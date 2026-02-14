English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मेट्रो 4 चा काँक्रीट स्लॅब कोसळला! गाड्या चेंदामेंदा अन् एकच खळबळ; बघा अंगावर काटा आणणारे Photo

मेट्रो 4 चा काँक्रीट स्लॅब कोसळला! गाड्या चेंदामेंदा अन् एकच खळबळ; बघा अंगावर काटा आणणारे Photo

Mumbai Metro Pillar Collapse: मुंबईतील मुलुंड पश्चिम येथे एलबीएस मार्गावर शनिवारी दुपारी सुमारे 12.20 वाजता मोठी दुर्घटना घडली. यामध्ये तीन जण गंभीर असून एकाच मृत्यू झाला आहे. या घटनेचे फोटो समोर आले असून जे अंगावर काटा आणणारे आहेत.   

Tejashree Gaikwad | Feb 14, 2026, 02:51 PM IST
twitter
1/10

Mumbai Metro Pillar Collapse

मुंबईतील मुलुंड पश्चिम येथे एलबीएस मार्गावर शनिवारी दुपारी सुमारे १२.२० वाजता मोठी दुर्घटना घडली. बांधकामाधीन Mumbai Metro Line 4 प्रकल्पातील उंचावरील संरचनेचा काँक्रीट स्लॅब अचानक कोसळून खाली जात असलेल्या वाहनांवर आदळला. या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला असून तिघेजण जखमी झाले आहेत.

twitter
2/10

Mumbai Metro Pillar Collapse

घटना जॉन्सन अँड जॉन्सन आणि ओबेरॉय परिसराच्या जवळ घडली. स्लॅब थेट कार आणि ऑटो रिक्षावर कोसळल्याने मोठे नुकसान झाले. रिक्षाचालक आणि एका महिलेवर ढिगारा पडल्याने ते अडकले होते. 

twitter
3/10

Mumbai Metro Pillar Collapse

अपघाताचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले असून त्यात चिरडलेली वाहने आणि जखमींना बाहेर काढण्याचे दृश्य दिसत आहे.  

twitter
4/10

तातडीने बचावकार्य

Mumbai Metro Pillar Collapse

घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलीस, मेट्रो प्रशासन, स्थानिक वॉर्ड कर्मचारी आणि १०८ रुग्णवाहिका सेवा घटनास्थळी दाखल झाली. अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढून तातडीने जवळील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. डॉक्टरांनी एका व्यक्तीला मृत घोषित केले, तर इतरांवर उपचार सुरू आहेत. जखमींपैकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली.

twitter
5/10

Mumbai Metro Pillar Collapse

मृत व्यक्तीचे नाव रामधन यादव असे असून, जखमींमध्ये राजकुमार यादव (४५), महेंद्र प्रताप यादव (५२) आणि दीपा रुहिया (४०) यांचा समावेश आहे. यापैकी राजकुमार यादव यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले आहे, तर इतर दोघे स्थिर आहेत.  

twitter
6/10

परिसर सील, वाहतूक विस्कळीत

Mumbai Metro Pillar Collapse

अपघातानंतर पोलिसांनी घटनास्थळाभोवती सुरक्षा घेरा घातला. एलबीएस रोडवरील वाहतूक काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती. ढिगारा हटवण्याचे आणि परिसर सुरक्षित करण्याचे काम सुरू आहे.

twitter
7/10

MMRDA चे निवेदन

Mumbai Metro Pillar Collapse

एमएमआरडीए (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) ने सोशल मीडियावर दिलेल्या निवेदनात सांगितले की, मेट्रो लाईन ४ च्या कामादरम्यान राजीव (मिलन) भागात, मुलुंड अग्निशमन केंद्राजवळील पिअर P196 येथे उंचावरून पॅरापेट सेगमेंटचा एक भाग खाली पडला आणि जात असलेल्या ऑटो रिक्षाला धडकला. 

twitter
8/10

Mumbai Metro Pillar Collapse

या घटनेत एकाच जागीच मृत्यू झाला असून दोन ते तीन लोक  जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.    

twitter
9/10

Mumbai Metro Pillar Collapse

एमएमआरडीएने स्पष्ट केले की प्रकल्प पथक घटनास्थळी उपस्थित असून महानगरपालिका आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेसोबत समन्वय साधत मदतकार्य सुरू आहे.  

twitter
10/10

Mumbai Metro Pillar Collapse

दरम्यान, या दुर्घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून सविस्तर चौकशी करण्यात येणार आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

MHADA मुळं कमी पगार असणाऱ्यांनाही मुंबईत मिळणार हक्काचं घर; 5000 घरांच्या सोडतीत अनेकांना सुवर्णसंधी

पुढील अल्बम

MHADA मुळं कमी पगार असणाऱ्यांनाही मुंबईत मिळणार हक्काचं घर; 5000 घरांच्या सोडतीत अनेकांना सुवर्णसंधी

MHADA मुळं कमी पगार असणाऱ्यांनाही मुंबईत मिळणार हक्काचं घर; 5000 घरांच्या सोडतीत अनेकांना सुवर्णसंधी

MHADA मुळं कमी पगार असणाऱ्यांनाही मुंबईत मिळणार हक्काचं घर; 5000 घरांच्या सोडतीत अनेकांना सुवर्णसंधी 8
Mahashivratri Wishes in Marathi : हाती डमरू, गळ्यात नाग...; महाशिवरात्रीनिमित्त प्रियजनांना द्या खास मराठीतून भक्तीमय शुभेच्छा

Mahashivratri Wishes in Marathi : हाती डमरू, गळ्यात नाग...; महाशिवरात्रीनिमित्त प्रियजनांना द्या खास मराठीतून भक्तीमय शुभेच्छा

Mahashivratri Wishes in Marathi : हाती डमरू, गळ्यात नाग...; महाशिवरात्रीनिमित्त प्रियजनांना द्या खास मराठीतून भक्तीमय शुभेच्छा 10
25,00,00,00,000 किमी दुरून कोणीतरी पृथ्वीवर पाठवतंय मेसेज; तिथं आहे तरी काय? हे प्रत्यक्षात घडतंय यावरच विश्वास बसेना!

25,00,00,00,000 किमी दुरून कोणीतरी पृथ्वीवर पाठवतंय मेसेज; तिथं आहे तरी काय? हे प्रत्यक्षात घडतंय यावरच विश्वास बसेना!

25,00,00,00,000 किमी दुरून कोणीतरी पृथ्वीवर पाठवतंय मेसेज; तिथं आहे तरी काय? हे प्रत्यक्षात घडतंय यावरच विश्वास बसेना! 8
Daily Tarot Card Horoscope : &#039;या&#039; लोकांची प्रेमाची परीक्षा; यांनी प्रपोज करताना घ्यावी काळजी, व्हॅलेंटाईन डेला काय सांगतं टॅरोकार्ड ?

Daily Tarot Card Horoscope : 'या' लोकांची प्रेमाची परीक्षा; यांनी प्रपोज करताना घ्यावी काळजी, व्हॅलेंटाईन डेला काय सांगतं टॅरोकार्ड ?

Daily Tarot Card Horoscope : 'या' लोकांची प्रेमाची परीक्षा; यांनी प्रपोज करताना घ्यावी काळजी, व्हॅलेंटाईन डेला काय सांगतं टॅरोकार्ड ? 12