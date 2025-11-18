ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का! निवडणुकीआधी बडा नेता भाजपाच्या गळाला

मालेगावात ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करून अद्वय हिरे यांनी भाजपचं कमळ हाती घेतलं आहे. त्यामुळे मालेगावातील राजकीय समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे. अद्वय हिरे यांच्या रुपानं मालेगावातील ठाकरेंचा बडा नेता भाजपनं गळाला लावल्याचं बोललं जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची धामधूम सुरू असतानाच नाशिकमध्ये राजकीय भूकंप झाला आहे. नाशिकमध्ये शिवसेना ठाकरे पक्षाचे उपनेते अद्वय हिरे यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला आहे. ठाकरेंना जय महाराष्ट्र करून अद्वय हिरे यांनी भाजपचं कमळ हाती घेतलं आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत हिरेंचा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला आहे. अद्वय हिरे यांच्यासह त्यांच्या अनेक कार्यकर्त्यांचाही भाजप प्रवेश पार पडला आहे.
अद्वय हिरे यांच्या पक्षप्रवेशानं नाशिकच्या राजकारणात भाजपची ताकद वाढली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री दादा भुसे यांना अद्वय हिरे यांनी विधानसभा निवडणुकीत कडवी झुंज दिली होती. अद्वय हिरे यांच्यासोबतच अपूर्व हिरे, प्रसाद हिरे, तुषार शेवाळे हेही भाजपात प्रवेश करणार असल्यानं ठाकरेंसाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय. अद्वय हिरेंच्या भाजप प्रवेशानं मालेगावमधील राजकीय समीकरणं बदलणार आहेत. हिरेंचा प्रवेश शिवसेना नेते आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसेंना शह देण्याचा प्रयत्न आहे का, अशी चर्चा रंगली आहे. समाजवादीचे निहाल अहमद यांच्यापासून ते आजवर मालेगावमध्ये आधारित हिंदुत्वाच्या कार्डवर ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मालेगाव बाह्यला आपला किल्ला बनवला आहे. मात्र आता शिवसेनेकडून हिसकावून घेतलेलं हिंदुत्व आता भाजप इथेही ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. गेल्या दोन दशकांपासून आमदारकीच्या अढळपदी असलेल्या दादा भुसे यांना घेरण्याची तयारी सुरू झाली आहे. अपूर्व हिरे यांच्यानंतर त्यांचे बंधू अद्वय हिरे यांना प्रवेश देऊन भाजपानं चक्रव्यूह तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
खरंतर दादा भुसे हे शिंदेंचे खास मानले जातात. पहिल्या फळीतील असलेल्या या नेत्याची मालेगाव साह संपूर्ण जिल्ह्यावर संघटनेत हुकूमत आहे. ही पकड घालविण्यासाठी भाजपाने ‘हिरे कार्ड’ सोबत भुसे यांचे खास निकटवर्तीय बंडू बच्छाव यांना देखील भाजप प्रवेशासाठी आवतण दिले आहे. येत्या 28 तारखेला गाजावाजा करत ते भाजपात दाखल होणारे. मालेगाव बाह्य मतदारसनघात विकास आणि नव्या समीकरणांच्या राजकारणात हिंदुत्वाच चित्रण नव्याने रेखाटलं जात आहे.
- 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढविणाऱ्या प्रशांत हिरे यांचा दादा भुसे (Dada Bhuse) या नवख्या उमेदवाराने पराभव करून हिरेंच्या साम्राज्यला सुरुंग लावला होता
- जनराज्य आघाडी नावाचा पक्ष अपूर्व हिरे यांनी सुरु करून महापालिका निवडणुकीत विजयी झाले
- त्यानंतर नाशिक शिक्षक मतदार संघातून विधानपरिषदेवर आमदार झाले
- मात्र 2014 नंतर अचानक अपूर्व आणि अद्वय या दोन्ही बंधूनी कमळ हाती घेऊन आपली कारकीर्द सुरु केली होती
- 2019 मध्ये अपूर्व हिरे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करत नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदार संघाची निवडणूक लढली
- मात्र भाजपच्या सीमा हिरेंनी त्यांचा पराभव केला. तेव्हाही अद्वय हिरे भाजपमध्येच राहिले
- महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अद्वय यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली
- शिवसेना ठाकरे पक्षात प्रवेश करून एक वर्तुळ पूर्ण केले
- आता पुन्हा अद्वय हिरेंचा भाजपमध्ये प्रवेश
आधीच शेजारी असलेले आमदार सुहास कांदे आणि भुसे यांचं सेनेत फारसं सख्य नाही. महाजन यांना भेटून कांदे यांनी आपला मतदारसंघ सुरक्षित केला आहे. त्यामुळे भुसे यांच्या निमित्तानं भाजप आणि शिंदे शिवसेनेच्या संघर्षाची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चुणूक दिसणार आहे. यात विजयी कोण ठरतो हे येणारा काळच सांगेल.