मेट्रो 4 चा काँक्रीट स्लॅब कोसळला! गाड्या चेंदामेंदा अन् एकच खळबळ; बघा अंगावर काटा आणणारे Photo
Mumbai Metro Pillar Collapse: मुंबईतील मुलुंड पश्चिम येथे एलबीएस मार्गावर शनिवारी दुपारी सुमारे 12.20 वाजता मोठी दुर्घटना घडली. यामध्ये तीन जण गंभीर असून एकाच मृत्यू झाला आहे. या घटनेचे फोटो समोर आले असून जे अंगावर काटा आणणारे आहेत.
Tejashree Gaikwad | Feb 14, 2026, 02:51 PM IST
तातडीने बचावकार्य
घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलीस, मेट्रो प्रशासन, स्थानिक वॉर्ड कर्मचारी आणि १०८ रुग्णवाहिका सेवा घटनास्थळी दाखल झाली. अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढून तातडीने जवळील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. डॉक्टरांनी एका व्यक्तीला मृत घोषित केले, तर इतरांवर उपचार सुरू आहेत. जखमींपैकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली.
परिसर सील, वाहतूक विस्कळीत
MMRDA चे निवेदन
