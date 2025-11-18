English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिनानिमित्त तुमच्या जवळच्या व्यक्तिला 'या' 10 वस्तू गिफ्ट देऊ शकता

दरवर्षी प्रमाणे उद्या 19 नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिन साजरा करण्यात येणार आहे. यावेळी तुम्ही तुमच्या जवळच्या व्यक्तिला फोटो फ्रेम्स, कस्टम मग किंवा टम्बलर, टेक गॅझेट्स, फॅशन आयटम, फॅशन आयटम, ग्रूमिंग किट्स, घड्याळ अशा वस्तू गिफ्ट म्हणून देऊ शकता.             

Nov 18, 2025, 09:07 PM IST
1/12

आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिनानिमित्त तुमच्या जवळच्या व्यक्तिला 'या' 10 वस्तू गिफ्ट देऊ शकता

10 gift ideas for international men' day 2025

2/12

आंतरराष्ट्रीय पुरूष दिन 2025

10 gift ideas for international men' day 2025

दरवर्षी प्रमाणे उद्या 19 नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिन साजरा करण्यात येणार आहे. अशात तुम्हालाही प्रश्न पडला असेल की, तुमच्या  जवळच्या व्यक्तिला नेमके काय गिफ्ट द्यायचे ? तर या 10 वस्तू तुम्ही गिफ्ट म्हणून देऊ शकता.

3/12

घड्याळ

10 gift ideas for international men' day 2025

जर तुम्हाला काही क्लासिक गिफ्ट द्यायचे असेल तर घड्याळ एक उत्तम पर्याय ठरतो. घड्याळ हँड अ‍ॅक्सेसरीज म्हणून घालता येते. लेदर किंवा सिल्व्हर पट्ट्याचे घड्याळ सगळ्या आऊटफिट सोबत उठून दिसते.

4/12

ग्रूमिंग किट्स

10 gift ideas for international men' day 2025

उच्च दर्जाचे शेव्हिंग किंवा पर्सनल केअर किट देणेही उत्तम पर्याय ठरेल.

5/12

इतर अ‍ॅक्सेसरीज

10 gift ideas for international men' day 2025

बेल्ट, कॅप्स, सनग्लासेस किंवा वॉलेट देऊ शकता. या वस्तू रोजच्या वापरात आणता येतात. तसेच लूकही वाढवतात.

6/12

फॅशन आयटम

10 gift ideas for international men' day 2025

सध्या हिवाळा सुरू आहे  तर, तुम्ही हुडी, जॅकेट किंवा इतर आवश्यक वस्तू देऊ शकता. जसे की, हातमोजे किंवा स्कार्फ.

7/12

टेक गॅझेट्स

10 gift ideas for international men' day 2025

अ‍ॅप्पल एअरटॅग्स, एअरपॉड्स किंवा उच्च दर्जाचे आधुनिक आणि उपयुक्त भेटवस्तू.  

8/12

वैयक्तिकृत आणि भावनिक

10 gift ideas for international men' day 2025

तुम्ही एखादे भावना व्यक्त करणारे लेटर लिहून देऊ शकता.  

9/12

कस्टम मग किंवा टम्बलर

10 gift ideas for international men' day 2025

फोटो, नाव किंवा एका भावनिक मेसेजसह कस्टमाईज केलेले कॉफी मग किंवा टम्बलर देऊ शकता.

10/12

फोटो फ्रेम्स

10 gift ideas for international men' day 2025

एखादी छान सजवलेली फोटो फ्रेम देणेही एक उत्तम कल्पना ठरेल.

11/12

भरतकाम केलेला रूमाल

International men' day 2025

रूमालावर भरतकाम करून लहानसा बदाम काढा आणि तुमच्या जवळच्या व्यक्तिचे नाव लिहा. हे भावनिक प्रयत्नांचे चांगले उदाहरण बनेल. 

12/12

गिफ्ट हॅम्पर्स

International men' day 2025

त्याचे आवडते स्नॅक्स, पेय किंवा इतर आवडत्या वस्तू एकत्र करून एक कस्टम हॅम्पर तयार करा.

