक जिल्ह्यात अल्पवयीन बालकांच्या अत्याचाराच्या घटनेत वाढ

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, मनमाड नंतर आता सटाण्यात 9 वर्षीय अल्पवयीन बालिकेवर एका 75 वर्षीय नामदेव गुंजाळ या संशयित आरोपीने लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडल्याने तालुक्यात संतापाची लाट पसरली आहे. माणूसकीला काळीमा फासणारी ही घटना समजताच नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर सटाणा पोलिस ठाण्यात गर्दी केली असून सदर अल्पवयीन बालिकेला गेल्या सहा महिन्यापासून अत्याचाराला सामोरे जावे लागत होते.

या चिमुकलीला पैशे, चॉकलेट असे आमिष दाखवत एका जागेवर नेत या संशयित आरोपीने वारंवार तिच्यावर अत्याचार केले असे फिर्यादीत आरोप करण्यात आले असून पोलिसांनी या आरोपीला तत्काळ अटक केली आहे. त्याच्या विरोधात सटाणा पोलिस स्टेशन मध्ये पोस्कोसह इतर कलमांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
nashik crime newsnashik newsnashik crime news in marathiनाशिक ताज्या बातम्यानाशिक आजच्या बातम्या

इतर बातम्या

नवी मुंबईसाठी आणखी एक गेम चेंजर मेट्रो मार्ग! 11 स्टेशन नवी...

मुंबई बातम्या