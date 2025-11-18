आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिनानिमित्त तुमच्या जवळच्या व्यक्तिला 'या' 10 वस्तू गिफ्ट देऊ शकता
दरवर्षी प्रमाणे उद्या 19 नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिन साजरा करण्यात येणार आहे. यावेळी तुम्ही तुमच्या जवळच्या व्यक्तिला फोटो फ्रेम्स, कस्टम मग किंवा टम्बलर, टेक गॅझेट्स, फॅशन आयटम, फॅशन आयटम, ग्रूमिंग किट्स, घड्याळ अशा वस्तू गिफ्ट म्हणून देऊ शकता.
