महाराष्ट्रातील 10 सुंदर पर्यटनस्थळ; कडाक्याच्या उन्हात मिळेल गारवा, मग कशाला जायचं गोवा, शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंगला?

महाराष्ट्रातील थंड हवेची ठिकाणे कडक उन्हाळ्यात महाराष्ट्रातील या ठिकाणी सुट्टीचा गारेगार आनंद लुटता येईल.  

Vanita Kamble | Apr 17, 2026, 12:20 AM IST
Summer Places In Maharashtra :  एप्रिल महिना सुरु झाला की सर्वांनाच व्हेकेशनचे वेध लागतात. यंदा मात्र महाराष्ट्रात उन्हाचा तडाखा वाढला आहे. हवामान खात्याने तीव्र उष्णतेचा अलर्ट दिला आहे. यामुळे आता गर्मीपासून बचाव करण्यासाठी उन्हाळ्यात फिरायला जायचे कुठे असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.  जाणून घेवूया  महाराष्ट्रातील थंड हवेची ठिकाणे.

महाराष्ट्रातील 10 सुंदर पर्यटनस्थळ. यातील काही हिल स्टेशन आणि समुद्र किनारे पाहून सगळा थकवा जाईल. महाराष्ट्रातील  थंड हवेची ठिकाणे म्हणून ओळखली जाणारी ही हिल स्टेशन शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंगला टक्कर देतात. 

चिखलदरा

 अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा हे महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. सात पुड्याच्या पर्वत रांगते दडलेले हे थंड हवेचे ठिकाण आहे. कडक उन्हात येथे फिरायला आल्यावर सुखद गारवा अनुभवता येईल. 

अलिबाग

अलिबाग हा मुंबई आणि पुणेकरांसाठी जवळचा समुद्र किनारा आहे.  अगदी एका दिवसातही येथे ट्रीप प्लान करता येवू शकते.

गगनबावडा

कोल्हापुरातील गगनबावडा हे महाराष्ट्रातील लोकप्रिय थंड हवेचे ठिकाण आहे. हिरवळ आणि थंडगार, अल्हाददायी वातावरण मन प्रसन्न करते. 

सिंधुदुर्ग

कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्हा गोव्याला टक्कर देतो. येथे अनेक सुंदर आणि स्वच्छ समुद्र किनारे आहेत. येथे पर्यटक मोठ्या संख्येने वॉटर स्पोर्ट्सचा अनुभव घेण्यासाठी येतात.

भंडारदरा

भंडारदरा हे जंगल ट्रेकिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात, अकोले तालुक्यात प्रवरा नदीच्या परिसरात हे निसर्गरम्य ठिकाण आहे. भंडारदरा हे देखील महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. 

आंबोली

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली हे कोकणातील छुपं पर्यटन स्थळ आहे. डोंगर- दऱ्या, जंगल, धबधबे, समुद्र पर्यटकांना मोहित करुन टाकतात.

रत्नागिरी

रत्नागिरी जिल्हा कोकणातील पर्यटनाची  राजधानी आहे.  गणपती पुळे हे रत्नागिरीतील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. रत्नागिरीत अनेक छुपे समुद्र किनारे आहेत. 

लोणावळा खंडाळा

लोणावळा खंडाळा हे विकेंड टूरसाठी जास्त लोकप्रिय आहे. मुंबई, पुणे शहरापासून अगदी जवळ असलाने सुट्टीच्या दिवशी आवर्जून येथे येतात. 

महाबळेश्वर

महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रमाकांचे थंड हवेचे ठिकाण आहे.  सह्याद्रीच्या पर्वत रांगा आणि गर्द झाडी अतिशय नयनरम्य निसर्गसौंदर्य येथे अनुभववता येते. देशभरातून पर्यटक येथे फिरायला येतात.    

माथेरान

माथेरान हे महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध आणि सर्वात लहान पर्यटनस्थळ आहे.  माथेरान हे पुणे आणि मुंबई शहरापासून अगदी जवळ आहे. निसर्गसौंदर्याने नटलेले माथेरान अतिशय सुंदर आहे. पावसाळ्यात तर येथे स्वर्गसुखाचा अनुभव येतो.  

Maruti Suzuki ने बंद केली सर्वसामान्यांना परवडणारी कार; सर्वात स्वस्त कारची निर्मिती बंद! SUV घेणार तिची जागा

पुढील अल्बम

Maruti Suzuki ने बंद केली सर्वसामान्यांना परवडणारी कार; सर्वात स्वस्त कारची निर्मिती बंद! SUV घेणार तिची जागा

Maruti Suzuki ने बंद केली सर्वसामान्यांना परवडणारी कार; सर्वात स्वस्त कारची निर्मिती बंद! SUV घेणार तिची जागा

Maruti Suzuki ने बंद केली सर्वसामान्यांना परवडणारी कार; सर्वात स्वस्त कारची निर्मिती बंद! SUV घेणार तिची जागा 8
IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशीकडे इतिहास रचण्याची संधी, आरसीबीच्या स्टार फलंदाजांना टाकणार का मागे?

IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशीकडे इतिहास रचण्याची संधी, आरसीबीच्या स्टार फलंदाजांना टाकणार का मागे?

IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशीकडे इतिहास रचण्याची संधी, आरसीबीच्या स्टार फलंदाजांना टाकणार का मागे? 6
तुमच्या कुंडलीत मंगळदोष आहे? महाराष्ट्रातल्या &#039;या&#039; ठिकाणी मंगळ ग्रह मंदिर; काय आहे आख्यायिका

तुमच्या कुंडलीत मंगळदोष आहे? महाराष्ट्रातल्या 'या' ठिकाणी मंगळ ग्रह मंदिर; काय आहे आख्यायिका

तुमच्या कुंडलीत मंगळदोष आहे? महाराष्ट्रातल्या 'या' ठिकाणी मंगळ ग्रह मंदिर; काय आहे आख्यायिका 10
भारताच्या &#039;या&#039; राज्यातील लोकं सर्वाधिक गोल्ड लोन घेतात, टॉप 5 मध्ये कोणाचा समावेश?

भारताच्या 'या' राज्यातील लोकं सर्वाधिक गोल्ड लोन घेतात, टॉप 5 मध्ये कोणाचा समावेश?

भारताच्या 'या' राज्यातील लोकं सर्वाधिक गोल्ड लोन घेतात, टॉप 5 मध्ये कोणाचा समावेश? 7