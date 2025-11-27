English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कौमार्य चाचणी, नवऱ्याचे प्रेयसीसोबतचे अश्लील फोटो अन्...; नाशिकमध्ये विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

Nashik Suicide News: नाशिक जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली असून विवाहितेने आत्महत्या केली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 27, 2025, 09:49 AM IST
Nashik crime news newly wed Woman Ends Life Over Dowry Harassment

Nashik Suicide News: डॉ. गौरी गर्जे आत्महत्या प्रकरण ताजं असतानाच नाशिकमध्ये एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नवविवाहितेने सासरच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. आत्महत्येपूर्वी तिने सात पानी चिठ्ठी लिहित गंभीर आरोपदेखील केले आहेत. 

विवाहितेने आत्महत्येपूर्वी सात पानांची चिठ्ठी लिहली आहे. भाऊ, तुम्ही मला खूप प्रेमाने वाढविले; पण माझे नशीब खराब, रोज थोडं-थोडं मरण्यापेक्षा मी विष खाऊन झोपत आहे, असं मयत तरुणीने चिठ्ठीत लिहिलं आहे. नाशिकच्या पंचवटीतील हिरावाडीत नवविवाहितेने सासरच्या जाचाला कंटाळून जीवनप्रवास संपविल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी घडली आहे. 

नेहा बापू डावरे ऊर्फ नेहा संतोष पवार असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे. पंचवटीमधील संजयनगर परिसरात राहणाऱ्या नेहा हिचा विवाह जून महिन्यात संतोष पवार नामक युवकासोबत झाला होता. विवाहानंतर जेमतेम महिनाभरानंतर पती, सासू, तसेच नणंदेकडून तिचा विविध कारणांनी शारीरिक-मानसिक छळ करण्यास सुरुवात झाली.

माहेरी जाते, माहेरच्या लोकांशी फोनवर गप्पा मारते, असे सांगून तिच्या चारित्र्यावर संशय घेत कौमार्य चाचणीसारखा क्रूर प्रकार पती व नणंदेकडून करण्यात आल्याची संतापजनक बाबसुद्धा तिने चिठ्ठीत लिहिली आहे. पतीसह सासरच्या नातेवाइकांकडून सततच्या होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून बुधवारी राहत्या घरी विष प्राशन करत तिने जीवन संपवले आहे. ही घटना भावाला समजतात त्याने तत्काळ तिच्या घरी धाव घेत तिला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. 

महिलेने चिठ्ठित लिहलं आहे की, लग्नाआधी नवऱ्याचे एका मुलीसोबत संबंध होते. त्यांचे अश्लील फोटोदेखील दाखवत असतं. माझ्या सासरच्यांनी माझी फसवणूक केली. तसंच, सतत माहेरुन पैसे व वस्तु आणण्यासाठी सतत दबाव टाकत होते, असा आरोपही तिने केला आहे. 

याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. तसेच सात पानांची चिठ्ठी तपासाकरिता जप्त केली असून याप्रकरणी रात्री उशिरा पंचवटी पोलिस ठाण्यात तिच्या पतीसह सासरच्या लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

FAQ 

प्रश्न: आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव काय आहे?

उत्तर: नेहा बापू डावरे ऊर्फ नेहा संतोष पवार.

प्रश्न: महिलेने आत्महत्या का केली?

उत्तर: बातमीनुसार, नवविवाहितेने सासरच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे.

प्रश्न: आत्महत्येपूर्वी महिलेने काही संदेश लिहिला होता का?

उत्तर: होय, बातमीनुसार तिने सात पानांची चिठ्ठी लिहिली होती, ज्यात तिने सासरच्या लोकांवर गंभीर आरोप केले आहेत.

प्रश्न: महिलेच्या चिठ्ठीत कोणते आरोप नमूद आहेत?

उत्तर: बातमीनुसार, पतीने चारित्र्यावर संशय घेणे, कौमार्य चाचणीसारखा प्रकार करणे, माहेरहून पैसे व वस्तू आणण्यासाठी दबाव टाकणे आणि फसवणूक करणे, असे आरोप तिने चिठ्ठीत केले आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
nashik crime newsnashik news todaynashik live newsnashik newsनाशिक ताज्या बातम्या

