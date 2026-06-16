/लज्जास्पद! फुटबॉल वर्ल्ड कपच्या मॅचमध्ये महिलेचा अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड करताना सापडले आजोबा; घृणास्पद कृत्य सोशल मीडियावर व्हायरल

नवी दिल्ली: फुटबॉल वर्ल्ड कपदरम्यान सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये स्टेडियममध्ये बसलेली एक वृद्ध व्यक्ती आपल्या समोर उभ्या असलेल्या महिलेच्या दिशेने मोबाईल फोन धरून असल्याचे दिसत आहे. हा व्हिडिओ समोर येताच ऑनलाइन तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून, अनेक युजर्सनी त्या वृद्ध व्यक्तीच्या वागण्यावर टीका केली आहे.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये प्रेक्षक गॅलरीजवळ दोन महिला उभ्या असल्याचे दिसत आहे, तर त्यांच्या मागे बसलेली एक वृद्ध व्यक्ती हातात मोबाईल फोन धरल्याचे दिसत आहे. या महिलेने हिरव्या रंगाचा टॉप आणि निळ्या रंगाची जीन्सची शॉर्ट्स घातली आहे. ती वृद्ध व्यक्ती त्या महिलेच्या संमतीशिवाय मागून तिचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत असल्याचे दिसते. अनेकांनी या घटनेचा निषेध केला असून याला प्रायव्हसीचा भंग (invasion of privacy) असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, हा व्हिडिओ नेमका कोणत्या सामन्यादरम्यान चित्रित केला गेला आहे, याची पुष्टी झालेली नाही.
त्या वृद्ध व्यक्तीच्या या लज्जास्पद कृत्यामुळे सोशल मीडिया युजर्स संतापले आहेत. अशा प्रकारचे वर्तन त्या वयाच्या व्यक्तीला शोभणारे नाही, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली आहे. तसेच, त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही केली जात आहे. आतापर्यंत कोणत्याही अधिकृत संस्थेने, पोलीस विभागाने किंवा स्पर्धेच्या आयोजकांनी या प्रकरणाबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.
Pretty sure Grandpa had seen all he needed to see at the World Cup pic.twitter.com/c2x2OKFMYo— USA NEWS (@usanewshq) June 16, 2026
कोणाच्याही परवानगीशिवाय व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे किंवा छायाचित्र काढणे हा गुन्हा मानला जातो. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाल्यामुळे हे प्रकरण गंभीर ठरू शकते. मात्र, व्हिडिओमध्ये त्या वृद्ध व्यक्तीचा आणि महिलेचा चेहरा स्पष्टपणे दिसत नाही. संभाव्य कारवाई स्थानिक नियमांवरही अवलंबून असेल; त्यामुळे, कायदेशीर कारवाई केली जाईलच असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.