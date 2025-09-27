English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
PF ते UPI Payment...; 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार 'हे' महत्त्वाचे नियम, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम

काही दिवसांतच नवा महिना सुरू होणार. आता 1 ऑक्टोबरपासून देशातील अनेक नियमांत बदल होणार आहेत. जाणून घेऊयात ऑक्टोबरमध्ये कोणते 7 नियम बदलणार आहेत?

Mansi kshirsagar | Sep 27, 2025, 01:42 PM IST
1 October 2025 new rules impact on money see full list here

प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला काही नियमांत बदल होतात. आता 1 ऑक्टोबरपासून देशभरात काही नियमांत बदल होणार आहे. त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या खिशावर होणार आहे. सगळ्यात पहिला नियम हा नॅशनल पेंन्शन सिस्टम (NPS) संदर्भातील आहे. येथे आता गुंतवणुकदार एकाच पॅन नंबरने अनेक नियमांत गुंतवणुक करु शकतात. त्या व्यतिरिक्त ऑनलाइन गेमिंग ते ईपीएफपर्यंत काही नियम बदलणार आहेत. 

ऑनलाइन गेमिंगच्या जगात 1 ऑक्टोबरपासून मोठे बदल होणार आहे. नवी नियम लागू होण्याच्या आधी सरकारने गेमिंग कंपनी, बँक आणि अन्य हितधारकांशी चर्चा केली आहे. राष्ट्रपदी द्रौपदी मुर्मू यांनी आधीच या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. या नियमांचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंगमध्ये अधिक सुरक्षितता आणि पारदर्शकता आणणे हा आहे. 

1 ऑक्टोबर 2025 पासून आता ऑनलाइन रिझर्व्हेशन तिकीट बुकिंग करताना सुरुवातीचे 15 मिनिटे फक्त या प्रवाशांना मिळणार आहे. ज्यांचे IRCTC अकाउंट आधार कार्डशी जोडलेले आहे. हा नियम तात्काळ तिकीट बुकिंगसाठी तयार करण्यात आला आहे. 

1 ऑक्टोबर 2025 पासून, UPI युजर्ससाठी एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही आता फोनपे, GPay किंवा इतर पेमेंट अॅप्स वापरणाऱ्या मित्रांकडून, नातेवाईकांकडून किंवा इतर कोणाकडूनही थेट पैसे मागू शकणार नाही. UPI मधील "कलेक्ट रिक्वेस्ट" किंवा "पुल ट्रान्झॅक्शन" फीचर पूर्णपणे बंद केले जात आहे. हे तेच फीचर आहे जे तुम्हाला दुसऱ्याला पेमेंट रिक्वेस्ट पाठवून पैसे मागण्याची परवानगी देत ​​असे. ऑनलाइन फसवणूक आणि फिशिंग रोखण्यासाठी NPCI ने हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे UPI व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.

ऑक्टोबरमध्ये सरकारकडून पीएफ खातेधारकांना मोठी भेट मिळू शकते. 10-11 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकीत ग्राहकांना त्यांच्या पीएफ खात्यातून थेट एटीएमद्वारे पैसे काढण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल. बैठकीत किमान पेन्शन ₹1,000 वरून ₹1,500-₹2,500 पर्यंत वाढवण्यावरही चर्चा होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, ईपीएफओ ऑक्टोबरमध्ये त्यांची नवीन डिजिटल सेवा "ईपीएफओ 3.0" सुरू करू शकते.

दर महिन्याप्रमाणे 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत बदल होऊ शकतात. मागच्या महिन्यात 1631.50 रुपयांनी कमी होऊन 1580 रुपये इतकी झाली होती. अलीकडेच जीएसटी दर कमी झाल्यानंतरही गॅस सिलेंडरचे दर कमी झाले नव्हते. 

पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) मध्ये एक मोठी सुधारणा आणली आहे, जी 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू केली जाईल. मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क नावाच्या या सुधारणेमुळे आता गैर-सरकारी क्षेत्रातील कर्मचारी, कॉर्पोरेट व्यावसायिक आणि गिग कामगार एकाच पॅन नंबरचा वापर करून अनेक योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांचे निवृत्ती नियोजन मजबूत आणि सुरक्षित करता येईल.

पीएफआरडीएच्या नवीन मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (एमएसएफ) अंतर्गत, एकाच पॅन नंबरचा वापर करून अनेक योजनांमध्ये गुंतवणूक करता येते. पूर्वी, फक्त एकाच योजनेत गुंतवणूक करण्याची परवानगी होती, परंतु आता गुंतवणूकदार त्यांच्या सोयीनुसार आणि जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार पर्याय निवडू शकतील. सुरक्षित गुंतवणूक करू इच्छिणारे संतुलित किंवा कर्ज योजना निवडू शकतात, तर जास्त परतावा मिळवू इच्छिणारे 100% इक्विटी-आधारित योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतील.  (Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

