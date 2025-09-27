PF ते UPI Payment...; 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार 'हे' महत्त्वाचे नियम, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम
काही दिवसांतच नवा महिना सुरू होणार. आता 1 ऑक्टोबरपासून देशातील अनेक नियमांत बदल होणार आहेत. जाणून घेऊयात ऑक्टोबरमध्ये कोणते 7 नियम बदलणार आहेत?
Mansi kshirsagar | Sep 27, 2025, 01:42 PM IST
प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला काही नियमांत बदल होतात. आता 1 ऑक्टोबरपासून देशभरात काही नियमांत बदल होणार आहे. त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या खिशावर होणार आहे. सगळ्यात पहिला नियम हा नॅशनल पेंन्शन सिस्टम (NPS) संदर्भातील आहे. येथे आता गुंतवणुकदार एकाच पॅन नंबरने अनेक नियमांत गुंतवणुक करु शकतात. त्या व्यतिरिक्त ऑनलाइन गेमिंग ते ईपीएफपर्यंत काही नियम बदलणार आहेत.
1 ऑक्टोबर 2025 पासून, UPI युजर्ससाठी एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही आता फोनपे, GPay किंवा इतर पेमेंट अॅप्स वापरणाऱ्या मित्रांकडून, नातेवाईकांकडून किंवा इतर कोणाकडूनही थेट पैसे मागू शकणार नाही. UPI मधील "कलेक्ट रिक्वेस्ट" किंवा "पुल ट्रान्झॅक्शन" फीचर पूर्णपणे बंद केले जात आहे. हे तेच फीचर आहे जे तुम्हाला दुसऱ्याला पेमेंट रिक्वेस्ट पाठवून पैसे मागण्याची परवानगी देत असे. ऑनलाइन फसवणूक आणि फिशिंग रोखण्यासाठी NPCI ने हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे UPI व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.
ऑक्टोबरमध्ये सरकारकडून पीएफ खातेधारकांना मोठी भेट मिळू शकते. 10-11 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकीत ग्राहकांना त्यांच्या पीएफ खात्यातून थेट एटीएमद्वारे पैसे काढण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल. बैठकीत किमान पेन्शन ₹1,000 वरून ₹1,500-₹2,500 पर्यंत वाढवण्यावरही चर्चा होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, ईपीएफओ ऑक्टोबरमध्ये त्यांची नवीन डिजिटल सेवा "ईपीएफओ 3.0" सुरू करू शकते.
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) मध्ये एक मोठी सुधारणा आणली आहे, जी 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू केली जाईल. मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क नावाच्या या सुधारणेमुळे आता गैर-सरकारी क्षेत्रातील कर्मचारी, कॉर्पोरेट व्यावसायिक आणि गिग कामगार एकाच पॅन नंबरचा वापर करून अनेक योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांचे निवृत्ती नियोजन मजबूत आणि सुरक्षित करता येईल.
